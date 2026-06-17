Phương Oanh đưa 2 con đi du lịch

Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc đưa cặp song sinh Jimmy - Jenny đi du lịch. Cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, Phương Oanh chia sẻ video bên hai con, nhanh chóng nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Được biết, khoảnh khắc được ghi lại trong chuyến du lịch Sapa của gia đình.

Trong đoạn video được chia sẻ, Phương Oanh xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Cô diện chân váy kẻ dáng xòe nhẹ, phối cùng áo lụa tông nâu, tạo tổng thể thanh lịch, gần gũi. Hai con của nữ diễn viên được mẹ cho mặc quần yếm đồng điệu, phù hợp với không khí dạo chơi ngoài trời.

"Kìa ngàn ngôi sao lung linh dường như cũng có tâm tư muốn gửi trao", nữ diễn viên viết kèm bài đăng.

Video cũng ghi lại nhiều khoảnh khắc ấm áp của ba mẹ con tại Sa Pa. Hai bé Jimmy - Jenny hào hứng chạy nhảy trên con đường giữa khu nghỉ dưỡng, trong khi Phương Oanh đi phía sau, nhiều lần nắm tay, cúi xuống trò chuyện và chăm sóc các con.

Hình ảnh Phương Oanh bên hai con. Ảnh: @phuongoanh.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại lời khen cho vẻ ngoài rạng rỡ, nữ tính của Phương Oanh cũng như sự đáng yêu của hai bé Jimmy - Jenny. Bên cạnh đó, cũng có những bình luận bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc đời thường ấm áp của ba mẹ con.

Phương Oanh gần đây cũng trở lại với những vlog nấu ăn tại gia, thu hút lượng người xem lớn. Giữa tháng 5, nữ diễn viên vừa tổ chức sinh nhật cho cặp sinh đôi. Cô còn tiết lộ hai con có tính cách hướng ngoại, hài hước.

Sau Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh chưa trở lại với dự án phim mới mà dành phần lớn thời gian bên các con. Dự án được phát sóng cuối năm 2025, được chuyển thể từ bộ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc. Diễn xuất của Phương Oanh khi đảm nhận vai chính của phim nhận được phản hồi tích cực. Vào vai người phụ nữ bị chồng phản bội, nữ diễn viên lấy được sự đồng cảm từ người xem. Phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau khoảng 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ.

Phương Oanh sinh năm 1989, từng tham gia nhiều phim truyền hình Việt như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Hương vị tình thân...