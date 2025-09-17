Phương Ly nóng bỏng

Sau concert Em xinh "say hi", Phương Ly tung bộ hình mặc bikini nóng bỏng tạo dáng trên bãi biển.

Tối 17/9, Phương Ly gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh đi biển trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ xuất hiện nóng bỏng trong bộ bikini tôn đường cong cơ thể. Chiếc áo xanh coban với chi tiết vòng kim loại làm điểm nhấn giúp giọng ca Mặt trời của em khoe khéo vòng một. Người đẹp hoàn thiện outfit với kính râm - phụ kiện không thể thiếu của phái đẹp mỗi khi đi biển.

Phương Ly búi tóc cao, trang điểm nhẹ nhàng tôn đường nét thanh tú trên gương mặt. Loạt ảnh của ca sĩ gốc Thanh Hóa nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ khen ngợi cô trẻ trung, tươi tắn.

Những ngày qua, Phương Ly cùng dàn nghệ sĩ bận bịu cho concert Em xinh "say hi". Nữ ca sĩ cũng liên tục cập nhật những ảnh chụp, clip ghi lại khoảnh khắc trong hậu trường cùng các đồng nghiệp.

Phương Ly đi nghỉ dưỡng sau concert Em xinh. Ảnh: FBNV.

Trong quá trình tham gia Em xinh "say hi", Phương Ly từng vướng tin bất hòa với Châu Bùi. Nguồn cơn xuất phát từ bài đăng của nữ ca sĩ trên trang cá nhân. Trong đó, cô gửi lời cảm ơn tới các thành viên team Cứ đổ tại cơn mưa và tag tên Mỹ Mỹ, Orange, 52Hz, Vũ Thảo My cùng đội ngũ sản xuất nhạc, stylist. Song dân mạng phát hiện Châu Bùi không hiện diện trong bài đăng cảm ơn của Phương Ly.

Sau đó, Châu Bùi tiếp tục gây xôn xao khi chỉnh sửa phần credit và xóa tên cô ở vị trí stylist trong bài đăng về tiết mục Cứ đổ tại cơn mưa.

Phương Ly sau đó lên tiếng giải thích. Ca sĩ viết: "Mong cả nhà mình đừng để những thông tin chưa hay làm mọi người mệt mỏi hay khó chịu. Mọi người hãy cứ nhẹ nhàng, điềm tĩnh cho qua để giữ cho cuộc sống bình yên. Đây cũng là bài học mà Ly cần lắng nghe và ghi nhớ. Mong rằng những điều tiêu cực sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta".

Tại Em xinh, Phương Ly có những màn thể hiện ấn tượng mạnh. Không ít ý kiến tiếc nuối khi cô không có tên trong top 5 chung cuộc.