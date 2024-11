'Phượng hoàng' Jackson

Mùa 2024/25 chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Nicolas Jackson - cái tên từng bị nghi ngờ về khả năng sau khi gia nhập Chelsea. Chỉ sau vài tháng dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca, tiền đạo người Senegal xóa tan mọi chỉ trích để trở thành một trong những tiền đạo đáng chú ý nhất Premier League.

Với 7 bàn thắng ở giải đấu cao nhất nước Anh và tổng cộng 21 pha lập công trên mọi đấu trường, Jackson đang viết nên câu chuyện đầy cảm hứng tại Stamford Bridge.

Khi Chelsea chi 30 triệu bảng để đưa Jackson về từ Villarreal vào mùa hè năm 2023, không ít người hâm mộ nghi ngờ về sự hiệu quả của bản hợp đồng này. Áp lực từ cái mác “tân binh” cùng kỳ vọng lớn lao nhanh chóng đè nặng lên đôi chân của chàng trai 22 tuổi.

Mùa giải đầu tiên dưới thời Mauricio Pochettino không quá tệ, nhưng Jackson chưa tạo được dấu ấn rõ rệt. Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến khi Enzo Maresca lên nắm quyền. Sự thay đổi chiến thuật của HLV người Italy, cùng lối chơi yêu cầu sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tuyến, đã mở ra cơ hội để Jackson thể hiện trọn vẹn tiềm năng.

“Cậu ấy không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân. Những gì Jackson làm được đến nay là kết quả của sự nỗ lực không ngừng”, HLV Maresca chia sẻ. “Cậu ấy còn có thể tiến xa hơn nữa”.

Quả thật, Jackson không phụ lòng tin từ Maresca. Từ một cầu thủ bị gắn mác “thất bại tiềm năng,” anh giờ đây vượt qua Fernando Torres - bản hợp đồng đắt giá một thời - về số bàn thắng tại Premier League cho Chelsea. Đáng chú ý hơn, trong cùng khoảng thời gian, chỉ Erling Haaland và Ollie Watkins ghi được nhiều bàn thắng không từ chấm phạt đền hơn anh.

Chiến thắng 2-1 trước Leicester City ở vòng 12 Premier League hôm 23/11 là một minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ vượt bậc của Jackson. Anh mở tỷ số ngay phút 15 sau khi tận dụng sai lầm từ hàng thủ Leicester. Tình huống này không chỉ cho thấy khả năng chớp thời cơ sắc bén mà còn là sự lạnh lùng và chính xác trong dứt điểm - những phẩm chất hàng đầu của một tiền đạo.

Sự xuất sắc của Jackson không chỉ dừng lại ở việc ghi bàn. Anh còn đóng vai trò quan trọng trong bàn thắng thứ hai của Chelsea. Pha không chiến mạnh mẽ của anh buộc thủ môn Leicester phải vất vả cản phá, tạo cơ hội để Enzo Fernández dễ dàng nhân đôi cách biệt.

Sự vươn lên của Jackson không phải là may mắn. Anh trưởng thành vượt bậc nhờ ba yếu tố chính. Đầu tiên, đó là sự tin tưởng HLV Maresca, người xây dựng một lối chơi phù hợp, nơi Jackson được giải phóng khỏi những áp lực không cần thiết và có không gian để thể hiện. Thay vì chỉ là một tay săn bàn, Jackson được giao vai trò đa năng, từ phối hợp tấn công đến pressing đối thủ.

Thể chất vượt trội và tinh thần cũng là yếu tố giúp Jackson bùng nổ ở mùa 2024/25. Với chiều cao 1,88 mét, cựu ngôi sao Villarreal là mẫu tiền đạo hiện đại - vừa mạnh mẽ trong không chiến, lại nhanh nhẹn trong xử lý bóng. Không chỉ thế, sự kiên trì vượt qua chỉ trích ở mùa giải đầu tiên giúp anh thêm bản lĩnh.

Bên cạnh những yếu tố đã nêu, sự lột xác của Jackson còn đến từ khả năng dứt điểm sắc bén. Nếu như trước đây, tại Villarreal, anh thường bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn thì giờ đây, Jackson trở thành một "sát thủ" thực sự trước khung thành đối phương.

Mỗi cú sút của anh đều mang theo sự tự tin và độ chính xác cao, khiến các thủ môn phải dè chừng. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội ấn tượng (28,57%) chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự tiến bộ vượt bậc này của Jackson.

Jackson không chỉ đơn thuần là một tiền đạo xuất sắc mà còn dần trở thành thủ lĩnh tinh thần trong lối chơi của Chelsea. Anh dẫn dắt hàng công bằng sự tự tin, truyền cảm hứng cho đồng đội qua từng pha bóng.

Trong bối cảnh Chelsea vẫn trong giai đoạn tái thiết, Jackson trở thành biểu tượng của sự đổi mới. Từ một “điểm yếu” trên hàng công, anh giờ là người dẫn dắt “The Blues” vượt qua những thử thách cam go.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Jackson hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng mới của Chelsea - giống như Didier Drogba từng làm trong quá khứ. Anh không chỉ giúp đội bóng tiến gần hơn đến mục tiêu top 4, mà còn mang lại niềm tin cho các cổ động viên về một tương lai sáng lạn.

Chelsea, dưới thời Maresca, từng bước khẳng định bản thân sau mùa giải ảm đạm. Và Jackson, từ một cái tên bị hoài nghi, giờ tỏa sáng rực rỡ để trở thành niềm tự hào của “The Blues.” Câu chuyện của mũi nhọn này chính là lời nhắc nhở rằng: trong bóng đá, sự kiên trì và nỗ lực đôi khi quan trọng hơn mọi kỳ vọng ban đầu.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.