Tình thế đảo ngược với Felix

Sau chuỗi ngày mờ nhạt tại Premier League, những tín hiệu tích cực từ huấn luyện viên Enzo Maresca có thể mở ra cơ hội giúp Felix chứng tỏ giá trị của mình ở đội bóng thành London.

Felix vừa có màn trình diễn rực rỡ trong trận hòa 1-1 giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại Nations League. Anh không chỉ ghi bàn, mà còn thể hiện phong độ ổn định suốt 90 phút, khiến HLV Roberto Martinez phải lên tiếng khen ngợi. Đây là dấu hiệu khởi sắc sau khi Felix ít được thi đấu ở vòng bảng Nations League.

Trở lại Chelsea, Felix sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm vị trí chính thức trong đội hình của Enzo Maresca, người đang đặt niềm tin vào những nhân tố khác như Cole Palmer.

Dưới sự dẫn dắt của Maresca, Felix mới chỉ được sử dụng trong các giải đấu phụ như Conference League và Carabao Cup. Dù đã thể hiện khả năng trong những sân chơi này, cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn chưa được trao cơ hội ở Premier League, nơi anh mới có 117 phút thi đấu từ đầu mùa.

Trong 4 trận gần đây gặp Liverpool, Newcastle, Manchester United và Arsenal, Felix không được ra sân dù chỉ một phút. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của anh tại Stamford Bridge.

Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc từ nay đến cuối năm, với 11 trận đấu trên mọi đấu trường, có thể mở ra cánh cửa cho Felix. HLV Maresca bóng gió về việc Felix sẽ được trao nhiều cơ hội hơn, thậm chí là đá chính.

“Cole Palmer và Joao Felix có thể chơi cùng nhau. Đó là một mục tiêu trung hạn mà tôi đang hướng đến”, Maresca chia sẻ trước trận gặp Leicester City.

Những lời khen từ Maresca còn nhấn mạnh tinh thần nỗ lực của Felix, điều từng bị đặt dấu hỏi trong quá khứ. “Joao đã làm việc tuyệt vời kể từ ngày đầu tiên. Vấn đề duy nhất là làm sao tìm được sự cân bằng trong đội hình”, HLV người Italy cho biết.

Chelsea hiện gặp nhiều khó khăn tại Premier League, kém Liverpool 9 điểm. Nhiệm vụ lớn nhất của đội bóng là giành vé dự Champions League mùa tới và chinh phục danh hiệu tại Conference League, nơi họ là ứng cử viên số một.

Joao Felix, với tài năng và khát khao được khẳng định, có thể là nhân tố giúp Chelsea xoay chuyển tình thế. Nhưng liệu anh có tận dụng được cơ hội và ghi dấu ấn trong đội hình "The Blues"? Câu trả lời sẽ đến trong những tuần tới, khi Chelsea bước vào giai đoạn khốc liệt của mùa giải.

