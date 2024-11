Pha bỏ lỡ khó tin của Felix

Tiền đạo người Bồ Đào Nha sút ra ngoài dù trước mặt chỉ còn là khung thành trống trong trận đấu tại Conference League 2024/25.

Trong trận thắng 8-0 của Chelsea trước Noah ở Conference League rạng sáng 8/11 (giờ Hà Nội), Felix có pha bỏ lỡ gây sốc. Từ đường căng ngang của đồng đội, cựu sao Atletico Madrid đứng ở vị trí thuận lợi nhưng lại đệm bóng ra ngoài dù trước mặt chỉ còn là khung thành trống.

Sau khi chứng kiến pha bỏ lỡ của Felix, nhiều cổ động viên cảm thấy ngỡ ngàng. Trên X, tài khoản có tên Arthur bình luận: "Cái gì đây Felix, một pha bỏ lỡ không tưởng". CĐV tên Kakaa viết: "Đây chắc là pha bỏ lỡ của mùa giải. Felix có lẽ đã giật mình ở tình huống này".

Tình huống bỏ lỡ của Felix.

Dù vậy, Felix vẫn được Fotmob chấm 9,2 điểm, cao thứ hai bên phía Chelsea sau Enzo Fernandez (9,4). Ngôi sao người Bồ Đào Nha ghi cú đúp ở các phút 21 và 41, đồng thời tạo ra 2 cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Còn Enzo Fernandez tỏa sáng với hat-trick kiến tạo.

Tại Conference League mùa này, Felix ghi 4 bàn sau 3 trận, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của đội và ngang số bàn với Christopher Nkunku. Tính trên mọi đấu trường, Felix có 5 pha lập công từ đầu mùa.

Chelsea lập kỷ lục chiến thắng đậm nhất trong lịch sử Conference League khi đè bẹp Noah với tỷ số 8-0. Trước đó, kỷ lục này thuộc về chiến thắng 7-1 của Nordsjaelland trước Ludogorets trong mùa giải 2022/23.

"The Blues" thay toàn bộ 11 cái tên trong đội hình xuất phát ở trận gặp Noah so với cuộc đụng độ với MU cuối tuần trước. Dù vậy, “đội hình B” của Chelsea vẫn vượt trội hoàn toàn so với đối thủ đến từ Armenia.

Hạ Noah, Chelsea duy trì thành tích toàn thắng tại League Phase, Conference League 2024/25. Sau 3 lượt trận, đội chủ sân Stamford Bridge giành trọn vẹn 9 điểm cùng hiệu số +13, qua đó dẫn đầu vòng phân hạng.