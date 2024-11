Mourinho bị trừng phạt

Hôm 7/11, TFF quyết định phạt Mourinho số tiền 20.178 bảng với hành vi chỉ trích trọng tài VAR Atilla Karaoglan sau trận thắng 3-2 của Fenerbahce trước Trabzonspor hôm 3/11. Ngoài ra, HLV người Bồ Đào Nha còn nhận thêm án phạt bổ sung, bao gồm phạt tiền 1.300 bảng và bị cấm chỉ đạo một trận.

Thông báo của TFF nêu rõ: “Những phát biểu trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu được đánh giá là vi phạm tinh thần thể thao, đạo đức và khái niệm công bằng, làm suy giảm giá trị của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đồng thời đã hạ thấp tính khách quan trong các quyết định của trọng tài và các quan chức khác trong trận đấu. Vì vậy, Jose Mourinho sẽ bị phạt 900.000 TL (khoảng 20.178 bảng) theo Điều 38/4-a của FDT về những phát ngôn không phù hợp".

Sau trận Fenerbahce gặp Trabzonspor, cựu HLV Real Madrid và MU đã có những chỉ trích nhắm vào trọng tài Karaoglan. Ông nói: “Người hay nhất trận hôm nay là (trọng tài VAR) Atilla Karaoglan. Chúng tôi không thấy ông ấy, nhưng đó mới là trọng tài của trận đấu. Chúng tôi không muốn ông ấy làm nhiệm vụ nữa. Những quyết định của ông Karaoglan thật khó ngửi. Chúng tôi không muốn thấy ông ấy trên sân, càng không muốn ông ấy ở trong phòng VAR".

HLV người Bồ Đào Nha còn chỉ trích toàn bộ hệ thống trọng tài: “Chúng tôi đang chống lại một hệ thống. Và để đấu với một hệ thống thì rõ ràng là điều khó khăn nhất".

Với án phạt này, Mourinho sẽ chỉ được ngồi ở khu vực VIP khi Fenerbahce tiếp đón Sivasspor vào ngày 10/11.

Rạng sáng 8/11 (giờ Hà Nội), đội bóng của "Người đặc biệt" vừa nhận thất bại 1-3 trước AZ ở lượt 4 League Phase, Europa League 2024/25. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đang xếp thứ 21 trên bảng xếp hạng Europa League với 5 điểm sau 4 trận.

