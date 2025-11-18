Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phương án nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là tuyệt mật

  • Thứ ba, 18/11/2025 07:59 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Văn bản về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, bầu nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai được xếp vào dạng “tuyệt mật”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2500 ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực tổ chức, cán bộ, lao động và xã hội.

Theo đó, bí mật nhà nước độ “tuyệt mật” gồm: văn bản về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, bầu nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai.

Nhóm bí mật nhà nước độ “tối mật” gồm thông tin, tài liệu về tổ chức bộ máy, như đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội khi chưa được Quốc hội thông qua; đề án thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể bộ, cơ quan ngang bộ khi chưa được Quốc hội thông qua.

Cùng với đó là thông tin, tài liệu về cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gồm: văn bản về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý chưa công khai; văn bản về chủ trương, báo cáo, xin ý kiến, nhận xét, đánh giá, tờ trình về việc bầu, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, giao quyền, miễn nhiệm, từ chức, kỷ luật, thôi việc đối với cán bộ, công chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân thuộc diện Bộ Chính trị quản lý chưa công khai…

Danh mục bí mật nhà nước độ “mật” gồm: thông tin, tài liệu về tổ chức bộ máy và quản lý biên chế, như văn bản trình, quyết định giao, điều chỉnh, báo cáo về biên chế làm việc ở nước ngoài; đề án, văn bản về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khi chưa được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn bản về chủ trương, báo cáo, xin ý kiến, nhận xét, đánh giá, tờ trình về việc bầu, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, giao quyền, miễn nhiệm, từ chức, kỷ luật đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng các đơn vị của các cơ quan trực thuộc Chính phủ, phó cục trưởng loại 2, phó vụ trưởng, phó viện trưởng, phó chánh văn phòng..., cũng được xếp vào diện “mật”.

Ngoài ra, danh mục bí mật nhà nước độ “mật” còn có thông tin về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; tuyển dụng công chức, viên chức; đề thi chính thức, đề thi dự phòng, đáp án đề thi chính thức, đáp án đề thi dự phòng trong kỳ thi tuyển hoặc xét tuyển công chức, viên chức chưa công khai theo quy chế thi...

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/11.

Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đều thống nhất cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đánh giá dự thảo được chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực tiễn, có tầm nhìn và tính khái quát cao.

07:12 8/11/2025

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra 7 ngày

Theo dự kiến, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026.

19:10 23/10/2025

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XV

Trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, toàn bộ đại biểu và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

09:53 20/10/2025

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

https://tienphong.vn/phuong-an-nhan-su-lanh-dao-chu-chot-cua-dang-nha-nuoc-la-tuyet-mat-post1797084.tpo

Văn Kiên/Tiền Phong

Đại hội Đảng 14 XIV Tô Lâm Đại hội Đảng Đại hội Đảng 14 Đại hội Đảng XIV Tổng Bí thư Tô Lâm

