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Kinh doanh

Phúc Long tiếp tục lãi trăm tỷ, áp sát mục tiêu mở 50 cửa hàng năm nay

  • Thứ năm, 22/10/2026 13:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phúc Long Heritage đạt doanh thu 589 tỷ đồng trong quý III, tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Thương hiệu cũng ghi nhận quý thứ III liên tiếp EBITDA vượt mức 100 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, Phúc Long đã mở thêm 44 cửa hàng. Ảnh: PLH.

Phúc Long Heritage (PLH), đơn vị vận hành chuỗi trà và cà phê Phúc Long, ghi nhận doanh thu 589 tỷ đồng trong quý III, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái, theo báo cáo kinh doanh của Tập đoàn Masan (HoSE: MSN).

Masan cho biết kết quả này đến từ tăng trưởng của kênh giao hàng, hiệu suất cửa hàng được cải thiện và chiến lược mở rộng mạng lưới có chọn lọc.

Doanh thu bình quân hàng ngày trên cùng cửa hàng (LFL ADS) của mô hình cửa hàng tiêu chuẩn đạt 24,8 triệu đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Chỉ số này phản ánh khả năng tăng doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu, bên cạnh phần đóng góp từ những điểm bán mới.

Qua đó, chuỗi ghi nhận 107 tỷ đồng lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA), tăng gần 15% so với quý III/2025, đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp thương hiệu đạt EBITDA trên trăm tỷ.

Trong quý III, Phúc Long mở thêm 26 cửa hàng tiêu chuẩn, nâng tổng số cửa hàng độc lập trên toàn quốc lên 239, không bao gồm các kiosk đặt tại hệ thống WinCommerce (WCM).

Doanh thu thuần các quý gần đây của Phúc Long
Nguồn: BCTC DN
Nhãn I/2024 II III IV I/2025 II III IV I/2026 II III
Doanh thu Tỷ đồng 387 391 425 417 424 434 516 518 569 550 589

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Phúc Long đạt 1.708 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ. EBITDA ở mức 335 tỷ đồng, tăng trưởng gần 32%.

Trong giai đoạn này, chuỗi đã mở mới 44 cửa hàng, nằm trong phạm vi mục tiêu 40-50 cửa hàng cho cả năm 2026.

Theo báo cáo của Momentum Works, thị trường chuỗi cà phê và trà Việt Nam đạt quy mô khoảng 1,34 tỷ USD trong năm 2025, đứng thứ ba Đông Nam Á, sau Indonesia và Thái Lan.

Trong đó, chuỗi cà phê đạt giá trị khoảng 725 triệu USD, tăng 27% so với năm trước; còn chuỗi trà đạt 617 triệu USD, tăng 28%.

Tốc độ tăng trưởng hai chữ số cho thấy sức hút của thị trường đồ uống có thương hiệu, đặc biệt khi người tiêu dùng ngày càng quen với các chuỗi có hệ thống cửa hàng và dịch vụ đồng nhất.

Trong khi đó, theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực Việt Nam nửa đầu năm 2026 do iPOS.vn và Nestlé Professional công bố, doanh thu toàn ngành F&B đạt khoảng 432.700 tỷ đồng, tăng 6,55% so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, mức tăng trưởng của toàn ngành không đồng nghĩa tất cả doanh nghiệp đều có kết quả tích cực. Một số khảo sát ngành công bố trong năm nay cho thấy gần 43% cơ sở kinh doanh được khảo sát ghi nhận doanh thu giảm. Điều này phản ánh sự phân hóa giữa các doanh nghiệp có thương hiệu, nguồn lực và hệ thống vận hành tốt với những đơn vị nhỏ lẻ chịu sức ép cạnh tranh.

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Diệu Thanh

Phúc Long Masan Masan cửa hàng trà cà phê

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

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