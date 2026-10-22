Masan Consumer tăng trưởng doanh thu cao nhất 3 năm

Doanh thu thuần trong quý III của Masan Consumer đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, đánh dấu mức tăng cao nhất trong 3 năm trở lại đây.

CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (HoSE: MCH) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 với doanh thu thuần đạt 8.743 tỷ đồng , tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tốc độ tăng trưởng doanh thu theo quý cao nhất của doanh nghiệp trong 3 năm trở lại đây.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Masan Consumer đạt 24.380 tỷ đồng , tăng gần 15% so với cùng kỳ, tiến sát kịch bản tăng trưởng cao trong kế hoạch năm 2026.

Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số trong quý III tăng 14% so với cùng kỳ, với biên lợi nhuận ròng đạt 22%. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận đạt hơn 5.200 tỷ đồng , tăng 12%, tương ứng biên lợi nhuận ròng 21,4%.

Đáng chú ý, dù doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số, Masan Consumer cho biết hoạt động kinh doanh đang chịu áp lực từ chi phí nguyên vật liệu và logistics.

Cụ thể, chi phí logistics trong quý III tăng từ mức tương đương 3,3% doanh thu cùng kỳ năm trước lên 4%. Điều này khiến lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) chỉ tăng hơn 13%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu.

Tuy nhiên, tỷ lệ chi phí logistics đã giảm khoảng 0,4 điểm % so với quý II.

Theo doanh nghiệp, biên lợi nhuận gộp nhìn chung vẫn ổn định nhờ lợi thế quy mô, tiết giảm chi phí và các biện pháp điều chỉnh giá nhằm bù đắp lạm phát nguyên vật liệu.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào tiếp tục ở mức cao, Masan Consumer đã thực hiện điều chỉnh giá có chọn lọc đối với một số sản phẩm thuộc ngành hàng đồ uống đóng chai và thực phẩm tiện lợi từ đầu quý IV/2026.

Doanh thu mì ăn liền cao cấp tăng trưởng gần 30%

Xét theo ngành hàng, thực phẩm tiện lợi tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng chính của Masan Consumer trong quý III, với doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ.

Trong đó, danh mục sản phẩm cao cấp ghi nhận mức tăng trưởng gần 30%, cao hơn mức gần 20% của quý II. Theo ước tính của ban điều hành dựa trên dữ liệu Nielsen nửa đầu năm và tốc độ bán hàng trong quý III, ngành hàng này đã tăng khoảng 2 điểm % thị phần giá trị kể từ đầu năm.

Masan Consumer ước tính ngành hàng thực phẩm tiện lợi đã tăng khoảng 2 điểm % thị phần giá trị kể từ đầu năm. Ảnh: MCH.

Đối với ngành hàng gia vị, thương hiệu CHIN-SU ghi nhận doanh thu tăng ở mức cao một chữ số trong quý III, chậm lại đáng kể so với mức tăng khoảng 27% của quý II. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thương hiệu này tăng khoảng 15%.

Trong khi đó, sản lượng của thương hiệu nước mắm Nam Ngư tăng gần 20% so với cùng kỳ. Masan Consumer ước tính thị phần của thương hiệu đã phục hồi lên khoảng 66-67%, tiến gần mức 68-69% ghi nhận năm 2024, trước khi doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi hệ thống phân phối truyền thống.

Ở nhóm đồ uống đóng chai, doanh thu quý III tăng 14%, nhờ sản lượng tiêu thụ cải thiện. Các thương hiệu đóng góp vào tăng trưởng gồm Wake-Up 247 và BUPNON.

Ngược lại, hoạt động kinh doanh quốc tế có dấu hiệu giảm tốc khi doanh thu quý III chỉ tăng gần 11%, so với mức khoảng 24% của quý II. Theo doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu đến từ nền so sánh cao hơn tại thị trường Campuchia.

Đối với ngành hàng chăm sóc gia đình và cá nhân, thương hiệu Chanté ghi nhận doanh thu gần như đi ngang trong quý III do doanh nghiệp giảm mức chiết khấu trước áp lực chi phí đầu vào liên quan đến giá hóa dầu. Dù vậy, doanh thu lũy kế 9 tháng của thương hiệu này vẫn tăng gần 20%.

Xét theo kênh phân phối, doanh thu từ kênh bán hàng truyền thống của Masan Consumer tăng 17% trong quý III, cao hơn mức gần 11% của quý II.

Kênh bán lẻ hiện đại và kênh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống (HORECA) cùng tăng 13%. Đáng chú ý, doanh thu thương mại điện tử tăng 60%, một phần xuất phát từ nền so sánh thấp.

Với kết quả kinh doanh 9 tháng, Masan Consumer tiếp tục đặt mục tiêu doanh thu cả năm 2026 trong khoảng 33.800- 35.000 tỷ đồng , tương ứng tăng trưởng 11-15% so với năm trước.

Masan Group đăng ký mua thêm 73 triệu cổ phiếu MCH

Liên quan đến chính sách cổ tức, doanh nghiệp đã chi khoảng 2.600 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt đầu tiên của năm 2026, tương ứng 2.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng mức cổ tức tiền mặt tối đa được ĐHĐCĐ thông qua cho năm 2026 là 5.000 đồng/cổ phiếu.

Một diễn biến đáng chú ý khác là trong tháng 10, công ty mẹ Masan Group (HoSE: MSN) đã đăng ký mua thêm 73 triệu cổ phiếu MCH, tương đương khoảng 5,6% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu hoàn tất, giao dịch sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của Masan Group tại Masan Consumer từ khoảng 69,4% lên 74,9%.

Theo Masan Consumer, doanh nghiệp cũng đang hướng tới nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng lên khoảng 25% trong tương lai, đồng thời duy trì tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ.

Động thái này diễn ra sau khi cổ phiếu MCH được bổ sung vào rổ VN30 từ tháng 7, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào lộ trình nâng hạng theo FTSE Russell.