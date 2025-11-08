Phú Quốc sẵn sàng cho tuần lễ thể thao quốc tế

Giải ba môn phối hợp không chỉ là cuộc đua sức bền, mà còn là bước tiến trong hành trình biến đảo ngọc thành trung tâm thể thao-du lịch của khu vực.

Từ ngày 14 đến 16/11, giải ba môn phối hợp BIM Group Ironman 70.3 Phú Quốc 2025 sẽ diễn ra, quy tụ hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế. Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế Phú Quốc là điểm đến thể thao-du lịch hàng đầu Đông Nam Á, nơi hội tụ thiên nhiên, hạ tầng và trải nghiệm thi đấu đẳng cấp.

Sau hai mùa giải thành công, Ironman 70.3 trở thành biểu tượng thể thao sức bền của Việt Nam. Năm nay, giải đấu mang thông điệp “Best In Me - Phiên bản tốt nhất của chính mình”, truyền cảm hứng vượt giới hạn cho cộng đồng vận động viên và du khách.

Ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao An Giang, nhấn mạnh đây là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế-du lịch, đồng thời khẳng định vị thế Phú Quốc-An Giang trên bản đồ khu vực.

Sự kiện năm nay mở rộng thành tuần lễ thể thao-du lịch sôi động với nhiều hoạt động bên lề: Sunrise Sprint Việt Nam cho người mới bắt đầu, Ironkids Phú Quốc cho trẻ em, và giải chạy từ thiện Newborns Run Out. Bên cạnh đó, Làng Ironman tạo không gian giao lưu, trải nghiệm giữa vận động viên, khán giả và các thương hiệu thể thao quốc tế.

Ironman 70.3 không chỉ quảng bá hình ảnh đảo ngọc ra thế giới, mà còn góp phần hiện thực hóa tầm nhìn “Nâng tầm Phú Quốc” - trung tâm thể thao, du lịch và cộng đồng năng động của thập kỷ mới.

Bên cạnh đó, ngày 8/11, giải MMA LION Championship 28 sẽ diễn ra tại Phú Quốc, với tâm điểm là màn so tài giữa Hà Thế Anh và võ sĩ Trung Quốc, Luo Zhou.