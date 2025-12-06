Phú Quốc có điện trở lại

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tối 5/12, EVNSPC đã đóng điện đường dây 110 kV trên không, khôi phục cấp điện cho Phú Quốc sau sự cố cáp ngầm Hà Tiên - Phú Quốc, sớm hơn kế hoạch 5 ngày.

Ngành điện lực đã khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho Phú Quốc. Ảnh: EVNSPC.

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết tối 5/12 đã đóng điện thành công đường dây 110 kV trên không, khôi phục hoàn toàn việc cấp điện cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc. Công trình hoàn thành lúc 22h42, sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch dự kiến ban đầu (10/12).

Theo EVNSPC, tuyến đường dây 110 kV trên không được xây dựng từ trụ đấu nối cáp ngầm tiếp bờ hiện hữu phía Hà Tiên đến bị trí trí xảy ra sự cố, với 4 khoảng trụ.

Sau khi khôi phục cấp điện cho đặc khu Phú Quốc, Điện lực An Giang sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các bước tiếp theo để tiến hành sửa chữa đoạn cáp bị sự cố, hoàn trả lại hiện trạng như ban đầu.

Trước đó, vào lúc 13h15 ngày 29/11, sự cố bất ngờ của đường dây 110 kV 173 Hà Tiên - 172 Phú Quốc làm mất điện trạm biến áp 110 kV Phú Quốc, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho đặc khu này.

Nguyên nhân sự cố ban đầu được xác định do hoạt động thi công của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG tại khu vực hành lang an toàn tuyến cáp ngầm 110 kV Hà Tiên - Phú Quốc, trong đó việc ép cọc thép sàn đạo đã là nguyên nhân trực tiếp.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, để duy trì cung cấp điện và vận hành an toàn hệ thống điện, Công ty Điện lực An Giang thực hiện phương án cấp điện ưu tiên từ nguồn Trạm 110/22 kV Nam Phú Quốc qua lưới trung áp 22 kV cho các nhóm khách hàng ưu tiên; vận động các khách hàng lớn có máy phát tự vận hành cấp điện để tận dụng công suất còn lại phục vụ khách hàng sinh hoạt…

EVNSPC cũng đã huy động 20 máy phát diesel di động của các Công ty Điện lực thành viên, với tổng công suất 3,5 MW vận chuyển đến Phú Quốc để tăng nguồn cung cấp điện.

'Nghe Phú Quốc mất điện, nhiều khách hủy phòng'

Trước sự cố đứt cáp ngầm vượt biển Phú Quốc, bên cạnh các khó khăn về vận hành, chi phí tăng cao, nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn còn đối diện với tình trạng hủy phòng.

14:51 3/12/2025

Khẩn cấp khắc phục sự cố đứt cáp ngầm 110kV đưa điện ra Phú Quốc

Mất điện diện rộng trên đảo Phú Quốc do sự cố cáp ngầm 110kV, ngành điện đang huy động mọi phương án để cấp lại điện cho người dân, từ điều tiết phụ tải, vận hành nguồn dự phòng đến phương án nối lại tuyến cáp.

18:33 30/11/2025

Sự cố cáp ngầm vượt biển Phú Quốc: 12.000 hộ dân chưa có điện

Điện lực An Giang cho biết đã triển khai phương án ứng phó khẩn cấp, ưu tiên cấp điện cho các phụ tải thiết yếu và nỗ lực cao nhất để khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất.

13:09 30/11/2025

