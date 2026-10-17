Phụ nữ thực sự muốn gì ở đàn ông?

Nhiều phụ nữ mong muốn được bạn đời lắng nghe, tôn trọng, hỗ trợ về mặt cảm xúc và chia sẻ trách nhiệm trong cuộc sống thường ngày.

Nếu hỏi đàn ông nghĩ phụ nữ muốn gì, câu trả lời có lẽ xoay quanh những định kiến quen thuộc: nhiều tiền, cao ít nhất 1,80 m, thân hình đẹp. Nhưng những gì phụ nữ thực sự mong muốn ít tốn kém hơn nhiều, song cũng khó giả vờ để đáp ứng.

TS Suzanne Degges-White, chuyên gia tư vấn tâm lý, hỏi 108 phụ nữ về những điều họ mong muốn ở người đàn ông trong cuộc đời. Dù quy mô nhỏ và không mang tính chính thức, khảo sát cho thấy các câu trả lời khá nhất quán.

Mong muốn được nhắc đến nhiều nhất là “hãy lắng nghe chúng tôi”. Bên cạnh đó, phụ nữ muốn được tôn trọng và hỗ trợ về mặt cảm xúc. Rất ít người đề cập đến ngoại hình hay mức lương của đàn ông.

Những điều này cũng được đề cập trong cuốn 9 nguyên tắc làm một người chồng tốt của ThS tâm lý Trác Nhã. Theo tác giả, người phụ nữ mạnh mẽ cũng có thế giới nội tâm mềm yếu. Trong ý thức của họ, người vợ luôn hy vọng chồng trở thành chỗ dựa cho mình. Đó là mong muốn chung của phụ nữ có gia đình.

Nếu một người chồng có thể khiến cuộc sống của bạn đời được bảo vệ và luôn sống trong cảm giác an toàn, người vợ cũng sẽ đáp lại bằng tình yêu vô bờ, sự tôn trọng và chung thủy.

Xuất phát từ phía người chồng, cuốn sách đưa ra 9 nguyên tắc: trách nhiệm, tán thưởng, thấu hiểu, tôn trọng, khoan dung, ân cần, thành thật, lạc quan và làm mới. Đặt cạnh khảo sát của bà Degges-White, nhiều nguyên tắc trong số đó trùng khớp với điều phụ nữ nói ra.

Tác giả / Tác phẩm 9 nguyên tắc làm một người chồng tốt Tác giả đưa ra 9 nguyên tắc làm một người chồng tốt. Trong quá trình thay đổi, hoàn thiện bản thân, người chồng cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn cho bạn đời. Khi cả hai vợ chồng đều cố gắng vì hạnh phúc, cuộc sống sẽ trở nên tuyệt vời.

Điều phụ nữ mong muốn

Một phụ nữ cho biết cô mong muốn nhận được “sự thấu hiểu và lắng nghe đồng cảm, thay vì cố gắng tìm cách giải quyết mọi vấn đề”. Nói cách khác, cô chỉ muốn kể về một ngày tồi tệ mà không phải nghe bạn trai phân tích xem anh sẽ xử lý tình huống đó tốt hơn thế nào.

“Thấu hiểu” là một trong 9 nguyên tắc của Trác Nhã. Điều mà nhiều phụ nữ trong khảo sát gọi tên bằng một cách giản dị hơn là được lắng nghe.

Chủ động chia sẻ việc nhà, đừng đợi được nhắc nhở

Phụ nữ mong muốn bạn đời cùng chia sẻ trách nhiệm và tham gia vào các quyết định chung. Điều này không chỉ bao gồm những việc lớn mà còn cả những công việc vụn vặt trong cuộc sống thường ngày, chẳng hạn chủ động nhớ lịch thay dầu xe, nhận ra giấy vệ sinh sắp hết và mua thêm trước khi người kia phải nhắc.

Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt có thể trở thành gánh nặng nếu một người luôn phải ghi nhớ và sắp xếp mọi thứ. Việc phải làm “bộ não quản lý” cho cả gia đình sẽ nhanh chóng gây mệt mỏi, nhất là khi sống cùng một người trưởng thành khác hoàn toàn có khả năng tự lo liệu.

“Trách nhiệm” đứng đầu danh sách chín nguyên tắc của Trác Nhã. Theo phần giới thiệu sách, chữ quan trọng nhất trong cụm “làm một người chồng tốt” là chữ “làm”: khi người chồng thay đổi và hoàn thiện bản thân, vợ cũng chịu ảnh hưởng và cố gắng thay đổi theo.

Phụ nữ mong muốn bạn đời cùng chia sẻ trách nhiệm và tham gia vào các quyết định chung. Ảnh: Quin Bridal/Pexels.

Tôn trọng nhau không nên là điều quá khó khăn

Sự tôn trọng cũng là mong muốn nổi bật trong khảo sát. Phụ nữ muốn ý kiến, mục tiêu và những điều họ theo đuổi được coi trọng. Nói đơn giản, họ muốn được đối xử bình đẳng.

Một người tham gia khảo sát cho biết cô muốn “cảm thấy mình được lắng nghe và tôn trọng”, trong khi người khác nhấn mạnh sự chung thủy và tinh thần trách nhiệm.

Hai người có thể bất đồng quan điểm mà không xúc phạm đối phương hay cư xử như thể mình luôn hiểu biết hơn người kia. Trong một mối quan hệ lành mạnh, sự khác biệt không phải cái cớ để một người hạ thấp người còn lại.

Muốn được thoải mái là chính mình

Cảm giác an toàn khi ở bên một người đàn ông cũng là chủ đề thường xuyên xuất hiện trong khảo sát. Phụ nữ chủ yếu đề cập đến sự an toàn về mặt cảm xúc: họ muốn chia sẻ những điều khiến mình phiền lòng mà không bị chế giễu, chỉ trích hoặc bị đối phương lôi ra công kích trong cuộc tranh cãi tiếp theo.

Một mối quan hệ tốt không đòi hỏi mỗi người phải từ bỏ bản sắc cá nhân để làm vừa lòng người còn lại.

Trác Nhã cũng nhấn mạnh sự chấp nhận. Tác giả cho rằng nếu người chồng luôn soi khuyết điểm của vợ thì khó có hôn nhân hạnh phúc, còn nếu chấp nhận khuyết điểm và chú ý nhiều hơn đến ưu điểm của vợ thì niềm vui sẽ nhân lên.

Dù sở hữu bao nhiêu tiền, một người đàn ông cũng không thể dùng tiền bạc để bù đắp cho việc trở thành một người bạn đời tồi tệ. Ảnh: Chuot Anhls/ Pexels.

Điều phụ nữ tìm kiếm không nhất thiết là tiền bạc

Phụ nữ thường bị gắn mác “đào mỏ” khi quan tâm đến điều kiện kinh tế của đàn ông. Tất nhiên, vẫn có những người đặt tiền bạc lên hàng đầu. Tuy nhiên, điều nhiều phụ nữ mong muốn còn là cảm giác an toàn và ổn định trong mối quan hệ.

Một nghiên cứu quy mô lớn được thực hiện năm 2020 tại 45 quốc gia cho thấy phụ nữ nhìn chung coi trọng triển vọng tài chính của bạn đời tiềm năng hơn nam giới.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa mong muốn có một người bạn đời giàu có và mong muốn ở bên người có động lực xây dựng cuộc sống. Tham vọng, thái độ làm việc nghiêm túc và khả năng tự lo cho bản thân cũng có thể mang lại cảm giác an tâm, bất kể số dư tài khoản ngân hàng lớn đến đâu.

Một người đàn ông đang nỗ lực theo đuổi mục tiêu của mình có thể hấp dẫn hơn người sinh ra trong gia đình giàu có nhưng chẳng có động lực rời khỏi ghế sofa.

Theo kết quả khảo sát của Degges-White, dù sở hữu bao nhiêu tiền, một người đàn ông cũng không thể dùng tiền bạc để bù đắp cho việc trở thành một người bạn đời tồi tệ.