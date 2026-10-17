Làm gì khi phải gặp người yêu cũ mỗi ngày ở công sở?

Làm việc cùng người yêu cũ sau chia tay đòi hỏi bạn biết cách kiểm soát cảm xúc, đặt ra ranh giới và giữ sự chuyên nghiệp.

Làm việc cùng người yêu cũ là tình huống không ai mong muốn. Đây cũng có thể là lý do nhiều người ngại hẹn hò với đồng nghiệp. Tuy nhiên, đôi khi tình cảm nảy sinh ngoài dự tính, khiến hai người bước vào một mối quan hệ yêu đương tại nơi làm việc. Khi tình yêu kết thúc, họ vẫn phải gặp nhau mỗi ngày với tư cách đồng nghiệp.

Nếu đang rơi vào hoàn cảnh này, dưới đây là 6 cách giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn sau chia tay mà không ảnh hưởng đến công việc, theo VICE.

Thống nhất những giới hạn rõ ràng

Việc đặt ra giới hạn rất quan trọng sau mỗi cuộc chia tay, đặc biệt khi hai người vẫn làm việc cùng nhau. Trước khi thông báo chuyện tình cảm với đồng nghiệp, bạn nên dành thời gian trao đổi với người cũ về những điều cả hai cảm thấy thoải mái hoặc không muốn xảy ra tại nơi làm việc.

Martin Balcome, chuyên gia nhân sự tại Bridgewater Talent Integration, cho biết một trong những bước đầu tiên và quan trọng nhất là thống nhất cách ứng xử với nhau ở công sở.

Trong Yêu Không Tổn Thương, Nghị Quế phân tích tình yêu từ góc độ sinh học, tâm lý, xã hội và ngôn ngữ, qua đó giúp người đọc hiểu những yếu tố chi phối cảm xúc và cách ứng xử trong các mối quan hệ.

Khi mối quan hệ kết thúc nhưng hai người vẫn là đồng nghiệp, việc nhìn nhận rõ cảm xúc và nhu cầu của bản thân có thể là cơ sở để xác lập những giới hạn phù hợp trong giao tiếp.

Nếu cả hai chia tay trong hòa bình, họ có thể tiếp tục làm việc cùng nhau như trước. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể trở nên khó khăn hơn khi một trong hai bắt đầu mối quan hệ mới. Với những cuộc chia tay nhiều tổn thương và cảm xúc, cả hai có thể cần thêm khoảng cách để ổn định tinh thần.

Chuẩn bị trước cho những lần chạm mặt khó xử

Dù hai người chia tay trong hòa bình, cư xử thân thiện hay cố gắng tạo điều kiện cho nhau, những khoảnh khắc ngượng ngùng vẫn khó tránh khỏi, nhất là khi cả hai còn là đồng nghiệp.

Chia tay không có nghĩa phải gạt bỏ mọi cảm xúc, nhưng mỗi người cần học cách cân bằng chuyện riêng với công việc. Ảnh: Antoni Shkraba/Pexels.

Theo Balcome, bạn không cần phải giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Tuy nhiên, việc bất ngờ gặp lại người cũ có thể khiến bạn bối rối. Vì vậy, hãy chuẩn bị trước một lời chào hoặc cách phản hồi đơn giản để cuộc trò chuyện bớt gượng gạo.

Chẳng hạn, bạn có thể chào hỏi lịch sự, trao đổi ngắn gọn về công việc rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình. Không cần cố tỏ ra quá thân thiết, nhưng cũng không nhất thiết phải tránh mặt người cũ trong mọi tình huống.

Đừng lôi kéo đồng nghiệp vào chuyện tình cảm

Sau chia tay, nhiều người muốn tâm sự với đồng nghiệp thân thiết để giải tỏa cảm xúc. Tuy nhiên, việc kể quá nhiều về chuyện riêng tư tại nơi làm việc có thể khiến tình hình trở nên phức tạp.

Balcome khuyên mọi người nên tìm cách giải tỏa cảm xúc bên ngoài công sở, thay vì kể toàn bộ câu chuyện cho đồng nghiệp. Những lời bàn tán có thể nhanh chóng lan rộng, biến cuộc chia tay thành chủ đề được mọi người chú ý.

Vì vậy, bạn không nên xem đồng nghiệp là nhóm hỗ trợ tinh thần chính trong giai đoạn này. Thay vào đó, hãy tìm đến bạn bè thân thiết ngoài công ty hoặc những người bạn tin tưởng để chia sẻ.

Giữ kín những chi tiết riêng tư cũng giúp hạn chế hiểu lầm, tránh tạo áp lực cho người cũ và những người xung quanh.

Tách biệt cảm xúc cá nhân với hiệu quả công việc

Sau một cuộc chia tay đau lòng, việc tập trung làm việc có thể trở nên khó khăn. Những lần chạm mặt người cũ, những kỷ niệm bất chợt ùa về hoặc cảm giác buồn bã đều có thể ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bạn nên tìm cách kiểm soát cảm xúc để chúng không làm ảnh hưởng đến công việc và sự nghiệp.

Giữ ranh giới rõ ràng và giao tiếp chuyên nghiệp giúp hạn chế xung đột khi hai người tiếp tục làm đồng nghiệp. Ảnh: Antoni Shkraba/Pexels.

Balcome gợi ý nên sắp xếp lịch làm việc sao cho những nhiệm vụ quan trọng được thực hiện vào thời điểm ít có khả năng bị cảm xúc chi phối. Sau khi tương tác với người cũ, bạn cũng có thể đi bộ một lúc hoặc thực hành các bài tập chánh niệm ngắn để bình tĩnh trở lại.

Ông nhấn mạnh rằng sự nghiệp vẫn là một phần độc lập trong cuộc sống, dù hai người từng có mối quan hệ tình cảm và hiện vẫn làm việc gần nhau. Vì vậy, điều quan trọng là bảo vệ hiệu quả công việc, tránh để cuộc chia tay chiếm hết sự chú ý của bạn.

Cư xử với người cũ như một đồng nghiệp

Sau chia tay, việc xem người từng yêu như một người bạn bình thường đã không dễ dàng. Khi hai người vẫn làm chung công ty, việc chuyển sang mối quan hệ đồng nghiệp thuần túy cũng cần thời gian.

Dù là cấp trên, cấp dưới hay đồng nghiệp ngang hàng, bạn vẫn nên giữ cách ứng xử công bằng với người cũ.

Balcome cảnh báo không nên đối xử khác biệt với họ sau khi chia tay. Chẳng hạn, bạn không nên cố tình trả đũa, soi xét công việc của họ khắt khe hơn hoặc ngược lại, dành cho họ những ưu ái đặc biệt để bù đắp cảm xúc cá nhân.

Thay vào đó, hãy đánh giá công việc dựa trên kết quả và những tiêu chí chung của tập thể. Khi cần trao đổi, bạn nên tập trung vào nhiệm vụ, giữ thái độ lịch sự và tôn trọng ranh giới của cả hai.

Cách ứng xử này không chỉ giúp hạn chế xung đột mà còn duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp cho những người liên quan.

Cho phép bản thân trải qua nỗi buồn

Đến công ty mỗi ngày không có nghĩa bạn sẽ ngừng buồn khi gặp lại người cũ. Dù muốn bảo vệ hiệu quả công việc, bạn cũng không nên ép mình phải gạt bỏ hoàn toàn cảm xúc sau chia tay.

Balcome khuyên mọi người không nên cố buộc bản thân tắt mọi cảm xúc trong suốt giờ làm việc. Thay vào đó, hãy tìm cách hoàn thành công việc mà vẫn bảo vệ sức khỏe tinh thần, sự nghiệp và uy tín nghề nghiệp.

Bạn có thể dành thời gian riêng để nghỉ ngơi, viết ra những điều đang khiến mình khó chịu hoặc trò chuyện với người đáng tin cậy sau giờ làm. Khi cảm xúc dâng lên tại công sở, hãy tạm dừng nếu có thể, hít thở chậm và tập trung vào việc trước mắt.

Tác giả / Tác phẩm Tâm lý học chia tay: Thoát khỏi đau thương, có được hạnh phúc Cuốn sách tìm hiểu những tổn thương tâm lý sau khi một mối quan hệ kết thúc, kể cả trong những trường hợp có ngoại tình, bạo hành hoặc tranh cãi. Tác giả vận dụng kiến thức tâm lý học và khoa học thần kinh để lý giải phản ứng cảm xúc, đồng thời hướng dẫn người đọc nhìn nhận lại bản thân và mối quan hệ đã qua.

Trong Tâm lý học chia tay: Thoát khỏi đau thương, có được hạnh phúc, Tào Tuyết Mẫn đề cập những thay đổi tâm lý sau đổ vỡ và cách nhìn nhận lại bản thân, người cũ cùng mối quan hệ đã qua. Cuốn sách cũng giới thiệu kiến thức khoa học thần kinh liên quan đến quá trình vượt qua chia tay.

Những vấn đề này cũng gợi mở góc nhìn về việc đối diện với tổn thương sau chia tay, thay vì cố gắng phủ nhận cảm xúc của bản thân.

Quá trình hồi phục sau chia tay không diễn ra giống nhau ở tất cả. Có người nhanh chóng thích nghi, trong khi người khác cần nhiều thời gian hơn để chấp nhận sự thay đổi. Vì vậy, đừng tự gây thêm áp lực bằng cách so sánh mình với người cũ hoặc những người xung quanh.