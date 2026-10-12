5 sai lầm trong cách yêu khiến hai người ngày càng xa cách

Trong tình yêu, bất đồng là điều khó tránh khỏi, nhưng cách hai người đối thoại có thể ảnh hưởng đến sự gắn kết. Ảnh: Khoa Võ/Pexels .

Đôi khi, điều làm tình yêu rạn nứt không phải những cuộc cãi vã lớn, mà là cách hai người vô tình xem nhẹ cảm xúc của nhau.

Không có mối quan hệ tình cảm nào hoàn hảo. Trong quá trình gắn bó, đôi khi bạn làm tổn thương người yêu và ngược lại. Điều quan trọng không phải là tránh mọi mâu thuẫn, mà là cách cả hai lắng nghe, thấu hiểu và hàn gắn sau những lần bất đồng.

Một yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua là thừa nhận cảm xúc của đối phương. Khi bạn tôn trọng những gì người yêu trải qua, ngay cả khi có góc nhìn khác biệt, họ sẽ cảm thấy được lắng nghe và chia sẻ. Ngược lại, việc vô tình xem nhẹ cảm xúc của nhau có thể khiến hai người dần xa cách.

Theo Andrea Wiggs, chuyên gia trị liệu tại Serenium Therapy and Wellness, có 5 dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang vô tình phủ nhận cảm xúc của người yêu.

Bạn nhầm lẫn giữa việc mình đúng và việc được lắng nghe

Trong một cuộc tranh cãi, ai cũng muốn bảo vệ quan điểm và được công nhận. Tuy nhiên, việc bạn đúng không có nghĩa là cảm xúc của đối phương không đáng được tôn trọng.

Theo Wiggs, khi mục tiêu của cuộc tranh luận chỉ là chứng minh mình đúng, một người có thể vô tình xem nhẹ trải nghiệm của người còn lại. Điều này khiến đối phương trở nên phòng thủ, ngại chia sẻ và cản trở việc giải quyết mâu thuẫn.

Chẳng hạn, bạn nói điều gì đó khiến người yêu tổn thương dù không có ý xúc phạm. Thay vì cho rằng họ phản ứng thái quá, hãy thử tìm hiểu vì sao họ cảm thấy như vậy.

Các cặp đôi nên hướng đến việc cả hai đều được lắng nghe, thay vì cố phân định ai đúng, ai sai. Tôn trọng góc nhìn khác biệt giúp xây dựng sự tin tưởng và gắn kết trong mối quan hệ.

Bạn nghĩ chỉ cần nói "xin lỗi" là đủ

Lời xin lỗi có ý nghĩa, nhưng sẽ khó giải quyết vấn đề nếu hành vi gây tổn thương vẫn tiếp diễn.

Wiggs cho biết nếu người yêu cảm thấy bị xem nhẹ khi bạn đáp lại lời chia sẻ bằng câu "Ừ, tuần trước em đã nói rồi", việc xin lỗi đơn thuần có thể không giải quyết được nguyên nhân khiến họ buồn. Nếu liên tục lặp lại cách cư xử cũ, bạn có thể khiến đối phương tổn thương thêm.

Đôi khi, những lời nói và phản ứng tưởng chừng vô hại lại khiến đối phương cảm thấy không được lắng nghe, thấu hiểu. Ảnh: cottonbro studio/Pexels.

Thay vì chỉ nói lời xin lỗi, hãy lắng nghe cảm xúc của người yêu, thừa nhận tác động từ hành động của mình và cho họ biết bạn sẽ thay đổi như thế nào.

Theo chuyên gia, các cặp đôi cần cùng nhìn nhận nguyên nhân của vấn đề và thực hiện những thay đổi cụ thể. Việc chịu trách nhiệm bằng hành động nhất quán sẽ giúp hai người từng bước khôi phục niềm tin.

Bạn cố giải quyết vấn đề thay vì lắng nghe

Khi người yêu kể về chuyện khiến họ buồn, bạn có lập tức đưa ra lời khuyên hoặc tìm cách giải quyết không? Dù xuất phát từ ý tốt, cách phản ứng này đôi khi khiến đối phương cảm thấy mình chưa được thấu hiểu.

Wiggs cho biết một người thường tìm đến người yêu để được hỗ trợ về mặt cảm xúc, chứ không nhất thiết muốn nhận giải pháp ngay lập tức. Việc liên tục khuyên nhủ có thể khiến họ cảm thấy bị thúc ép phải nhanh chóng vượt qua nỗi buồn.

Chẳng hạn, khi người yêu mệt mỏi vì căn bệnh mạn tính dù đã đi khám nhiều nơi, thay vì khuyên họ thử một chế độ ăn mới hoặc tập thiền, bạn có thể để họ thoải mái chia sẻ sự thất vọng.

Vội vàng đưa ra lời khuyên thay vì lắng nghe có thể khiến người chia sẻ cảm thấy cảm xúc của mình chưa được coi trọng. Ảnh: limoo/Pexels.

Theo Wiggs, lắng nghe chăm chú và thừa nhận cảm xúc của đối phương đôi khi hữu ích hơn việc đưa ra lời khuyên. Khi cảm thấy được thấu hiểu, người yêu có thể bình tĩnh hơn và tự tìm ra hướng giải quyết phù hợp.

Bạn so sánh nỗi đau của đối phương với chính mình

Mỗi người trải qua khó khăn và tổn thương theo những cách khác nhau. Vì vậy, đừng lấy trải nghiệm của bản thân làm thước đo để đánh giá nỗi đau của người yêu.

Theo Wiggs, khi một người chia sẻ cảm xúc nhưng nhận lại sự so sánh, cuộc trò chuyện dễ biến thành cuộc cạnh tranh xem ai đau khổ hơn. Người chia sẻ có thể cảm thấy nỗi buồn của mình không quan trọng hoặc bản thân không có quyền buồn bã.

Nếu tình trạng này lặp lại, họ thậm chí có thể ngừng tìm đến đối phương để tâm sự.

Trong cuốn Giao tiếp bất bạo động , tiến sĩ Marshall B. Rosenberg đề cập đến cách nhận biết cảm xúc, nhu cầu của bản thân và lắng nghe những điều ẩn sau lời nói của người khác. Theo đó, thay vì so sánh ai chịu đựng nhiều hơn, mỗi người có thể tìm hiểu điều gì khiến đối phương tổn thương và nhu cầu nào chưa được đáp ứng.

Hoàn cảnh trưởng thành, trải nghiệm sống và niềm tin riêng đều ảnh hưởng đến cách mỗi người phản ứng trước khó khăn. Tôn trọng những khác biệt này giúp cả hai có không gian chia sẻ mà không sợ bị phán xét hay xem nhẹ.

Tác giả / Tác phẩm Giao tiếp bất bạo động: Ngôn ngữ của lòng trắc ẩn (Nonviolent Communication: A Language of Life) Cuốn sách giới thiệu phương pháp giao tiếp bất bạo động, giúp con người nhận diện cảm xúc, hiểu nhu cầu của bản thân và diễn đạt suy nghĩ mà không phán xét hay đổ lỗi cho người khác. Tác giả hướng dẫn cách lắng nghe với sự đồng cảm, nhận biết những nhu cầu ẩn sau lời nói và giải quyết mâu thuẫn bằng sự chân thành, tôn trọng.

Bạn chỉ chú ý đến chi tiết mà bỏ qua cảm xúc của đối phương

Khi tranh cãi, một số người quá tập trung vào việc xác định chính xác chuyện gì đã xảy ra mà quên tìm hiểu cảm xúc của người yêu.

Wiggs cho biết việc liên tục tranh luận về từng chi tiết có thể khiến các cặp đôi mất đi mục tiêu quan trọng hơn là thấu hiểu nhau. Cuộc trò chuyện vì thế dễ trở nên gay gắt, mang tính chỉ trích và tạo thêm khoảng cách tình cảm.

Thay vì chỉ cố chứng minh mình nhớ đúng sự việc, hãy thử hỏi đối phương chuyện đó có ý nghĩa như thế nào đối với họ.

Theo chuyên gia, hai người không thể trải nghiệm cùng một sự việc theo cách hoàn toàn giống nhau. Quá khứ, cảm xúc và hoàn cảnh riêng khiến mỗi người có cách nhìn nhận khác biệt.

Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là thống nhất các chi tiết, mà còn là hiểu vì sao sự việc khiến đối phương buồn, tức giận hoặc thất vọng. Khi cả hai chủ động lắng nghe và tìm hiểu góc nhìn của nhau, những bất đồng sẽ có thêm cơ hội được giải quyết.