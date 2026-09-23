Vì sao bạn vẫn nhớ người yêu cũ tệ bạc?

Sau một cuộc chia tay đau đớn, không ít người vẫn nhớ về người yêu cũ dù mối quan hệ trước đó từng có nhiều vấn đề. Những ký ức đẹp có thể trở nên nổi bật hơn, trong khi những mâu thuẫn và tổn thương dần bị bỏ qua.

Theo chuyên gia, trạng thái này có thể khiến một người nhớ về một phiên bản lý tưởng của người yêu cũ, thậm chí là phiên bản chưa từng thực sự tồn tại. Hiện tượng này được gọi là ex-nostalgia, tức nỗi hoài niệm về người yêu cũ, theo VICE.

Khi đó, việc nhớ một người đôi khi không chỉ xuất phát từ chính họ, mà còn từ cảm giác mà mối quan hệ từng mang lại. Những kỷ niệm ấy có thể khiến một người khó nhìn lại toàn bộ mối quan hệ và tiếp tục mắc kẹt trong những suy nghĩ về quá khứ.

Khi ký ức đẹp lấn át những điều không vui

Ex-nostalgia là trạng thái nhớ về người yêu cũ với cảm giác trìu mến, khao khát, trong khi thường bỏ qua những mặt tiêu cực của mối quan hệ trước đây.

Sara Sloan, chuyên gia trị liệu hôn nhân và gia đình (LMFT), cho rằng khi nhớ về một phiên bản của người yêu cũ, nhiều người thực chất đang nhớ cảm giác từng có khi ở bên người đó.

"Mỗi mối quan hệ phản ánh một phiên bản khác của chính chúng ta. Vì vậy, khi nhớ người yêu cũ, nhiều khi chúng ta đang nhớ cảm giác mà họ từng mang lại", Sloan nói.

Nỗi hoài niệm có thể khiến cách nhìn về người yêu cũ, mối quan hệ và những kỷ niệm chung trở nên thiếu đầy đủ. Những vấn đề và mâu thuẫn từng xảy ra có thể bị gạt sang một bên, trong khi những khoảnh khắc đẹp được nhớ đến rõ ràng hơn.

Sloan cho biết nỗi hoài niệm thường khiến con người nhớ đến những điều tốt đẹp nhất trong mối quan hệ. Đó có thể là những khoảnh khắc rất nhỏ, như hai người ngồi ngoài hiên và cùng nghĩ tên cho những đứa con trong tương lai. Cũng có thể là những kỷ niệm lớn hơn, chẳng hạn chuyến trăng mật khi cả hai nghĩ rằng cuộc sống phía trước còn rất dài.

Sau chia tay, nhiều người nhớ không chỉ một người mà còn nhớ cảm giác từng có khi ở bên họ. Ảnh: Ron Lach/Pexels.

Những ký ức này thường gắn với điều một người từng yêu thích nhất ở đối phương và trong mối quan hệ. Chúng cũng gợi lại cảm giác thân thuộc, như thể được trở về nhà khi ở bên người kia, khiến cuộc sống khi đó trở nên nhẹ nhàng hơn.

Những vấn đề về cảm xúc và mối quan hệ là nội dung được đề cập trong Yêu Không Tổn Thương của Nghị Quế. Cuốn sách tiếp cận tình yêu từ nhiều góc độ như sinh học, tâm lý học, xã hội học và ngôn ngữ, qua đó bàn về những chuyển động cảm xúc và các vấn đề có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Tuy nhiên, cách nhớ lại quá khứ như vậy có thể khiến một người nghĩ rằng mình đang bỏ lỡ một phiên bản lý tưởng của người yêu cũ, dù phiên bản đó có thể chưa từng tồn tại.

Nhìn lại quá khứ mà không lý tưởng hóa

Việc nhìn lại người yêu cũ qua "lăng kính màu hồng" thường dễ xảy ra khi một người cảm thấy cô đơn, dễ tổn thương hoặc khao khát sự kết nối và cảm giác an toàn từng có trong mối quan hệ.

Những kỷ niệm đẹp vẫn có giá trị, nhưng không xóa bỏ những tổn thương từng xảy ra. Chuyên gia trị liệu hôn nhân và gia đình Sara Sloan cho rằng khi nhìn lại mối quan hệ, điều quan trọng là nhớ đến những thời điểm người yêu cũ cho thấy con người thật của họ, thay vì chỉ nhớ phiên bản mà mình từng mong họ trở thành.

"Điều quan trọng là nhớ lại những lần họ xúc phạm bạn và cảm giác của bạn khi ấy. Hãy nhớ cả phiên bản của chính mình mà bạn không còn nhận ra vào cuối mối quan hệ", bà nói.

Bên cạnh đó, việc nhìn lại mối quan hệ đã thay đổi như thế nào và những lý do khiến một người quyết định rời đi cũng giúp bức tranh về quá khứ trở nên đầy đủ hơn.

Một cách tiếp cận khác về tình yêu được Osho trình bày trong Yêu. Cuốn sách phân tích những yếu tố như nhu cầu, kỳ vọng, ghen tuông, chiếm hữu và sự phụ thuộc trong các mối quan hệ.

Tác giả/Tác phẩm Yêu (Tựa gốc: Being in Love: How to Love with Awareness and Relate Without Fear) Cuốn sách tập trung vào những nhu cầu, kỳ vọng và nỗi sợ thường xuất hiện trong các mối quan hệ. Tác giả cũng đặt vấn đề về sự chiếm hữu, phụ thuộc và những kỳ vọng mà con người đặt vào đối phương, đồng thời hướng người đọc đến cách nhìn tình yêu với sự tỉnh thức và bớt sợ hãi hơn.

Trong Yêu, Osho đặt vấn đề về những kỳ vọng mà con người đặt vào tình yêu và đối phương, đồng thời bàn về sự khác biệt giữa tình yêu và nhu cầu sở hữu hay phụ thuộc. Cuốn sách cũng đề cập đến việc duy trì sự tỉnh thức và trưởng thành cá nhân trong một mối quan hệ.

Tuy nhiên, chỉ tập trung vào những điểm xấu của người yêu cũ cũng có thể khiến một người tiếp tục mắc kẹt trong những suy nghĩ về mối quan hệ đã qua. Theo chuyên gia Sara Sloan, giải pháp không phải là biến người yêu cũ thành một người hoàn toàn xấu, mà là thừa nhận những điểm không phù hợp và những vấn đề từng tồn tại.

Thay vì chỉ nhớ những điều tốt hoặc chỉ tập trung vào điều xấu, việc nhìn lại toàn bộ mối quan hệ giúp một người có thể trân trọng những kỷ niệm từng có, đồng thời nhận ra những tổn thương đi cùng chúng.