Vợ chồng 'ly hôn' trên bàn ăn

Thay vì cùng lên thực đơn, nấu ăn và dùng bữa mỗi ngày, một số cặp đôi sống chung nhà đang chọn cách ăn riêng. Xu hướng này được gọi là "food divorce", tạm dịch là "ly hôn chuyện ăn uống".

Erin Pash, chuyên gia trị liệu các mối quan hệ, đồng thời là nhà sáng lập và CEO của Caveman to Casanova, cho biết "food divorce" xảy ra khi hai người sống cùng nhau không còn lên kế hoạch, nấu nướng và ăn uống như gia đình. Mỗi người tự chuẩn bị bữa ăn và dùng bữa theo lịch riêng, theo New York Post.

Cách sắp xếp này xuất hiện trong bối cảnh việc ăn uống ngày càng trở thành một phần dễ gây căng thẳng trong đời sống của các cặp đôi. Những câu hỏi như hôm nay ăn gì, ai nấu hay ai dọn dẹp có thể trở thành vấn đề phải thương lượng mỗi ngày.

Bữa ăn thành cuộc thương lượng

Theo World Happiness Report 2025, khoảng 1/4 người Mỹ ăn mọi bữa một mình, tăng 53% so với năm 2003. Các thế hệ trẻ góp phần thúc đẩy sự thay đổi này khi ngày càng rời xa mô hình ba bữa sáng, trưa và tối truyền thống, thay vào đó là những bữa ăn nhẹ hoặc ăn vặt trong lúc di chuyển để phù hợp với lịch trình và ngân sách.

Pash cho biết những bất đồng liên quan đến chuyện ăn uống đã trở nên rõ ràng hơn trong thời gian phong tỏa vì Covid-19. Khi phải ở nhà và dùng cả ba bữa cùng nhau, các cặp đôi nhận ra việc duy trì ba bữa chung mỗi ngày có thể tạo ra nhiều mâu thuẫn.

Sau đại dịch, sự khác biệt về giờ làm, cảm giác mệt mỏi khi phải chuẩn bị đồ ăn, các chế độ ăn riêng và sự phổ biến của thuốc GLP-1 như Ozempic tiếp tục khiến thói quen ăn uống giữa các cặp đôi trở nên khác biệt.

Hiện 11% người Mỹ từ 18 tuổi trở lên đang sử dụng nhóm thuốc GLP-1, thường được dùng để kiểm soát đường huyết và hỗ trợ giảm cân. Trong khi đó, 57% đang tuân theo một chế độ ăn hoặc kế hoạch dinh dưỡng cụ thể.

Với nhiều cặp đôi, những bất đồng trong chuyện ăn uống đôi khi không nằm ở món ăn mà ở cách hai người giao tiếp và chia sẻ trách nhiệm. Ảnh: Minh Trần/Pexels.

Việc lên kế hoạch cho bữa ăn cũng có thể trở thành gánh nặng. Các nghiên cứu được dẫn trong bài cho thấy công việc này thường dồn nhiều hơn lên một người, khiến họ phải đảm nhận phần lớn trách nhiệm từ lựa chọn món ăn đến chuẩn bị bữa.

Một khảo sát cho thấy câu hỏi "Hôm nay muốn ăn gì?" xuất hiện khoảng 365 lần mỗi năm. Các cặp đôi dành tổng cộng 2 giờ 32 phút mỗi tuần để giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyện ăn uống.

Theo Pash, những tranh cãi này thường không thực sự bắt nguồn từ món ăn. Một người có thể đã âm thầm lên kế hoạch cho các bữa ăn cả tuần, trong khi người còn lại không đưa ra lựa chọn nhưng vẫn bác bỏ phương án cuối cùng.

"'Tôi không quan tâm, ăn gì cũng được' rồi sau đó lại nói ‘món đó thì không’ không phải là vấn đề khẩu vị. Đó là gánh nặng đang xuất hiện dưới dạng một lời phàn nàn", Pash nói.

Việc bỏ qua những cuộc thương lượng về bữa tối có thể giúp một số cặp đôi giảm bớt một vấn đề lặp đi lặp lại mỗi ngày. Mỗi người có thể lựa chọn thực phẩm phù hợp với cơ thể và lịch trình của mình, đồng thời không phải để chế độ ăn của người này quyết định thói quen ăn uống của người kia.

Những khác biệt trong cách mỗi người thể hiện và tiếp nhận sự quan tâm cũng là chủ đề được đề cập trong Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu của Gary Chapman. Nội dung sách tập trung vào nhu cầu được yêu thương và cách mỗi người thể hiện, đón nhận tình cảm trong các mối quan hệ.

Việc không còn ăn cùng nhau không đồng nghĩa các cặp đôi mất đi những cách thể hiện sự quan tâm. Theo Pash, điều cần duy trì không nhất thiết là một thực đơn chung, mà là khoảng thời gian hai người dành cho nhau.

Giữ kết nối khi ăn riêng

Tuy nhiên, việc không còn ăn cùng nhau cũng có thể ảnh hưởng đến sự gần gũi giữa các cặp đôi.

Một nghiên cứu năm 2026 được đề cập cho thấy những cặp đôi thường xuyên dùng bữa cùng nhau báo cáo ít triệu chứng trầm cảm hơn và có mức độ hài lòng với mối quan hệ cao hơn.

Đối với khoảng 2/3 người trưởng thành ở Mỹ xem đồ ăn là một cách thể hiện tình cảm, việc tách riêng chuyện ăn uống có thể mang ý nghĩa khác. Pash cảnh báo nếu nấu ăn vốn là cách một người thể hiện sự quan tâm, việc chia tách chuyện bếp núc có thể khiến đối phương cảm thấy sự quan tâm đó cũng bị rút đi.

Trong Đàn Ông Sao Hỏa, Đàn Bà Sao Kim, John Gray cũng đi sâu vào cách các cặp đôi giao tiếp, thấu hiểu và ứng xử trước những bất đồng trong đời sống chung. Cuốn sách cho rằng sự khác nhau trong cách mỗi người bộc lộ nhu cầu và phản ứng khi có mâu thuẫn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Pash đề xuất các cặp đôi có thể tách việc ăn uống khỏi khoảng thời gian dành cho nhau, thay vì cắt bỏ hoàn toàn những khoảng thời gian chung. Họ có thể duy trì một hoạt động mỗi ngày như uống cà phê buổi sáng, đi bộ buổi tối hoặc dành 10 phút trò chuyện sau khi con đi ngủ.

Bên cạnh đó, bà khuyến nghị các cặp đôi duy trì ít nhất một bữa ăn chung mỗi tuần mà cả hai đều coi là thời gian không thể bỏ qua.

"Tách chuyện ăn uống khỏi khoảng thời gian dành cho nhau, nhưng hãy giữ lại khoảng thời gian ấy", Pash nói.

Theo chuyên gia này, các cặp đôi cũng cần chú ý nếu việc ăn riêng đi kèm với những dấu hiệu như một người tự tách khỏi người kia mà không trao đổi, sử dụng đồ ăn để kiểm soát hoặc khiến đối phương xấu hổ, hay việc căn bếp bị chia đôi trong khi những phần khác của mối quan hệ cũng ngày càng xa cách.

Tác giả/Tác phẩm Đàn Ông Sao Hỏa, Đàn Bà Sao Kim (Tựa gốc: Men Are from Mars, Women Are from Venus) Cuốn sách tập trung vào những khác biệt trong cách nam giới và phụ nữ suy nghĩ, giao tiếp, bộc lộ cảm xúc và phản ứng trước các vấn đề trong tình yêu. Tác giả từ đó phân tích những nguyên nhân dễ dẫn đến hiểu lầm, mâu thuẫn và cách các cặp đôi có thể cải thiện giao tiếp trong đời sống chung.

Sự khác biệt về cảm xúc cũng cần được trao đổi. Khi một người cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn phải ăn chung, trong khi người kia lại cảm thấy cô đơn, hai bên cần nói rõ điều mình đang trải qua.

"Người cảm thấy nhẹ nhõm cần hiểu rằng sự cô đơn của người kia là có thật. Người cảm thấy cô đơn cũng cần nói cụ thể điều mình đang nhớ. Thường thì đó không phải là đồ ăn, mà là những cuộc trò chuyện tự nhiên và cảm giác được đối phương chú ý", Pash nói.

Theo bà, những kết nối này vẫn có thể được xây dựng mà không nhất thiết phải bắt đầu từ một thực đơn chung.