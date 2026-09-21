Lợi ích của nụ hôn

Hẳn ai cũng từng trải qua một nụ hôn khiến mình nghĩ: “Ôi, không”. Chỉ vài giây trước, bạn có thể vẫn rất thích người ấy, thậm chí hoàn toàn sẵn sàng tiếp tục những nụ hôn nồng nhiệt. Nhưng rồi khi hai khuôn mặt chạm vào nhau, cảm xúc trong bạn đột nhiên chuyển thành một tiếng nói âm thầm vang lên trong đầu một cách rõ ràng: “Không”.

Các nhà nghiên cứu thực tế đã tìm hiểu lý do điều này xảy ra. Nụ hôn lãng mạn xuất hiện ở hơn 90% nền văn hóa trên thế giới. Nghiên cứu của hai tác giả Wlodarski và Dunbar cho thấy nụ hôn có thể giúp con người đánh giá một đối tượng tiềm năng, hình thành sự gắn bó và gia tăng hưng phấn, theo VICE.

Trong một nụ hôn, con người đồng thời tiếp nhận mùi hương, vị, cảm giác khi chạm, nhịp điệu và cách đối phương phản ứng với mình. Wlodarski và Dunbar nhận thấy những người coi trọng việc tìm kiếm một người bạn đời phù hợp cũng đánh giá nụ hôn là yếu tố quan trọng. Trong nghiên cứu, phụ nữ xem nụ hôn có ý nghĩa hơn nam giới, cả ở giai đoạn đầu tìm hiểu lẫn khi mối quan hệ đã ổn định.

Nụ hôn có thể tiết lộ gì về mối quan hệ?

Nụ hôn dường như cũng tác động đến cơ thể khi hai người đã có tình cảm với nhau. Wendy Hill, nhà tâm lý học tại Lafayette College, từng đưa ra nghiên cứu phát hiện hoạt động hôn có liên quan đến sự thay đổi nồng độ oxytocin và cortisol. Oxytocin đóng vai trò trong quá trình hình thành sự gắn kết, trong khi cortisol thường liên quan đến phản ứng căng thẳng.

Bối cảnh của nụ hôn cũng có thể đóng vai trò quan trọng. Nhà trị liệu toàn diện Adam Boniface nói với Healf rằng một nụ hôn kéo dài 6 giây sau khi hai người nhìn vào mắt nhau đầy ý nghĩa có thể làm giảm đáng kể cortisol. Ngược lại, một nụ hôn vội vàng, thiếu sự đáp lại từ đối phương, thậm chí có thể khiến một người cảm thấy tệ hơn.

Điểm đáng chú ý ở đây là sự đáp lại. Một nụ hôn chỉ kéo dài vài giây nhưng trong khoảnh khắc đó, hai người liên tục phản ứng với nhau: tiến lại gần hay lùi ra, chủ động hay chờ đợi, thoải mái hay căng thẳng. Chính sự tương tác hai chiều khiến nụ hôn trở thành một dạng giao tiếp không lời đặc biệt.

Tác giả/Tác phẩm 5 Ngôn Ngữ Tình Yêu ( tựa gốc: The 5 Love Languages) Bên cạnh những lời khuyên, cuốn sách còn đưa ra khung lý thuyết đơn giản nhưng có sức mạnh thay đổi cách chúng ta hiểu và thể hiện tình yêu. Việc hiểu rõ 5 ngôn ngữ này là chìa khóa để đạt được sự thân mật cảm xúc bền vững.

Ở góc độ này, 5 Ngôn Ngữ Tình Yêu của Gary Chapman đưa ra một cách nhìn khá gần gũi: tiếp xúc cơ thể là một trong 5 cách con người thường sử dụng để trao và cảm nhận tình yêu, bên cạnh lời yêu thương, thời gian chất lượng, quà tặng và những hành động quan tâm. Theo khung của Chapman, những hành động như ôm, nắm tay, hôn hoặc những cử chỉ âu yếm trong phòng ngủ đều là những cách mạnh mẽ để truyền tải sự ấm áp, an toàn và tình yêu.

Gary Chapman giải thích rằng sự đụng chạm cơ thể có sức mạnh chữa lành và kết nối cảm xúc phi ngôn ngữ. Nó thể hiện sự gần gũi và cam kết sâu sắc. Ngược lại, việc thiếu sự đụng chạm hoặc sự lạm dụng thể chất có thể gây ra những tổn thương khó hàn gắn nhất.

Khi yêu lâu, nụ hôn dễ bị bỏ quên

Nụ hôn dường như càng trở nên quan trọng khi mối quan hệ bước qua giai đoạn hẹn hò ban đầu. Khi đó, chuyện hôn nhau rất dễ bị đẩy xuống sau hàng loạt việc quen thuộc như giặt quần áo, nấu ăn, trả lời email công việc hay xem nốt bộ phim mà cả hai đã thống nhất.

Một cặp đôi có thể vẫn yêu nhau nhưng những nụ hôn dài dần biến thành một cái chạm môi vội trước khi ra khỏi nhà, hoặc thậm chí biến mất khỏi đời sống thường ngày. Điều này không nhất thiết đồng nghĩa tình cảm đã cạn kiệt. Đôi khi, sự thân mật chỉ đơn giản là bị công việc, con cái, việc nhà và những trách nhiệm khác lấn át.

Một nghiên cứu công bố năm 2023 trên tạp chí Sexual and Relationship Therapy, khảo sát 1.605 người đang trong các mối quan hệ lâu dài cho thấy những người hôn bạn đời thường xuyên hơn có xu hướng hài lòng với mối quan hệ và hưng phấn cao hơn.

Nụ hôn dường như càng trở nên quan trọng khi mối quan hệ bước qua giai đoạn hẹn hò ban đầu. Ảnh: Stayhereforu/Pexels.

Tuy nhiên, không phải hôn càng nhiều thì càng yêu. Điểm chung của những phát hiện trên là sự tương tác hai chiều. Nụ hôn có thể bộc lộ nhiều điều về sự hấp dẫn, gắn bó và hưng phấn, nhưng điều đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi cả hai cùng tham gia vào khoảnh khắc ấy.

Bạn có thể nhận ra khi đối phương đang mất tập trung, chỉ hôn một cách máy móc hoặc tâm trí đã chuyển sang chiếc điện thoại. Ngược lại, cũng có thể cảm nhận rất rõ khi người kia thực sự hiện diện trong khoảnh khắc, đáp lại từng cử chỉ thay vì chỉ chờ nụ hôn kết thúc.

Vì thế, điều đáng nói có lẽ không phải là một cặp đôi hôn nhau bao nhiêu lần mỗi ngày, mà là họ còn thực sự kết nối với nhau trong những lần chạm ấy hay không.

Theo cách tiếp cận của 5 ngôn ngữ tình yêu, một nụ hôn không nhất thiết phải là cử chỉ lớn lao. Nó có thể chỉ là một trong những cách hai người nói với nhau rằng “tôi vẫn ở đây”, “tôi quan tâm đến bạn” hay “tôi muốn gần bạn”.

Cuối cùng, nụ hôn không phải “phép thử” quyết định một tình yêu có bền vững hay không. Nó chỉ là một tín hiệu nhỏ trong rất nhiều cách con người trao và nhận tình cảm. Điều quan trọng hơn số lần hôn là hai người có còn nhận ra nhu cầu của nhau, đáp lại nhau và dành chỗ cho sự thân mật trong một mối quan hệ ngày càng nhiều trách nhiệm hay không?