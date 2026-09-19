Vì sao nhiều người chọn độc thân dù gặp đúng người?

Trong nhiều câu chuyện tình cảm, độc thân thường được xem như khoảng thời gian trước khi một người tìm được bạn đời. Tuy nhiên, các khảo sát gần đây cho thấy đời sống tình cảm của người Mỹ đang có những thay đổi đáng chú ý.

Một bộ phận người độc thân không chủ động tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc, trong khi một số người cho biết họ cảm thấy hạnh phúc, tự tin và ít căng thẳng hơn khi không có bạn đời.

Khảo sát Singles in America lần thứ 15 của Viện Kinsey, thực hiện với gần 5.000 người trưởng thành độc thân tại Mỹ, cho thấy cứ 4 người thì có 1 người nói sẽ từ chối một người mà họ cho là "đối tượng hoàn hảo" nếu người đó xuất hiện vào ngày hôm sau. Họ vẫn chọn tiếp tục độc thân, theo VICE.

Trong khi đó, dữ liệu từ Cục Điều tra Dân số Mỹ cho thấy tỷ lệ người trưởng thành không có bạn đời đã giảm từ 44% năm 2019 xuống 42% năm 2023. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này giảm sau gần 2 thập kỷ. Tuy nhiên, thay đổi này không đến từ việc số cuộc hôn nhân mới tăng lên mà một phần liên quan đến việc số vụ ly hôn giảm.

Không còn vội tìm một mối quan hệ

Kết quả khảo sát của Viện Kinsey cho thấy việc không có người yêu không đồng nghĩa một người đang chờ đợi tình yêu xuất hiện. Gần một nửa số người tham gia (48%) cho biết họ không có buổi hẹn hò trực tiếp nào trong năm qua. Chỉ 16,3% nói đang chủ động tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, trong khi khoảng 1/3 đã độc thân ít nhất 5 năm.

Hơn một nửa người tham gia cho biết họ cảm thấy hạnh phúc hơn so với mối quan hệ gần nhất. Khoảng 50,6% nói họ tự tin hơn và 54,5% cho biết ít căng thẳng hơn.

Tuy vậy, độc thân không có nghĩa một người không cần sự đồng hành. Khoảng 61% người tham gia cho biết đôi khi họ ước mình không phải lúc nào cũng tự giải quyết mọi việc. Một người có thể hài lòng với cuộc sống độc thân nhưng vẫn mong muốn có ai đó để chia sẻ hoặc hỗ trợ khi cần.

Một số người độc thân không còn xem tình yêu là điều kiện để có một cuộc sống trọn vẹn. Ảnh: Doci/Pexels.

Những quan niệm về cuộc sống độc thân cũng được đề cập trong Độc Thân Không Phải "Ế" (Single on Purpose: Redefine Everything. Find Yourself First) của tác giả John Kim. Cuốn sách xoay quanh câu hỏi liệu một mối quan hệ tình cảm có phải điều kiện cần để một người cảm thấy hạnh phúc hay không.

Theo phần giới thiệu sách, John Kim dựa trên nhiều năm tham vấn cho những người độc thân để bàn về cách họ nhìn nhận bản thân, tình yêu và cuộc sống khi không có bạn đời.

Tuy nhiên, cuộc sống độc thân không phải lúc nào cũng dễ dàng. Một nghiên cứu năm 2026 của Đại học Zurich theo dõi 17.000 người trẻ trong hơn một thập kỷ cho thấy mối liên hệ giữa việc độc thân lâu dài và sức khỏe tinh thần, chất lượng cuộc sống có nhiều yếu tố phức tạp.

Bên cạnh đó, khảo sát của Viện Kinsey được tài trợ bởi Match, một công ty hoạt động trong lĩnh vực hẹn hò. Đây là yếu tố cần được lưu ý khi xem xét kết quả nghiên cứu.

Người có bạn đời có xu hướng ổn định tài chính hơn

Trong khi khảo sát của Viện Kinsey cho thấy một bộ phận người độc thân không chủ động tìm kiếm tình yêu, dữ liệu dân số Mỹ lại ghi nhận tỷ lệ người có bạn đời tăng nhẹ trong những năm gần đây.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, tỷ lệ người trưởng thành đã kết hôn tăng từ 50% năm 2019 lên 51% năm 2023. Tỷ lệ sống cùng bạn đời nhưng chưa kết hôn cũng tăng từ 6% lên 7%. Trong cùng khoảng thời gian, tỷ lệ người không có bạn đời giảm từ 44% xuống 42%, CBS News đưa tin.

Dữ liệu Cục Điều tra Dân số Mỹ không cho thấy số cuộc hôn nhân mới tăng. Thay vào đó, số vụ ly hôn giảm. Năm 2012, khoảng 2% người đã kết hôn cho biết họ ly hôn trong năm trước đó. Đến năm 2023, tỷ lệ này giảm xuống 1,4%, mức thấp nhất được ghi nhận trong dữ liệu mà Pew phân tích.

Tình trạng có hoặc không có bạn đời cũng có sự khác biệt về kinh tế. Dựa trên khảo sát năm 2023 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Pew cho biết 64% người không có bạn đời nói tình hình tài chính của họ ít nhất ở mức tạm ổn. Tỷ lệ này ở nhóm có bạn đời là 77%.

Một nghiên cứu của Đại học bang Ohio với khoảng 9.000 người cũng ghi nhận sự khác biệt về tài sản giữa các nhóm. Theo nghiên cứu, ly hôn làm tài sản của một người giảm khoảng 3/4 so với người độc thân, trong khi kết hôn gần như giúp tài sản tăng gấp đôi so với nhóm độc thân.

Richard Fry, chuyên gia kinh tế lao động và nhà nghiên cứu tại Pew, nói: "Xét hoàn toàn từ góc độ kinh tế, người trưởng thành có bạn đời dường như có tình hình tài chính tốt hơn".

Tác giả/Tác phẩm Độc thân không phải "ế" (Single on Purpose: Redefine Everything, Find Yourself First) Cuốn sách bàn về cách nhìn nhận đời sống độc thân không phải như một trạng thái thiếu hụt hay khoảng thời gian chờ đợi để tìm được bạn đời. Từ trải nghiệm tư vấn cho những người độc thân, John Kim khuyến khích người đọc khám phá bản thân, xác định giá trị cá nhân và xây dựng một cuộc sống có ý nghĩa, dù đang độc thân hay trong một mối quan hệ.

Fry cũng cho biết nam giới có xu hướng có tình hình tài chính tốt hơn khi kết hôn. Theo ông, các nghiên cứu cho thấy nam giới độc thân ít có việc làm hơn nam giới có bạn đời. Fry cho rằng những người đàn ông có điều kiện kinh tế tốt thường được nhìn nhận là đối tượng phù hợp hơn để xây dựng quan hệ, đồng thời hôn nhân cũng có thể liên quan đến hiệu quả công việc của nam giới.

Zach Thompson, một nhà làm phim ở bang South Carolina, là một trong những người lựa chọn cuộc sống có bạn đời. Anh gặp vợ, Jenna, từ thời trung học cơ sở. Hai người làm bạn suốt những năm trung học, sau đó đính hôn và kết hôn vào năm 2020.

Thompson cho biết khi còn nhỏ, anh chứng kiến nhiều thành viên trong gia đình có mối quan hệ tình cảm và cũng muốn có một mối quan hệ như vậy. Khi gặp Jenna, anh cảm thấy mối quan hệ của họ phát triển một cách tự nhiên. Hiện cặp vợ chồng 26 tuổi sống cùng nhau tại Charleston.

"Nếu bạn tìm được một người có thể ở bên mình suốt phần đời còn lại, việc vun đắp và cố gắng để giữ gìn mối quan hệ đó thực sự có giá trị", Thompson nói.