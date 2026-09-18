'Cái bẫy' khi vội vàng lao vào một mối quan hệ sau ly hôn

Ly hôn và hẹn hò trở lại là hai trải nghiệm rất khác nhau. Một bên là kết thúc một mối quan hệ. Bên còn lại đưa bạn vào một thế giới hẹn hò có lẽ chẳng còn giống với những gì bạn từng nhớ.

Các nghiên cứu cho thấy những người từng kết hôn có thể bước ra khỏi cuộc hôn nhân với kỹ năng xây dựng mối quan hệ tốt hơn và hiểu rõ hơn về những gì mình mong muốn ở một người bạn đời. Điều đó không có nghĩa là quá trình này không đi kèm khó khăn.

Nhà trị liệu Oona Metz, tác giả cuốn Unhitched: The Essential Divorce Guide for Women (tạm dịch: Bước qua ly hôn: Cẩm nang dành cho phụ nữ), viết trên Psychology Today rằng mọi người vẫn có thể rơi vào những cái bẫy quen thuộc khi bắt đầu hẹn hò trở lại. Một số cái bẫy rất rõ ràng. Số khác chỉ dễ nhận ra khi bạn đã lún sâu vào đó.

Người mới không phải "phương thuốc" để quên tình cũ

Nhiều người sau đổ vỡ bước vào một mối quan hệ với tâm thế cố tạo ra bản sao hoặc cố "xóa sổ" người cũ. Theo đó, họ vô tình hẹn hò với một phiên bản mới của người yêu cũ: cùng kiểu rung động, cùng kiểu căng thẳng, cùng một nhịp điệu mệt mỏi. Hoặc họ đi theo hướng ngược lại, gạt bỏ bất kỳ ai có dù chỉ vài nét tính cách giống người cũ.

Lời khuyên của chuyên gia Oona Metz là hãy cảnh giác với cả hai xu hướng. Người cũ của bạn có lẽ cũng có những điểm tốt. Và bạn cũng không cần phải tái dựng lại chính mối quan hệ vừa kết thúc.

Một sai lầm khác được chỉ ra là yêu "tiềm năng" của một người, chứ không phải con người thật của họ. Đó là khi bạn bắt đầu hẹn hò với một người mà bạn mong muốn có thể cải tạo họ.

Có thể họ sẽ giao tiếp tốt hơn. Có thể họ sẽ ổn định cuộc sống hơn. Có thể cuối cùng họ sẽ giữ đúng lời hứa. Nhưng tất cả điều đó chưa xảy ra. Hãy chú ý đến con người đang ở trước mặt bạn.

Một sai lầm đặc biệt được chú ý khi một người bắt đầu chuyện tình cảm sau ly hôn đó là họ bỏ qua giai đoạn nhìn lại bản thân. Nhà trị liệu Jean-Claude Chalmet cho biết ông thường thấy nhiều người đàn ông vội vàng lấp đầy khoảng trống"trong cuộc sống của mình, và cái giá phải trả cho sự vội vã đó không hề nhỏ. Tuy nhiên, xu hướng này không chỉ xảy ra ở nam giới. Việc nghiêm túc quá nhanh với người đầu tiên khiến bạn bớt cô đơn có thể khiến bạn không kịp hiểu rõ mình thực sự muốn điều gì tiếp theo.

Tác giả/Tác phẩm Đàn ông Sao Hỏa, Đàn bà Sao Kim: Tìm lại tình yêu” (tựa gốc: Mars and Venus: Starting Over) Cuốn sách đưa ra những chỉ dẫn thiết thực cho những ai từng trải qua mất mát trong tình cảm, cách vượt qua đau khổ để yêu thương trở lại và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Tác giả bắt đầu cuốn sách bằng câu chuyện của chính ông: Từng ly dị vợ, sau đó mất đi người thân yêu trong gia đình, quá trình chấp nhận nỗi đau, tự chữa lành vết thương lòng và tìm lại tình yêu.

Đây cũng là vấn đề được John Gray đề cập trong cuốn Đàn ông Sao Hỏa, Đàn bà Sao Kim - Tìm lại tình yêu (tựa gốc: Mars and Venus: Starting Over) của TS John Gray. Cuốn sách được viết dành cho những người phải đối diện với sự trống vắng sau mất mát, đổ vỡ trong tình yêu hoặc hôn nhân.

Gray nhấn mạnh quá trình làm lại từ đầu và hàn gắn những tổn thương trước khi một người có thể mở lòng với tình yêu mới. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không đặt trọng tâm vào việc nhanh chóng tìm một người khác, mà vào quá trình đối diện với những cảm xúc như đau khổ, tức giận, trống vắng và sợ bị tổn thương lần nữa. Bởi với trái tim đầy khổ đau, việc mở lòng tìm lại tình yêu mới chưa bao giờ là dễ dàng.

Đừng lao vào ứng dụng hẹn hò không có kế hoạch

Một số sai lầm khác khi một người bắt đầu quan hệ sau ly hôn được các chuyên gia chỉ ra như sau:

Coi sự "hợp gu" là yếu tố duy nhất đáng quan tâm: Bạn hoàn toàn có thể có sức hút và "phản ứng hóa học" mãnh liệt với một người nhưng người đó lại không phù hợp với mình. Điều này thường trở nên rõ ràng khi những cảm xúc thú vị ban đầu dần qua đi và bạn phải đối diện với cách người kia thực sự cư xử.

Điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Một người có thể dường như là lựa chọn hoàn hảo trên nhiều phương diện, nhưng bạn lại không có sự hấp dẫn về mặt tình cảm hay lãng mạn với họ.

Khi thiếu một trong hai yếu tố dù là sự hấp dẫn hay sự phù hợp, việc hình dung một tương lai lâu dài với người đó có thể trở nên khó khăn.

Kể hết mọi chuyện ngay từ những buổi hẹn đầu tiên: "Sự kết nối thật sự đến từ sự chân thành, chứ không phải từ việc chia sẻ quá mức", chuyên gia về mối quan hệ Bastian nói với Mindvalley. Bạn có thể thẳng thắn cho biết mình đã ly hôn mà không cần kể chi tiết lịch trình nuôi con, từng trận cãi vã, hay lý do vì sao mẹ chồng/mẹ vợ cũ vẫn khiến bạn phát điên. Những buổi hẹn đầu là để xem hai người có hợp nhau hay không. Phần còn lại có thể để sau.

Quá trình làm lại từ đầu và hàn gắn những tổn thương trước khi một người có thể mở lòng với tình yêu mới. Ảnh: Khoa Võ/Pexels.

Lao vào các ứng dụng hẹn hò mà không có kế hoạch: Với không ít người sau ly hôn, ứng dụng hẹn hò là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Họ quen người cũ từ trước khi việc "quẹt trái, quẹt phải" ra đời. Các chuyên gia đứng sau những nền tảng như Match, Bumble và OkCupid khuyến nghị người dùng nên sử dụng những bức ảnh cá nhân rõ ràng và viết phần giới thiệu đủ để người khác hình dung bạn là ai.

Một câu đơn giản như "Tôi thích cười" thực tế không cung cấp nhiều thông tin về bạn. Việc liên tục thu thập các lượt ghép đôi nhưng không có ý định gặp mặt cũng không giúp ích nhiều cho quá trình tìm kiếm một mối quan hệ thực sự.

Chỉ quan tâm đến việc đối phương có thích mình hay không: Đây là một sai lầm có thể âm thầm xuất hiện sau khi một cuộc hôn nhân kết thúc.

Thay vì tự hỏi "Mình có thích người đang ngồi đối diện không?", bạn lại dành phần lớn buổi hẹn để băn khoăn "Liệu họ có thích mình không?". Metz cảnh báo không nên cố biến mình thành phiên bản mà bạn nghĩ người khác mong muốn. Bạn không tham gia một buổi "thử vai" để được lựa chọn.

Trong một cuộc hẹn, bạn không chỉ là người được đánh giá. Bạn cũng đang tìm hiểu xem mình có muốn gặp lại người này lần thứ hai hay không.

Nhìn từ góc độ này, việc bắt đầu một mối quan hệ sau ly hôn không đơn giản là tìm được một người mới, mà còn là học cách bước vào tình yêu với một tâm thế mới. Đàn ông Sao Hỏa, Đàn bà Sao Kim - Tìm lại tình yêu cũng đặt vấn đề "làm lại từ đầu" theo hướng này. Sau một mất mát tình cảm, con người cần đi qua giai đoạn hàn gắn và hiểu rõ những khó khăn của chính mình trước khi xây dựng lại đời sống tình cảm.

Nói cách khác, người mới không phải là phương thuốc để xóa người cũ. Một mối quan hệ mới chỉ thực sự có cơ hội phát triển khi người bước vào nó không còn xem tình yêu như cách duy nhất để lấp đầy khoảng trống của cuộc hôn nhân đã kết thúc.