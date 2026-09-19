Vợ chồng ít cãi nhau chưa chắc đã tốt

Nhiều người mong muốn có một mối quan hệ tình cảm sâu sắc và gần gũi với bạn đời. Một mối quan hệ tốt không chỉ mang lại cảm giác hạnh phúc mà còn có thể đem đến những lợi ích về tâm lý và thể chất.

Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây cho thấy việc một mối quan hệ ít xung đột chưa chắc đồng nghĩa với việc mối quan hệ đó có lợi cho sức khỏe. Ngay cả khi hai người hiếm khi tranh cãi, việc thiếu sự quan tâm và hỗ trợ vẫn có thể tạo ra những tác động không mong muốn, theo Psychology Today.

Một mối quan hệ yên bình chưa đủ

Nghiên cứu được đăng trên Journal of Sichuan University tìm hiểu mối liên hệ giữa chất lượng quan hệ hôn nhân hoặc tình cảm và tốc độ tích lũy nhiều bệnh mạn tính ở người trung niên, cao tuổi.

Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu từ English Longitudinal Study of Aging (ELSA), một nghiên cứu theo dõi những người từ 50 tuổi trở lên đang sống tại Anh. Tổng cộng 7.943 người tham gia được đưa vào phân tích.

Những người tham gia được hỏi liệu họ có vợ, chồng hoặc bạn đời hay không. Với những người có bạn đời, nhóm nghiên cứu tiếp tục đánh giá hai khía cạnh của mối quan hệ là mức độ hỗ trợ và mức độ căng thẳng.

Để đánh giá sự hỗ trợ, người tham gia được hỏi bạn đời có thực sự hiểu cảm xúc của mình hay không và liệu họ có thể dựa vào người đó khi gặp một vấn đề nghiêm trọng. Mức độ căng thẳng được đánh giá qua những câu hỏi về việc bạn đời có thường chỉ trích hoặc khiến họ khó chịu hay không.

Tình yêu không chỉ là tránh những cuộc tranh cãi, mà còn là cảm giác được thấu hiểu và có người ở bên khi cần. Ảnh: Tài Đặng/Pexels.

Dựa trên câu trả lời, các mối quan hệ được chia thành 4 nhóm: hỗ trợ (hỗ trợ cao, căng thẳng thấp), mâu thuẫn (hỗ trợ cao, căng thẳng cao), thờ ơ (hỗ trợ thấp, căng thẳng thấp) và tiêu cực (hỗ trợ thấp, căng thẳng cao).

Các nhà nghiên cứu theo dõi tình trạng sức khỏe của những người tham gia qua nhiều đợt khảo sát để xem các bệnh mạn tính tích lũy theo thời gian như thế nào.

Kết quả cho thấy so với nhóm có mối quan hệ hỗ trợ, những người thuộc các nhóm còn lại đều có tốc độ tích lũy bệnh mạn tính nhanh hơn. Nhóm không có bạn đời có tốc độ nhanh nhất, tiếp đến là nhóm có mối quan hệ thờ ơ và tiêu cực.

Đáng chú ý, nhóm thờ ơ, tức ít được hỗ trợ nhưng cũng ít xảy ra căng thẳng, có tốc độ tích lũy bệnh nhanh thứ hai. Điều này cho thấy việc không thường xuyên tranh cãi không phải yếu tố duy nhất cần xem xét khi đánh giá một mối quan hệ.

Giới tính và tuổi tác cũng có liên quan đến kết quả. Nhìn chung, phụ nữ dường như nhạy cảm hơn với những tác động của sự hỗ trợ và căng thẳng trong mối quan hệ. Tốc độ tích lũy bệnh mạn tính cũng nhanh hơn ở người cao tuổi so với nhóm trẻ hơn.

Điều tình yêu cần là sự hỗ trợ

Trong nghiên cứu, sự hỗ trợ được đánh giá qua những điều khá gần gũi trong đời sống: một người có cảm thấy bạn đời hiểu mình hay không và có thể dựa vào họ khi gặp vấn đề nghiêm trọng hay không.

Đây cũng là khía cạnh được đề cập trong 5 Ngôn Ngữ Yêu Thương (The Five Love Languages) của mục sư và cố vấn hôn nhân Gary Chapman.

Trong cuốn sách, Chapman đưa ra 5 cách thể hiện tình cảm, gồm lời khẳng định, thời gian chất lượng, quà tặng, hành động giúp đỡ và sự đụng chạm cơ thể. Theo tác giả, mỗi người có thể có một cách riêng để cảm nhận và tiếp nhận tình yêu.

Chẳng hạn, một người có thể cảm thấy được quan tâm khi bạn đời dành thời gian ở bên và lắng nghe. Với người khác, lời động viên hoặc những hành động giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày lại có thể là cách thể hiện tình cảm mà họ dễ cảm nhận hơn.

Tác giả cũng tập trung vào việc nhận biết nhu cầu tình cảm của người bên cạnh và lựa chọn cách thể hiện phù hợp. Khi hai người có cách tiếp nhận tình yêu khác nhau, việc hiểu những điều đối phương coi trọng trở thành một phần trong quá trình giao tiếp giữa hai người.

Quay lại với nghiên cứu, nhóm có mức hỗ trợ cao nhưng cũng có mức căng thẳng cao vẫn có tốc độ tích lũy bệnh mạn tính thấp hơn so với nhóm có mức hỗ trợ thấp và mức căng thẳng thấp. Nói cách khác, trong nhóm được nghiên cứu, sự hiện diện của căng thẳng không đi kèm kết quả bất lợi bằng tình trạng thiếu hỗ trợ.

Tác giả/Tác phẩm 5 Ngôn Ngữ Yêu Thương (tựa gốc: The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate) Cuốn sách tập trung vào cách các cặp đôi thể hiện và đón nhận tình cảm. Gary Chapman cho rằng mỗi người thường có một hoặc một vài cách chính để cảm nhận mình được yêu thương, được ông chia thành năm nhóm: lời khẳng định, thời gian chất lượng, quà tặng, hành động giúp đỡ và sự đụng chạm cơ thể. Thông qua các tình huống trong đời sống hôn nhân và kinh nghiệm tư vấn của tác giả, cuốn sách hướng người đọc đến việc nhận biết cách bạn đời muốn được yêu thương, từ đó điều chỉnh cách thể hiện tình cảm và giao tiếp trong mối quan hệ.

Những người không có bạn đời có tốc độ tích lũy bệnh mạn tính nhanh nhất. Tuy nhiên, việc có bạn đời không đồng nghĩa với cùng một mức độ bảo vệ sức khỏe. Những người đang ở trong các mối quan hệ ít được hỗ trợ cũng có tốc độ tích lũy bệnh nhanh hơn nhóm nhận được nhiều sự hỗ trợ.

Các kết quả trên cho thấy khi nghiên cứu mối liên hệ giữa quan hệ tình cảm và sức khỏe, các nhà nghiên cứu không chỉ xem xét việc một cặp đôi có thường xuyên xảy ra xung đột hay không mà còn quan tâm đến mức độ hỗ trợ giữa hai người.

Một mối quan hệ có thể ít tranh cãi nhưng vẫn có mức hỗ trợ thấp. Ngược lại, một mối quan hệ có những lúc căng thẳng vẫn có thể đi kèm mức hỗ trợ cao. Trong nghiên cứu, sự khác biệt này được thể hiện qua tốc độ tích lũy bệnh mạn tính của các nhóm người tham gia.