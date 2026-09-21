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Là tôi, nhưng tốt hơn

Cuốn sách khám phá khả năng thay đổi tính cách thông qua những hành vi và thói quen có chủ đích. Dựa trên mô hình OCEAN (Openness - sự cởi mở, Conscientiousness - sự tận tâm, Extraversion - sự hướng ngoại, Agreeableness - sự dễ chịu, Neuroticism - sự bất ổn cảm xúc), nghiên cứu khoa học và trải nghiệm thay đổi bản thân kéo dài một năm của tác giả, sách gợi ý những cách thực tế để điều chỉnh tính cách, vượt qua sự lo âu, hướng nội và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Đời sống Kỹ năng sống

Làm tốt điều này nếu muốn tăng thu nhập

  • Thứ hai, 21/9/2026 20:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giảm nhẹ tính bất ổn cảm xúc sẽ mang lại cảm giác như kiếm thêm được 314.000 USD mỗi năm.

Người có tính tận tâm thường sống khỏe mạnh, học giỏi và làm việc tốt. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Mỗi đặc điểm tính cách mang lại những lợi ích khác nhau, nhưng một số lợi ích lại tác động lớn đến không ngờ, chiếm tỷ lệ đáng kể trong sự hài lòng về cuộc sống, thành công nghề nghiệp và thậm chí là tuổi thọ. Chẳng hạn, những người có tính tận tâm cao thường khỏe mạnh, sống lâu hơn và ít có khả năng lạm dụng các chất kích thích hơn. Họ thường học giỏi và làm việc tốt, điều này dẫn đến thu nhập cao hơn và sức khỏe tốt hơn nữa. Một phân tích tổng hợp quy mô lớn của 2.500 nghiên cứu cho thấy tính tận tâm mang lại tác động tích cực ở 98% các biến số liên quan đến hiệu suất công việc - bao gồm sự cam kết, kiên trì và tự giác.

Và mặc dù hướng nội không phải là một khuyết điểm, các nghiên cứu cho thấy những người hướng ngoại thường hạnh phúc hơn, một phần vì họ dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động đầy thử thách nhưng cũng rất bổ ích. Một trong những yếu tố dự đoán hạnh phúc mạnh mẽ nhất chính là các mối quan hệ xã hội, và những người hướng ngoại, thông qua các buổi tiệc tùng và khả năng nói trước đám đông, thường kết bạn với nhiều người hơn. Là một người hướng nội, tôi phải thừa nhận rằng, vào những dịp hiếm hoi được bao quanh bởi một nhóm bạn hiểu rõ mình, tôi cảm thấy một sự nhẹ nhõm không bao giờ có được khi ở một mình. Đó là “niềm vui khi được ẩn mình”, như nhà phân tâm học D. W. Winnicott từng viết, “nhưng là thảm họa nếu không được ai để mắt”.

Trong khi đó, tính bất ổn cảm xúc có thể thực sự phá hỏng cuộc đời bạn. Bất chấp khuôn mẫu về nhà thiên tài u sầu, tính bất ổn cảm xúc lại liên quan tới hiệu suất nhận thức kém hơn, một phần vì lo âu và trầm cảm làm suy giảm khả năng tập trung. Khi những đứa trẻ hoặc thanh thiếu niên có tính bất ổn cảm xúc cao trưởng thành, chúng thường không làm việc tốt hoặc kiếm về cảm xúc. Những người này cũng có khả năng ly hôn cao hơn, hoặc nếu kết hôn, thì ít hạnh phúc hơn. Ngược lại, những người ổn định về cảm xúc thích nghi tốt hơn với quá trình lão hóa: họ ít có xu hướng bị khủng hoảng ở tuổi trung niên hoặc thất vọng khi nghỉ hưu. Một số nghiên cứu ước tính rằng chỉ cần giảm nhẹ tính bất ổn cảm xúc cũng mang lại cảm giác như kiếm thêm được 314.000 đôla mỗi năm - một thực tế giúp giải thích tại sao phí của một số nhà trị liệu tâm lý ngoài mạng lưới bảo hiểm lại cao đến vậy.

Không chỉ sở hữu những đặc điểm tính cách này mới giúp bạn phát triển. Những người rèn được các tính cách này vẫn có thể trưởng thành và gặt hái được lợi ích từ sự thay đổi, từ đó nâng cao mức lương, sức khỏe và thành tích học tập. Khi con người thực sự điều chỉnh tính cách của mình theo hướng mong muốn, họ thường cảm thấy hạnh phúc hơn về sau. Khoa học và lịch sử đã cho thấy nhiều ví dụ về những người làm được điều này.

Olga Khazan

NXB Trẻ

thu nhập bất ổn cảm xúc tính cách sức khỏe tuổi thọ

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