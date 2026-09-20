Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Là tôi, nhưng tốt hơn

Cuốn sách khám phá khả năng thay đổi tính cách thông qua những hành vi và thói quen có chủ đích. Dựa trên mô hình OCEAN (Openness - sự cởi mở, Conscientiousness - sự tận tâm, Extraversion - sự hướng ngoại, Agreeableness - sự dễ chịu, Neuroticism - sự bất ổn cảm xúc), nghiên cứu khoa học và trải nghiệm thay đổi bản thân kéo dài một năm của tác giả, sách gợi ý những cách thực tế để điều chỉnh tính cách, vượt qua sự lo âu, hướng nội và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Đời sống Kỹ năng sống

Cha mẹ có 'nhào nặn' được tính cách của con không?

  • Chủ nhật, 20/9/2026 08:28 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Chúng ta thường nghĩ mình là người hướng nội, nóng tính hay dễ gần như thể đó là những đặc điểm cố định. Nhưng tính cách không hoàn toàn là thứ mỗi người sinh ra đã có sẵn.

Tính cách được hình thành qua nhiều năm và có thể thay đổi dưới tác động của môi trường, các mối quan hệ và những trải nghiệm quan trọng trong đời. Ảnh: Phương Lâm.

Các nghiên cứu sau này chỉ ra rằng tính cách không thể chỉ hình thành trong thời thơ ấu - trừ những trường hợp bị lạm dụng hoặc trải qua những trải nghiệm quá bất thường, cha mẹ dường như không thể nhào nặn nên tính cách của con cái. Nếu cha mẹ thực sự có thể làm được điều đó, anh chị em ruột lớn lên cùng nhau hẳn sẽ giống nhau, nhưng thực tế là họ chẳng có mấy điểm chung, giống như một tập hợp những người lạ chọn ngẫu nhiên trên đường phố (Tôi biết điều này từ chính trải nghiệm của mình, là một đứa dị ứng lông mèo, nóng nảy, mê tắm nắng, trong khi anh chị em tôi lại yêu mèo, dễ chịu, thích ở trong nhà). Vậy rốt cuộc tính cách là gì? Nó là thói quen, nhưng cũng là phản xạ. “Tính cách là những gì bạn làm một cách thường xuyên, tự động, không cần suy nghĩ, dù đó là cách bạn suy nghĩ, cảm nhận, hay hành động”, trích lời của Brent Roberts, một nhà tâm lý học danh tiếng tại Đại học Illinois.

Tính cách ảnh hưởng đến cách bạn sống. Bạn có dễ dàng vượt qua những phiền toái nhỏ, hay bạn xem đó là sự xúc phạm cá nhân? Khi tiếp xúc với ý tưởng mới, bạn rút lui hay cảm thấy phấn khích? Tính cách được hình thành từ sở thích, tâm trạng, phong cách giao tiếp và bản chất sâu thẳm của tâm hồn bạn. Roberts so sánh tính cách giống như một tấm thảm dệt - đó là một cấu trúc phức tạp mà trong đó mỗi đường chỉ đều quan trọng, và kéo một sợi duy nhất không thể làm bung toàn bộ cấu trúc. Bạn bè, công việc, hôn nhân, quê hương, và gen di truyền đều góp phần tạo nên tính cách bạn, nhưng không yếu tố nào là tác động độc nhất.

Olga Khazan

NXB Trẻ

Tính cách hướng nội đặc điểm thơ ấu

    Đọc tiếp

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Tọa lạc tại đường Võ Văn Tần (TP.HCM), DA The Godfather vận hành theo mô hình cà phê sách, nổi bật với không gian trang trí bằng 2.000 cuốn "Bố già" và khu vực phục vụ đọc tại chỗ.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý