3 cách vực dậy sau chia tay

Chia tay có thể khiến ta đưa ra những quyết định bốc đồng và mua sắm vô tội vạ. Các chuyên gia tâm lý chia sẻ 3 cách để bảo vệ cả sức khỏe tinh thần lẫn hầu bao.

Chia tay thường đau đớn, khó khăn và khiến chúng ta bộc lộ mặt tồi tệ nhất của bản thân. Điều này cũng có thể dẫn đến những quyết định thiếu suy nghĩ hoặc hành vi mất kiểm soát, chẳng hạn liên tục nghiền ngẫm chuyện cũ hay chi tiêu quá mức.

Thông thường, những hành vi này không thực sự giúp chúng ta chữa lành. Một khảo sát gần đây của Dating.com cho thấy 59% người tham gia chi tiền để cảm thấy khá hơn sau lần chia tay gần nhất, nhưng chỉ 28% cho biết việc này thực sự giúp họ vượt qua tổn thương.

Jaime Bronstein, chuyên gia công tác xã hội lâm sàng và chuyên gia tâm lý, cho biết có nhiều cách lành mạnh hơn để đối diện với chuyện chia tay.

Đừng vội xóa ảnh người yêu cũ

Sau khi bị bỏ rơi hoặc phản bội bởi người từng được xem là “một nửa định mệnh”, bạn có thể muốn xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của họ. Tuy nhiên, theo bà Bronstein, chúng ta có thể hối hận về quyết định vội vàng xuất phát từ nỗi đau này.

“Nếu xóa ảnh, tin nhắn và những kỷ vật của người cũ, bạn có thể sẽ hối tiếc về sau khi cảm xúc đã nguôi bớt. Tôi khuyên bạn nên ngắt kết nối với họ và lưu trữ những gì liên quan trong một khoảng thời gian, có thể là 2 tuần hoặc một tháng”, bà cho biết.

Theo chuyên gia, cách này giúp bạn quyết định mà không bị người kia chi phối, với cái đầu tỉnh táo hơn, đồng thời tránh việc phải day dứt về những quyết định bốc đồng.

Sau chia tay là giai đoạn khó khăn cho mỗi người. Ảnh: Cottonbro Studio/ Pexels.

Đây cũng là nội dung được đề cập tới trong 99 lá thư chia tay của Mai Trang. Cuốn sách là nơi gom nhặt những mảnh cảm xúc vỡ vụn, rời rạc nhưng chân thật. Đọc từng trang thư cảm xúc, bạn có thể tự soi chiếu chính mình.

Tác giả không thúc ép bạn phải cố quên một người, cũng không vẽ ra một hành trình chữa lành màu hồng mà chỉ nhẹ nhàng nói với bạn một điều: Bạn có quyền đau, nhưng bạn cũng có quyền bước tiếp. Bạn vẫn xứng đáng với một tình yêu đúng nghĩa.

Cuốn sách phù hợp nhất cho giai đoạn tổn thương sau chia tay. Sau một cuộc tình, điều khó nhất đôi khi không phải là chấp nhận người ấy đã rời đi, mà là học cách hiểu chính mình: Ta còn yêu người ấy, hay chỉ đang tiếc một đoạn thanh xuân? Ta muốn họ quay lại, hay chỉ muốn những ngày tháng cũ quay về? Ta thật sự không thể sống thiếu họ, hay vì đã quen với việc tự an ủi, tự tổn thương quá lâu?

99 lá thư chia tay giúp người đọc gọi tên những cảm xúc mà có lẽ ta từng cố giấu đi: nhớ nhung, tiếc nuối, chấp niệm, tổn thương, hối hận, yêu, giận… Và cũng có những cuộc chia tay, sau tất cả, lại là cách cuộc đời trả ta về với những gì ta vốn thuộc về.

Tác giả / Tác phẩm 99 lá thư chia tay

Đặt giới hạn thời gian cho việc suy nghĩ quẩn quanh

Là người mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), chuyên gia tâm lý Jaime Bronstein hiểu thôi thúc suy nghĩ quẩn quanh mạnh mẽ đến mức nào. Đáng tiếc, bà cũng biết thói quen này có thể trở nên độc hại ra sao. Nó cản trở quá trình hồi phục và khiến chúng ta mắc kẹt, không thể bước tiếp trong cuộc sống.

“Hãy dành 15-30 phút mỗi ngày để cho phép bản thân nghĩ về người yêu cũ và những cảm xúc liên quan. Nếu muốn viết lại tâm trạng của mình vào nhật ký, bạn cũng có thể làm điều đó, bởi đây là cách hữu ích trong quá trình chữa lành”, chuyên gia cho biết.

Bà lưu ý khi hết khoảng thời gian đã định, hãy cố gắng quay lại với những công việc có ích, tiếp tục ngày sống của mình và tập trung vào những điều tích cực cũng như khoảnh khắc hiện tại.

Không có cách nào là hoàn hảo để vượt qua một cuộc chia tay. Ảnh: Minh Trần/Pexels.

Chờ 48 giờ trước khi mua sắm sau chia tay

Một chút mua sắm để cải thiện tâm trạng có thể không gây hại, nhưng chi tiêu quá tay chắc chắn có thể khiến tình hình tài chính thêm khó khăn. Chưa kể, những món đồ mới cũng khó có thể lấp đầy khoảng trống cảm xúc sau một cuộc chia tay.

Bà Bronstein khuyên: “Muốn làm điều gì đó để bản thân cảm thấy tốt hơn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trước khi quyết định mua một món đồ, hãy chờ 1-2 ngày, sau đó nhìn lại cảm xúc của mình và tự hỏi liệu bạn mua nó để khiến người yêu cũ chú ý hay thực sự muốn sở hữu nó, ngay cả khi hai người không chia tay?”.

Theo chuyên gia, nếu mục đích là để người yêu cũ nhìn thấy, hãy bỏ qua món đồ đó. Ngược lại, nếu bạn thực sự mua vì bản thân, hãy cứ tận hưởng món đồ mới, miễn là khoản chi vẫn nằm trong khả năng tài chính.

Sau cùng, không có cách nào là hoàn hảo để vượt qua một cuộc chia tay. Hãy nhẹ nhàng với chính mình trong quá trình hồi phục. Nếu muốn tự thưởng một đôi giày mới hay chiếc váy, bạn không cần phải từ chối niềm vui ấy. Nhưng cũng đừng kỳ vọng một món đồ có thể chữa lành trái tim tan vỡ.

Điều quan trọng là biết tận hưởng những niềm vui nhỏ mà không biến chúng thành cách trốn tránh nỗi đau. Mọi thứ đều nên có chừng mực.