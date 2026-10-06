Cách tán tỉnh hiệu quả nhất

Tán tỉnh hiệu quả không đơn giản là biết "chiêu" nào để gây chú ý, mà còn phụ thuộc vào việc hiểu đối phương đang tìm kiếm điều gì. Ảnh: Nguyễn Quang Bảo/Pexels .

Nghiên cứu cho thấy đàn ông có thể phản ứng tích cực hơn với những tín hiệu mang tính thể chất, trong khi phụ nữ thường đánh giá cao sự chủ động, quan tâm, nghiêm túc.

Bạn từng tự hỏi đàn ông và phụ nữ có tán tỉnh theo những cách khác nhau? Và cách nào thực sự dễ tạo thiện cảm với đối phương?

Theo TS Noam Shpancer, tác giả tiểu thuyết The Good Psychologist (tạm dịch: Nhà tâm lý học chân chính), một cách để lý giải hành vi tán tỉnh là dựa trên "Thuyết chiến lược kết đôi". Lý thuyết này cho rằng hiệu quả của mỗi chiến thuật thu hút bạn đời phụ thuộc vào giới tính cũng như mục tiêu của mối quan hệ gắn bó hay ngắn hạn.

Đàn ông tán tỉnh thế nào?

Trong thế giới động vật, con đực thường thể hiện khá trực diện và mạnh mẽ khi tìm cách thu hút con cái. Hình ảnh con công đực xòe bộ lông sặc sỡ để gây chú ý là một ví dụ điển hình.

Con người lại có xu hướng kín đáo hơn. Đàn ông thường được khuyên nên giữ vẻ bình thản, không thể hiện sự quan tâm quá rõ ràng khi mới hẹn hò. Tuy nhiên, liệu chiến thuật "tỏ ra không quan tâm" có thực sự hiệu quả?

Theo Shpancer, 4 nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Mỹ T. Joel Wade và Jennifer Slemp cho thấy phụ nữ có xu hướng đánh giá cao những hành động thể hiện sự quan tâm và đầu tư rõ ràng từ đàn ông.

Đàn ông nên có hành động thể hiện sự quan tâm và đầu tư rõ ràng để thu hút phụ nữ khi hẹn hò. Ảnh: Nguyễn Quang Bảo/Pexels.

Những cách tán tỉnh được đánh giá hiệu quả gồm: nắm tay, dành thời gian ở bên, chủ động rủ đi chơi, khiến đối phương bật cười, hôn, thể hiện sự quan tâm và cùng nhau dùng bữa.

Điểm chung của những hành vi này là chúng không chỉ thể hiện sự hấp dẫn mà còn cho thấy người đàn ông sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để xây dựng mối quan hệ. Với những phụ nữ hướng đến một mối quan hệ nghiêm túc, đây có thể là tín hiệu đáng tin cậy hơn việc cố tình "làm giá" hay tỏ ra lạnh nhạt.

Phụ nữ tán tỉnh ra sao?

Nếu quan sát thế giới động vật, con cái thường ít chủ động theo đuổi mà để con đực thể hiện khả năng thu hút, sau đó lựa chọn đối tượng phù hợp.

Tuy nhiên, trong đời sống hiện đại, phụ nữ chủ động hơn trong chuyện tình cảm và sự chủ động này dường như cũng có tác dụng khi tán tỉnh.

Các nghiên cứu nói trên cho thấy đàn ông có xu hướng phản ứng tích cực với những tín hiệu mang tính tiếp xúc cơ thể. Một số hành vi được đánh giá là hiệu quả gồm: hôn lên má, áp sát hoặc chạm nhẹ vào cơ thể, tiến lại gần, chạm vào cánh tay.

Những cử chỉ tưởng như nhỏ này có thể gửi đi tín hiệu về sự hấp dẫn và quan tâm mà không cần phải nói trực tiếp. Vì thế, biết tán tỉnh không chỉ là biết nên nói gì hoặc chạm vào đâu, mà còn là khả năng quan sát phản ứng của đối phương và điều chỉnh cách tiếp cận.

Những cử chỉ nhỏ từ phụ nữ như hôn lên má, áp sát hoặc chạm vào cánh tay của đối phương có thể gửi đi tín hiệu về sự hấp dẫn và quan tâm. Ảnh: Ron Lach/Pexels.

Việc đọc vị tâm lý người khác trong một mối quan hệ được đề cập tới trong cuốn Nghệ thuật quyến rũ của tác giả Robert Greene. Đây là cẩm nang phân tích tâm lý sâu sắc về sức hút cá nhân, cách thuyết phục và thao túng tâm lý trong mọi mối quan hệ, không chỉ riêng chuyện yêu đương, lãng mạn. Sách tập trung vào việc định vị lại sức hút của mỗi cá nhân thông qua việc nhận diện các kiểu nhân vật đặc trưng.

Thông điệp cốt lõi mà Robert Greene muốn gửi gắm là: bản chất của sự quyến rũ là làm cho đối phương cảm thấy mình là trung tâm của thế giới, đồng thời khơi gợi trong họ sự tò mò và khao khát được khám phá.

Tác giả nhấn mạnh quyến rũ là một kỹ năng có thể rèn luyện thông qua việc thấu hiểu những thiếu hụt trong tâm hồn đối phương.

Không có công thức chung cho tất cả

Kết quả nghiên cứu cho thấy đàn ông và phụ nữ có thể đánh giá cao những kiểu tín hiệu khác nhau khi được tán tỉnh.

Các nhà nghiên cứu nhận định những hành vi từ phụ nữ gợi ý về sự sẵn sàng cho quan hệ tiếp xúc cơ thể, cũng như những hành vi từ đàn ông thể hiện sự độc quyền, cam kết và quan tâm, thường được đánh giá là những cách tán tỉnh hiệu quả nhất. Lý do là chúng tương ứng với những đặc điểm mà mỗi giới thường tìm kiếm ở bạn đời.

Tuy nhiên, bối cảnh và mục tiêu hẹn hò đóng vai trò quan trọng. Không phải ai cũng tìm kiếm cùng một kiểu quan hệ. Vì vậy, một tín hiệu có sức hấp dẫn trong tình huống này chưa chắc phù hợp với tình huống khác.

Chẳng hạn, một người đàn ông đang tìm kiếm bạn đời lâu dài có thể thích những cách tán tỉnh thể hiện sự quan tâm, tình cảm và mong muốn tìm hiểu anh ấy, thay vì những tín hiệu thiên về tiếp xúc thân mật. Ngược lại, một phụ nữ chỉ tìm kiếm mối quan hệ ngắn hạn có thể phản ứng tích cực hơn với những cử chỉ tiếp xúc cơ thể.

Nghệ thuật quyến rũ (The Art of Seduction) Robert Greene (NXB Trẻ, 2021) Cuốn sách giúp khám phá và phát huy những lợi điểm vốn có trong bạn để tạo ảnh hưởng đối với người khác thông qua một số phương pháp và kỹ năng được hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng giới thiệu và phân tích minh họa những mẫu người quyến rũ và không quyến rũ điển hình có thật trong lịch sử cũng như trong các tác phẩm văn học để bạn có thể đối chứng và học hỏi thêm.

Theo Shpancer, trong bối cảnh tìm kiếm mối quan hệ ngắn hạn, những tín hiệu cho thấy sự sẵn sàng về tình dục có thể hiệu quả hơn khi được phụ nữ sử dụng. Trong khi đó, nếu hướng đến một mối quan hệ lâu dài, những hành động thể hiện sự hào phóng, quan tâm, cam kết và sẵn sàng đầu tư của đàn ông có thể tạo hiệu quả tốt hơn.

Nói cách khác, tán tỉnh hiệu quả không đơn giản là biết "chiêu" nào để gây chú ý, mà còn phụ thuộc vào việc hiểu đối phương đang tìm kiếm điều gì. Một cái chạm nhẹ có thể tạo tín hiệu hấp dẫn trong một hoàn cảnh, nhưng sự chủ động dành thời gian và thể hiện nghiêm túc lại có giá trị hơn trong một mối quan hệ mà cả hai cùng hướng đến tương lai.

Trong cuốn Nghệ thuật yêu (The Art of Loving) , nhà phân tâm học Erich Fromm cho rằng nhiều người coi tình yêu là chuyện may rủi của việc gặp đúng người, trong khi bản chất của nó là một nghệ thuật. Giống như học nhạc, học vẽ hay học nghề, muốn yêu giỏi thì phải học lý thuyết và rèn luyện thực hành. Tác giả nêu 4 yếu tố căn bản của tình yêu là quan tâm, trách nhiệm, tôn trọng và hiểu biết, cùng những phẩm chất cần rèn luyện như kỷ luật, tập trung và kiên nhẫn.