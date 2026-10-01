Vì sao nhiều người đẹp hơn sau chia tay?

Chia tay có thể làm thay đổi nhiều thứ, không chỉ tình trạng mối quan hệ. Với một số người, những tháng sau khi kết thúc tình yêu là khoảng thời gian họ có nhiều thay đổi rõ rệt về sự tự tin, thói quen sinh hoạt, phong cách và cả cách chăm sóc bản thân. Hiện tượng này thường được gọi là "lột xác sau chia tay" (post-breakup glow-up).

Sự thay đổi này không nhất thiết nhằm khiến người yêu cũ tiếc nuối hay tạo ra một màn "lột xác để trả đũa". Trong nhiều trường hợp, đó là lúc một người quay lại với những thói quen từng bị bỏ bê, tìm lại sở thích cá nhân và có thêm thời gian chăm sóc bản thân.

Vì thế, "lột xác sau chia tay" có thể diễn ra cả về ngoại hình lẫn tinh thần. Một kiểu tóc mới hay chu trình chăm sóc da mới có thể là một phần trong đó, nhưng ngủ đủ giấc, thiết lập ranh giới trong các mối quan hệ, gặp gỡ bạn bè và hiểu rõ hơn mình là ai cũng quan trọng không kém, theo Beauty World News.

Ảnh hưởng đến thói quen và ngoại hình

Một mối quan hệ có thể ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt, thói quen, đời sống xã hội và trạng thái cảm xúc. Khi mối quan hệ kết thúc, những điều này cũng có thể thay đổi.

Với một số người, việc kết thúc một mối quan hệ nhiều áp lực có thể đi cùng cảm giác nhẹ nhõm. Những người khác có thêm thời gian cho tập luyện, chăm sóc da, chải chuốt, theo đuổi sở thích hoặc gặp gỡ bạn bè.

Trong giai đoạn khó khăn về cảm xúc, giấc ngủ có thể bị ảnh hưởng, việc ăn uống trở nên thất thường và các thói quen chăm sóc bản thân có thể bị bỏ qua. Khi sinh hoạt trở lại ổn định, những thói quen này cũng có thể được điều chỉnh.

Ngủ đủ giấc, ăn uống đều đặn, vận động, uống đủ nước, chăm sóc da và giữ gìn ngoại hình là những hoạt động có thể xuất hiện trong quá trình này.

Chăm sóc bản thân là một trong những thay đổi thường xuất hiện sau chia tay. Ảnh: Andy Lee/Pexels.

Căng thẳng cũng có thể liên quan đến một số thay đổi ở da và tóc. Một số người có thể gặp tình trạng nổi mụn hoặc thay đổi lượng tóc rụng khi mức độ căng thẳng thay đổi. Tuy nhiên, da và tóc chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nên không thể xác định một vấn đề cụ thể chỉ dựa trên việc một người vừa chia tay.

Những thay đổi về ngoại hình có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như cắt tóc, chăm sóc da, làm móng, thay đổi nước hoa hoặc thử một cách trang điểm khác. Một số người cũng lựa chọn tập luyện, đi du lịch hoặc dành thời gian cho các hoạt động sáng tạo.

Trong Tâm lý học chia tay, tác giả Tào Tuyết Mẫn đề cập đến những vấn đề tâm lý có thể xuất hiện trong và sau một cuộc chia tay. Nội dung sách xoay quanh việc nhìn lại mối quan hệ, bản thân và những cảm xúc sau khi tình yêu kết thúc.

Bên cạnh những thay đổi về ngoại hình, quá trình sau chia tay còn có thể liên quan đến việc một người nhìn lại sở thích, mục tiêu và cách sống của mình.

Chăm sóc bản thân

Không có một cách duy nhất để thay đổi sau chia tay. Có người bắt đầu bằng việc thay đổi kiểu tóc hoặc quần áo. Người khác tập trung vào tập luyện, chăm sóc da, đi du lịch, thực hiện các dự án cá nhân hoặc dành nhiều thời gian hơn cho bản thân.

Chăm sóc bản thân cũng có thể bắt đầu từ những thói quen hàng ngày như trở lại với chu trình chăm sóc da, nghỉ ngơi đầy đủ, ưu tiên giấc ngủ, gặp gỡ bạn bè và người thân hoặc quay lại với những sở thích từng bị bỏ quên.

Khi ta rời xa của Tamara Thompson dành phần đầu cho chủ đề "Sức mạnh của yêu thương bản thân sau chia tay". Sách đề cập đến việc đối diện với sự kết thúc của một mối quan hệ và những vấn đề liên quan đến việc yêu thương bản thân.

Các phần tiếp theo nói về những vấn đề sau chia tay như xử lý cảm xúc, đặt bản thân lên trước, nhìn lại những điều học được từ mối quan hệ, buông bỏ, bổ sung giá trị cho bản thân và trở lại cuộc sống thường ngày.

Sách cũng có các phần hướng dẫn người đọc viết ra suy nghĩ, cảm xúc và những điều còn giữ trong lòng sau khi mối quan hệ kết thúc. Phần giới thiệu của sách lưu ý các nội dung này là công cụ hỗ trợ trong quá trình xử lý cảm xúc sau chia tay, không thay thế trị liệu tâm lý, thuốc hoặc điều trị y tế.

Tác giả/Tác phẩm Khi ta rời xa (tựa gốc: After the Breakup) Cuốn sách thực hành về những vấn đề tâm lý sau chia tay, tập trung vào việc xử lý cảm xúc, nhìn lại mối quan hệ và học cách chăm sóc bản thân. Sách gồm hai phần, từ tìm hiểu về chia tay và yêu thương bản thân đến xử lý hậu chia tay, học cách buông bỏ, nhìn nhận giá trị bản thân và trở lại cuộc sống thường ngày.

Trong giai đoạn này, một số người có thể thay đổi cách ăn mặc, dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè hoặc theo đuổi những sở thích từng bỏ dở. Việc thiết lập ranh giới trong các mối quan hệ cũng có thể trở thành một phần của quá trình này.

Khía cạnh cảm xúc cũng quan trọng không kém. Lấy lại sự tự tin thường bắt đầu từ việc nhớ lại những sở thích và mục tiêu từng có trước khi bước vào mối quan hệ. Một người có thể nhận ra mình muốn ăn mặc khác đi, dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, theo đuổi một sở thích từng bỏ dở hoặc thiết lập những ranh giới rõ ràng hơn trong các mối quan hệ.

Khi đó, sự thay đổi sau chia tay trở nên có ý nghĩa hơn. Mục tiêu không chỉ là khiến người khác nhận ra mình đã thay đổi, mà là cảm thấy bản thân gần gũi hơn với chính mình.