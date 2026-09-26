3 dấu hiệu bạn đang yêu thầm bạn thân

Khi một người bạn dần chiếm vị trí đặc biệt, bạn có thể bắt đầu muốn ở cạnh họ nhiều hơn, không còn để tâm đến những cuộc hẹn khác và luôn tìm họ để sẻ chia.

Một tình bạn thân thiết đôi khi có thể thay đổi theo cách chính người trong cuộc cũng không nhận ra. Từ những mong muốn được ở cạnh nhau, không còn hứng thú với những cuộc hẹn khác đến việc luôn tìm đến một người để chia sẻ, ranh giới giữa tình bạn và tình yêu có thể trở nên khó phân định.

Trong bài viết trên VICE, nhà văn, nhà thơ Sammi Caramela nhìn lại chính trải nghiệm của mình khi nhận ra người bạn thân đã trở thành người cô yêu, đồng thời chỉ ra 3 dấu hiệu để nhận diện sự thay đổi trong cảm xúc.

Muốn ở gần đối phương mọi lúc

Caramela cho biết cô vốn không phải người thích những tiếp xúc cơ thể trong tình bạn. Cô hiếm khi ôm những người bạn thân từ thời thơ ấu, trừ khi một trong hai thực sự trải qua chuyện khó khăn. Thế nhưng, khi ở bên người sau này trở thành bạn trai, cô lại thường xuyên muốn được gần gũi, từ tựa đầu lên vai, ngồi cạnh nhau trên sofa đến đặt chân lên đùi anh khi cả hai xem phim.

Ban đầu, Caramela tự giải thích đó chỉ là những cử chỉ bình thường giữa bạn bè. Nhưng cô nhận ra trước đó mình chưa từng mong muốn sự thân mật hay âu yếm như vậy với bất kỳ người bạn nào khác.

Cuốn Gắn bó yêu thương - Làm thế nào để tìm kiếm và duy trì một tình yêu trọn vẹn tập trung vào ba kiểu gắn bó chính: an toàn, lo âu và né tránh. Ảnh: Fahasa.

"Tôi chỉ đơn giản là thích được ở bên anh", Caramela nhận ra.

Khi tình bạn ngày càng sâu sắc, Caramela cảm thấy mình bị thu hút về phía người bạn ấy nhiều hơn, cả về cảm xúc lẫn thể chất. Theo cô, điều đó không chỉ đến từ sự hấp dẫn hay "phản ứng hóa học" giữa hai người. Quan trọng hơn, cô nhận thấy bản thân luôn muốn có sự hiện diện của anh bên cạnh.

Nhu cầu muốn được gần gũi với một người cũng là một khía cạnh từng được Amir Levine và Rachel Heller đề cập trong Gắn bó yêu thương - Làm thế nào để tìm kiếm và duy trì một tình yêu trọn vẹn (tựa gốc: Attached: The New Science of Adult Attachment and How It Can Help You Find - and Keep - Love).

Dựa trên lý thuyết gắn bó, cuốn sách lý giải cách con người hình thành, duy trì và phản ứng trong những mối quan hệ thân thiết. Các tác giả tập trung vào ba kiểu gắn bó phổ biến là an toàn, lo âu và né tránh, qua đó giúp người đọc hiểu hơn về nhu cầu kết nối, sự gần gũi và cảm giác an toàn trong tình cảm.

Với người có kiểu gắn bó an toàn, việc tìm kiếm sự gần gũi và xem một người quan trọng như điểm tựa trong cuộc sống là điều tự nhiên. Từ góc nhìn này, mong muốn được ở cạnh một người không nhất thiết chỉ xuất hiện sau khi hai người chính thức yêu nhau. Nó có thể dần hình thành trong quá trình một tình bạn trở nên thân thiết hơn.

Không còn hứng thú hẹn hò với bất kỳ ai khác

Một dấu hiệu nữa là sự thay đổi trong cách một người nhìn nhận những mối quan hệ khác. Trong trường hợp của Caramela, cô không nhận ra ngay rằng việc bản thân không muốn hẹn hò với những người đàn ông khác có liên quan đến tình cảm dành cho người bạn thân. Cô thậm chí lo sợ ngày anh bắt đầu hẹn hò với một người nào đó.

"Trong thâm tâm, tôi thầm hy vọng chúng tôi sẽ đến với nhau, dù chúng tôi chỉ được xem là 'bạn bè' và 'không hợp nhau'", cô nói.

Không phải ai cũng sớm nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho người bạn khác giới của mình. Ảnh: Pexels.

Một lần, khi tham dự đám cưới của một người bạn trong lúc còn độc thân, Caramela vui chơi cùng nhóm tiệc cưới nhưng lại ước người bạn thân có mặt ở đó. Thay vì nhận lời một vị khách điển trai rủ đến quán bar sau tiệc, cô trở về phòng khách sạn để gọi FaceTime với người sau này trở thành bạn trai và trò chuyện suốt đêm.

"Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã lún quá sâu, dù phải mất thêm vài tháng tôi mới thừa nhận điều đó với chính mình", cô nói.

Đối phương là người đầu tiên muốn tìm đến chia sẻ

Trong những lúc khó khăn hoặc bối rối, bạn bè thường là người được tìm đến để xin lời khuyên và chia sẻ tâm sự. Tuy nhiên, khi một người dần trở thành nơi đầu tiên ta tìm đến để được an ủi, tìm kiếm sự đồng cảm và khẳng định cảm xúc, mối quan hệ đó có thể đã mang một mức độ gắn kết sâu sắc hơn.

Trước khi thừa nhận tình cảm dành cho nhau, Caramela và bạn trai thường xuyên xin lời khuyên của đối phương, chia sẻ những khó khăn, gọi điện cho nhau sau một ngày dài và nói về những ước mơ. Mỗi khi nhìn thấy tên anh trên điện thoại, cô không cảm thấy hồi hộp hay xao xuyến mà là cảm giác an toàn, bình yên và mong muốn được kết nối.

Người ta tìm đến khi gặp khó khăn, cần chia sẻ chắc chắn mang vị trí đặc biệt, có thể là người ta đã dành tình yêu mà chưa nhận ra. Ảnh: Netflix.

"Anh mang đến cho tôi một kiểu hỗ trợ mà tôi không thể tìm thấy ở nơi nào khác, không phải vì những người bạn khác chưa đủ tốt, mà bởi mối quan hệ giữa chúng tôi vốn khác biệt", cô nói.

Cảm giác gắn bó và tìm thấy sự an toàn trong một tình bạn cũng là chủ đề được nhà tâm lý học Marisa G. Franco đề cập trong Nghệ thuật "Chọn bạn mà chơi". Cuốn sách đi sâu vào khoa học về sự gắn kết, cách những mối quan hệ thân thiết được hình thành và vai trò của tình bạn đối với đời sống tinh thần.

Với Caramela, cô chỉ nhận ra mình đang yêu khi nhìn lại những điều vốn tưởng rất bình thường trong tình bạn: tìm đến nhau khi gặp chuyện, muốn chia sẻ những điều quan trọng và cảm thấy bình yên khi có người kia ở bên. Chính những kết nối như vậy có thể khiến ranh giới giữa một tình bạn thân thiết và tình cảm lãng mạn trở nên khó nhận biết.