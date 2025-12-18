Phu nhân Tổng thống Pháp bị kiện

Hơn 300 phụ nữ Pháp đã nộp đơn tố cáo bà Brigitte Macron, sau khi video lan truyền cho thấy cảnh bà dùng ngôn từ miệt thị để nói về những phụ nữ biểu tình ủng hộ nữ quyền. Bà Macron sau đó đã lên tiếng.

Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron bị kiện vì phát ngôn nhạy cảm. Ảnh: ABACA.

Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron đang đối mặt với việc kiện tụng từ nhiều tổ chức, trong đó có các nhóm bảo vệ quyền phụ nữ.

Đơn kiện đã được các nhóm này đệ trình ra tòa với cáo buộc rằng bà Brigitte Macron đã xúc phạm họ công khai, sau khi video ghi lại cảnh bà Brigitte Macron sử dụng lời lẽ miệt thị để nói về những nhà hoạt động vì nữ quyền.

Đoạn video được ghi lại trong tuần trước cho thấy bà Brigitte Macron trao đổi trong hậu trường nhà hát Folies Bergère với diễn viên hài người Pháp Ary Abittan. Ông Abittan từng bị cáo buộc hiếp dâm. Bà Brigitte Macron đến xem buổi biểu diễn của ông Abittan cùng con gái và một số bạn bè.

Đêm trước đó, các nhà hoạt động vì nữ quyền đã làm gián đoạn buổi diễn của ông Ary Abittan và hô lớn: “Abittan, kẻ hiếp dâm!”.

Theo nội dung video, bà Brigitte Macron hỏi ông Abittan cảm thấy thế nào. Khi ông nói rằng mình đang thấy sợ hãi, Đệ nhất phu nhân đã gọi những người biểu tình là “sales connes” (tạm dịch: lũ đàn bà ngu ngốc) và khẳng định nếu họ xuất hiện trở lại, “chúng ta sẽ tống cổ họ ra ngoài”.

Luật sư Juliette Chapelle, đại diện cho các tổ chức nữ quyền khởi kiện bà Brigitte Macron, chia sẻ với đài France Inter: “Bà ấy là Đệ nhất phu nhân của Pháp, lời nói của bà rất có trọng lượng”.

Theo luật sư Chapelle, dù bà Macron thường thể hiện mình “rất quan tâm tới các vấn đề của phụ nữ”, nhưng sự việc lần này cho thấy “khoảng cách giữa những phát biểu công khai và suy nghĩ thực sự” của Đệ nhất phu nhân.

Trong tuần này, bà Brigitte Macron đã trả lời trang tin Brut: “Tôi xin lỗi nếu làm tổn thương các phụ nữ từng là nạn nhân của các tội ác tình dục”. Dù vậy, bà Macron cho rằng những phát ngôn của bà bị ghi hình lại trong bối cảnh có tính “riêng tư”.

Bà Macron khẳng định: “Tôi không thể hối tiếc về chuyện đã xảy ra. Dù tôi là vợ của Tổng thống Pháp, nhưng trên hết tôi là chính mình. Khi ở không gian riêng tư, tôi có thể cư xử theo cách không hoàn toàn chuẩn mực”.

Cuộc điều tra về cáo buộc hiếp dâm tiến hành trong năm 2021 đối với diễn viên Ary Abittan đã bị các công tố viên dừng lại trong năm 2024, do không đủ bằng chứng để đưa ra xét xử. Quyết định này được tòa phúc thẩm giữ nguyên hồi tháng 1 năm nay.

Nhóm nữ quyền Nous Toutes cho biết họ biểu tình tại nhà hát nơi ông Ary Abittan biểu diễn, nhằm phản đối bạo lực tình dục cũng như sự dung túng, bảo vệ dành cho nam diễn viên.

Nhiều người nổi tiếng đã thể hiện sự ủng hộ dành cho các nhà hoạt động vì nữ quyền bằng cách tự nhận lấy lời miệt thị của bà Macron, họ dùng hashtag #salesconnes trong các đăng tải trên mạng xã hội.

Chẳng hạn, nữ diễn viên Judith Godrèche, gương mặt tiêu biểu của phong trào bênh vực nữ quyền tại Pháp, viết trên mạng xã hội: “Tôi cũng là một #salesconnes, tôi ủng hộ những nữ giới khác”. Bà Judith Godrèche từng nộp đơn tố cáo hai đạo diễn điện ảnh vì họ xâm hại tình dục đối với bà, khi bà còn là thiếu niên.