Tổng thống Pháp và Phu nhân nắm tay dạo phố Hà Nội, thăm Nhà thờ Lớn

Tổng thống Pháp diện bộ vest đen còn Phu nhân mặc một bộ đồ đen cá tính.

Tổng thống và Phu nhân tản bộ trên các con phố và địa điểm: Ngô Quyền - Tràng Tiền - Tràng Thi - Nhà Chung - Hàng Trống - Đinh Lễ rồi trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Tại phố Nhà Chung, Tổng thống và Phu nhân đã vào tham quan Nhà thờ Lớn Hà Nội trong khoảng 15 phút.

Nhà thờ Lớn Hà Nội là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Hà Nội, được xây dựng từ năm 1884-1888. Đây là nơi thường xuyên diễn ra sinh hoạt tín ngưỡng của giáo dân Hà Nội và các vùng phụ cận. Từ nhiều năm nay, Nhà thờ Lớn không chỉ trở thành lựa chọn hàng đầu các giáo dân, mà còn thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Nhiều người nhận ra Tổng thống Macron và Phu nhân đã giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc vợ chồng Tổng thống tươi cười trò chuyện, giao lưu với người dân thủ đô.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đã nghe giới thiệu về nét văn hóa phố cổ Hà Nội. Nhắc đến Thủ đô nghìn năm văn hiến của Việt Nam, không chỉ Lăng Bác, Hồ Gươm, Hồ Tây, các di tích lịch sử mà phố cổ cũng là địa điểm không thể thiếu với khách du lịch - nơi được xem là cái nôi lưu giữ những gì cổ kính, hoài niệm một thời vẫn còn vẹn nguyên những nét trầm mặc theo dòng xoáy thời gian.

Vẻ thanh tao và hoài cổ ban ngày của Hà Nội 36 phố phường được thay thế bởi nét đẹp quyến rũ, duyên dáng về đêm.

Trước đó, tối qua, tại Trung tâm hội nghị quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng thống Macron và Phu nhân.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam và Pháp không chỉ chia sẻ những giá trị chung về hòa bình, tự do và hợp tác, mà còn gắn bó qua những nét tương đồng đặc biệt.

Cả hai nước đều nắm giữ vị trí cửa ngõ chiến lược tại khu vực Á - Âu, đều mang trong mình những miền ký ức lịch sử chung, những dấu ấn của nét văn hóa tương đồng, lòng mến khách và sự tinh tế...

Từ những ngày đầu tiên khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đặt chân lên đất Pháp để tìm con đường giải phóng dân tộc, đến hành trình hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 12 năm xây dựng Đối tác chiến lược, hai bên đã cùng nhau vượt qua những thăng trầm của lịch sử để vun đắp nên mối quan hệ ngày càng sâu sắc và bền chặt.

Những điểm tương đồng giữa Việt Nam và Pháp về ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tự do thương mại, cũng như khát vọng về sự phát triển vững chắc, trường tồn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện là nền tảng quan trọng để đưa quan hệ hai nước ngày càng gần nhau hơn, cùng hướng tới một trật tự thế giới công bằng, bền vững và nhân văn.

Chủ tịch nước mong muốn hình ảnh của Pháp - người bạn truyền thống, tiếp tục hiện hữu trên hành trình hướng tới thịnh vượng, giàu mạnh và văn minh của Việt Nam.

Với nền tảng lịch sử lâu đời, sự tin cậy sâu sắc và sự đồng lòng, quyết tâm mạnh mẽ, quan hệ Việt Nam - Pháp sẽ tiếp tục vươn xa, đạt được những thành tựu phát triển mới.

Trong phát biểu đáp từ, Tổng thống Macron nhắc đến Hà Nội với tên gọi “Thành phố bên sông”, nơi bắc qua sông Hồng bằng vô số cây cầu.

Tổng thống Pháp vui mừng được cùng những người bạn Việt Nam chào mừng tất cả những cây cầu đã đưa hai quốc gia lại gần nhau hơn, kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Theo Tổng thống Macron, những cây cầu đưa hai nước lại gần nhau hơn chính là những cây cầu được cộng đồng Pháp - Việt xây dựng. Một cộng đồng tuyệt diệu, vượt lên trên biển cả và các lục địa, tạo nên tổng hòa tuyệt vời giữa hai nền văn hóa và làm sâu sắc thêm tình hữu nghị bền chặt gắn kết nhân dân hai nước.

Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, từ “sông núi nước Nam” mà Lý Thường Kiệt ngày xưa ca ngợi đến đồng bằng châu thổ sông Hồng, Việt Nam đang chuyển mình nhanh chóng và phi thường.

Tổng thống Macron khẳng định, Pháp vẫn luôn sát cánh cùng với Việt Nam và sẵn sàng xây dựng “những cây cầu khác” về chính trị, kinh tế, văn hóa và ngôn ngữ, đồng thời hoan nghênh các thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm, mở ra triển vọng đầy hứa hẹn.

Nhắc đến thể thơ lục bát của Việt Nam, Tổng thống Macron cho rằng sự gắn kết giữa hai nước cũng tương tự như thể thơ tao nhã phối vần với nhau theo nhịp 6-8 này. Mỗi câu thơ đều tồn tại thông qua câu thơ trước và sáng tạo ra câu thơ tiếp theo. Mỗi dòng lịch sử chung mới của hai nước đều khơi nguồn sức mạnh từ những dòng lịch sử trước đó và phác họa nên đường nét của ngày mai.

