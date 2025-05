Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Bộ trưởng Quân đội Pháp

Chiều 26/5, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp ông Sebastien Lecornu, Bộ trưởng Quân đội Cộng hòa Pháp, nhân dịp tháp tùng Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Trao đổi tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao những bước phát triển mới ngày càng tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Pháp, đặc biệt là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 10/2024).

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Pháp tiếp tục được củng cố, phát triển theo hướng thiết thực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với các nội dung lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng đã thống nhất, cũng như các văn kiện hợp tác đã ký kết, nổi bật trên các lĩnh vực như: trao đổi đoàn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng...

Khẳng định dư địa hợp tác quốc phòng giữa hai Bộ Quốc phòng còn nhiều tiềm năng, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục thực hiện tốt các định hướng hợp tác trên cơ sở nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và Chương trình hợp tác hàng năm.

Cụ thể là tập trung vào một số nội dung như: Trao đổi, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; phát huy hiệu quả cơ chế Đối thoại Chiến lược và hợp tác quốc phòng; hợp tác quân y, thủy đạc, đào tạo, ký ức lịch sử, tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh, trao đổi kỷ vật, cứu hộ - cứu nạn; hợp tác quân binh chủng, an ninh biển, biên phòng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn an ninh khu vực và thế giới...

Qua đó, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, vì lợi ích mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển chung của khu vực và thế giới, xứng đáng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Cộng hòa Pháp.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp đã cử đoàn cùng các doanh nghiệp quốc phòng tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, góp phần vào thành công chung của Triển lãm.

Bày tỏ vui mừng khi lần thứ hai thăm Việt Nam, Bộ trưởng Quân đội Pháp Sebastien Lecornu trân trọng cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang vì sự đón tiếp trọng thị, đồng thời nhấn mạnh, cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng là chỉ dấu quan trọng thể hiện cho sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước. Việt Nam và Pháp chia sẻ với nhau mong muốn hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và tôn trọng lẫn nhau.

Nhắc lại những nội dung hợp tác vừa được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sebastien Lecornu mong muốn hai bên sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, qua đó tiếp tục đóng góp thực chất, hiệu quả hơn nữa vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.