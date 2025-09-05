Phu nhân tân Thủ tướng Thái Lan gây chú ý

Vợ của ông Anutin Charnvirakul, bà “Jaa” Thananon Niramits, nhận được nhiều sự chú ý khi ông Anutin chính thức được Quốc hội bầu làm Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan vào ngày 5/9.

Chân dung bà “Jaa” Thananon Niramits. Ảnh: Thairath.

Bà “Jaa” Thananon Niramits sinh ra và lớn lên ở tỉnh Ranong, là con út trong gia đình có 4 chị em gái. Gia đình bà Jaa hiện kinh doanh phụ tùng ôtô ở tỉnh Ranong.

Bà tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Nghệ thuật, Đại học Thammasat.

Bà Jaa là chủ quán cà phê “Jaja Coffee”, một thương hiệu đã gắn bó với người dân tỉnh Ranong hơn 17 năm và rất được ưa chuộng tại địa phương.

Sau thành công tại quê nhà, bà mở thêm quán “Jaarista” tại Bangkok với nhiều thức uống sáng tạo từ đặc sản Ranong.

Ông Anutin và bà Thananon chụp ảnh tại quán cà phê. Ảnh: Thairath.

Mối duyên giữa ông Anutin Charnvirakul và bà Thananon Niramits bắt đầu khi ông Anutin, lúc này còn là Bộ trưởng Bộ Y tế, có chuyến công tác ở tỉnh Ranong.

Chính quyền địa phương đã nhờ bà ra sân bay đón đoàn và mời đoàn dùng bữa tại quán cà phê của bà. Đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Điều khiến bà Jaa rung động từ ngày đầu tiên gặp mặt là ông Anutin hỏi thăm mẹ của bà. Bà Jaa nói ông Anutin thường để ý những chi tiết nhỏ và bà nhận ra ông là người rất tình cảm và coi trọng gia đình.

Tháng 5/2022, ông Anutin lần đầu giới thiệu vợ là bà “Jaa” Thananon Niramits khi cùng bà xuất hiện tại một sự kiện ở Phủ Thủ tướng. Ảnh: Thairath.

Trong phiên họp quốc hội chiều ngày 5/9, ông Anutin Charnvirakul đã được bầu làm Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan.

Ông Anutin thu hút sự chú ý rộng rãi của người dân Thái Lan ở nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Y tế thời đại dịch Covid-19. Ông lãnh đạo đảng Bhumjaithai và từng là ứng cử viên chức Thủ tướng Thái Lan vào năm 2019 và 2023.