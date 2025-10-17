Phụ huynh 'tá hỏa' phát hiện trứng bốc mùi tại bếp ăn tiểu học

Qua kiểm tra bếp ăn của Tiểu học Cự Khê, Đoàn liên ngành phát hiện nhiều vi phạm như: khu vực nấu ăn, chia thức ăn được bố trí chung với khu vực rửa, có nguy cơ cao nhiễm chéo...

Liên quan đến vụ việc thực phẩm có mùi ôi, thiu được đưa vào bữa ăn bán trú Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội), ngày 17/10, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Anh Đào, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, cho biết: Sau khi làm việc với Đoàn liên ngành, trường đã tạm dừng tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Tổ Giám sát gồm phụ huynh học sinh, đại diện trường Tiểu học Cự Khê, Công ty Nhật Anh cùng thực hiện giám sát việc cung ứng thực phẩm vào bếp ăn bán trú.

Trước đó, ngày 16/10, Đoàn liên ngành xã Bình Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố đã kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú của Trường Tiểu học Cự Khê và ghi nhận nhiều tồn tại.

Cụ thể: Khu vực nấu ăn, chia thức ăn được bố trí chung với khu vực rửa, có nguy cơ cao gây nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín; hệ thống cống thoát nước trong khu vực chế biến không được che kín, bị ứ đọng, bốc mùi hôi; nơi sơ chế, chế biến còn có côn trùng (ruồi); chỉ có hai bàn inox để chia thức ăn cho 1.450 suất ăn, không đáp ứng đủ yêu cầu; không thực hiện ghi chép sổ kiểm thực 3 bước trong ngày kiểm tra.

Đoàn liên ngành đề nghị thay đơn vị cung cấp suất ăn là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Nhật Anh (Công ty Nhật Anh) và đổi nhà cung cấp thực phẩm là HTX Canh Nậu kể từ ngày 20/10, lựa chọn đơn vị cung cấp khác đáp ứng quy định.

Cơ sở chỉ được phép hoạt động trở lại khi đã khắc phục triệt để các tồn tại nêu trên và được cơ quan chức năng kiểm tra, xác nhận.

Đối với Trường Tiểu học Cự Khê, Đoàn liên ngành yêu cầu nhà trường ra thông báo tạm dừng cung cấp suất ăn tập thể cho học sinh và giám sát việc khắc phục các tồn tại trên. Đồng thời, đề xuất phương án xử lý sau khi cho tạm dừng việc cung cấp suất ăn của Công ty Nhật Anh.

Trường Tiểu học Cự Khê.

Sáng 17/10, Trường Tiểu học Cự Khê đã có thông báo gửi phụ huynh về việc tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh trong trường. Nhà trường sẽ cùng đơn vị cung cấp suất ăn khắc phục tồn tại và tổ chức bữa ăn bán trú từ ngày 20/10.

UBND xã Bình Minh sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc khắc phục của Công ty Nhật Anh và công tác quản lý của Trường Tiểu học Cự Khê.

UBND xã Bình Minh cũng yêu cầu Đoàn kiểm tra lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, báo cáo và đề xuất UBND xã xem xét, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thực phẩm.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 15/10, trên mạng xã hội, phụ huynh Trường Tiểu học Cự Khê phản ánh chất lượng thực phẩm cho bữa ăn bán trú không đảm bảo. Cụ thể, nhiều túi trứng cút đã bóc vỏ được đưa đến trường học để chế biến bữa trưa cho học sinh đã bị bốc mùi, chảy nước.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã Bình Minh đã làm việc với Trường Tiểu học Cự Khê và Công ty Nhật Anh.

UBND xã cũng thành lập Đoàn liên ngành, phối hợp cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố kiểm tra chất lượng bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 16/10, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà đã chỉ đạo UBND xã Bình Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ.

Phó chủ tịch Vũ Thu Hà yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có); báo cáo UBND thành phố trước ngày 18/10.