Phòng khám Mega Gangnam quận 10 bị buộc tháo dỡ biển hiệu

Sau khi rà soát, kiểm tra, UBND quận 10, TP.HCM đã ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng và buộc tháo dỡ biển hiệu đối với phòng khám quốc tế Mega Gangnam.

Cơ sở phòng khám Mega Gangnam bị phạt 15 triệu đồng và buộc tháo dỡ biển hiệu. Ảnh: FBDN.

Chia sẻ với báo chí chiều 8/5, UBND quận 10, TP.HCM cho biết ngày 27/2 vừa qua đã có quyết định xử phạt đối với cơ sở phòng khám Mega Gangnam và cửa hàng đồng hồ G-Shock trên địa bàn.

Cụ thể, sau khi rà soát công tác quản lý địa bàn, UBND quận 10 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư quốc tế Mega Gangnam, do bà Đinh Lê Tuyết Chinh làm người đại diện, địa chỉ trụ sở số 105 phố Trần Quốc Hoàn, tổ 2, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội; địa chỉ vi phạm nằm ở số 68 đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10, TP.HCM.

Theo đó, mức xử phạt là 15 triệu đồng và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ biển hiệu đối với hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 38 ngày 29/3/2021.

Trong khi đó, CTCP Anh Khuê Watch bị xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ quảng cáo đối với hành vi vi phạm theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 38 ngày 29/3/2021.

Doanh nghiệp này do bà Huỳnh Thị Yến Anh làm người đại diện, địa chỉ trụ sở số 104 đường Hùng Vương, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An; địa chỉ vi phạm tại số 20 đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10.

Các doanh nghiệp phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Nghị định số 38 ngày 29/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Trong đó, Điều 42 quy định rõ mức phạt áp dụng với các vi phạm về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, màn hình chuyên quảng cáo, còn Điều 48 là những vi phạm quy định về biển hiệu.