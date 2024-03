Phong độ đáng kinh ngạc của Garnacho

Đó là Alejandro Garnacho.

Một ngày của tháng 11/2023, Garnacho làm rung chuyển sân Goodison Park của Everon với siêu phẩm "ngả bàn đèn". Tới ngày 9/3/2024, tài năng người Argentina tiếp tục trở thành khắc tinh của đội bóng thành phố cảng.

Everton sẽ khó nuốt trôi thất bại 0-2 trước Man Utd ở vòng 28 Premier League tối 9/3 (giờ Hà Nội). Làm thế nào một đội bóng tung ra 23 cú sút về khung thành đối thủ, 10 trong số đó trúng đích, lại có thể rời sân với hai bàn tay trắng?

Tất cả vì Garnacho, cầu thủ có tình huống rê dắt rất tinh quái để mang về cho Man Utd hai quả phạt đền. Tiền đạo cánh người Argentina cũng đi vào lịch sử "Quỷ đỏ" khi trở thành cầu thủ đầu tiên giúp đội nhà giành được 2 tình huống đá 11 m trong cùng một trận đấu tại Premier League.

Garnacho đang có những sự tiến bộ đáng kinh ngạc. Erik ten Hag cũng thành công với phát kiến đẩy cậu học trò sang cánh phải. Thực tế là dù đá ở biên trái sở trường hay cánh đối diện, tiền đạo người Argentina đều thích nghi rất nhanh và phát huy được những phẩm chất hay nhất.

Nói đến Garnacho lúc này là nhắc tới cầu thủ có khả năng rê dắt khéo léo, tốc độ. Ở tiền đạo người Argentina phảng phất nét gì đó giống với Cristiano Ronaldo thời trai trẻ. Cầu thủ chơi bóng với sự nhiệt huyết, sôi động nhưng đôi lúc cũng rất ngây thơ với nhiều tình huống xử lý vụng về.

Garnacho ở tuổi 19 là như vậy. Trong chiến thắng 2-0 của Man Utd trước Everton, tài năng tuổi teen thực sự trở thành mũi khoan lợi hại. Anh khuấy đảo hàng thủ đội khách với nhiều pha rê dắt tốc độ, buộc đối thủ phải vất vả chống đỡ.

Đạt tỷ lệ rê dắt qua người thành công 100%, chiến thắng 80% trong các tình huống tranh chấp tay đôi, 14 đường chuyền chính xác, mang về cho đội nhà 2 quả penalty, có 1 key-pass (đường chuyền tạo cơ hội) là những thống kê nổi bật của Garnacho trong ngày Man Utd đánh bại Everton. Quan trọng hơn, "Quỷ đỏ" từng chỉ tốn 400.000 bảng để có chữ ký cầu thủ này cách đây vài năm.

Sau những gì thể hiện, Garnacho trên đường trở thành thần tượng mới của sân Old Trafford. Một cầu thủ được đông đảo người hâm mộ yêu mến. Trong trận gặp Everton, đã có những khoảng khắc tiếng hô vang tên của Garnacho vang lên ở "Nhà hát của những giấc mơ", chỉ dấu cho thấy tình cảm người hâm mộ dành cho tài năng 19 tuổi lớn thế nào.

"Ở tuổi của tôi, đó là giấc mơ. Được cả sân Old Trafford hô vang tên là điều rất tuyệt vời. Tôi rất tự hào và hạnh phúc", Garnacho thốt lên với phóng viên của TNT Sports sau trận đấu.

Tới nay, Garnacho có 5 bàn và 3 kiến tạo tại Premier League. Thống kê này có thể không quá thuyết phục nếu so sánh với một tên tuổi lớn, nhưng cần nhớ rằng tiền đạo cánh người Argentina vẫn còn ở tuổi teen.

Hơn nữa, đây là mùa giải được xem như "trọn vẹn" thứ hai trong sự nghiệp của tài năng Nam Mỹ ở "Nhà hát của những giấc mơ". Chính xác hơn, từ khi Erik ten Hag nắm quyền, Garnacho mới được trao cơ hội bước ra ánh sáng.

Trước khi khẳng định được chỗ đứng, Garnacho từng bị chỉ trích rất nhiều vì thi đấu thiếu hiệu quả. Chính HLV người Hà Lan cũng từng phát đi thông điệp cảnh báo học trò, cho rằng cầu thủ không thể hiện được phong độ đủ tốt vào đầu mùa giải.

Song, Garnacho từng bước cải thiện bản thân. Anh lặng lẽ thực hiện mọi thứ, để rồi vào những ngày này, bản thân đã thực sự chiếm được niềm tin của Erik ten Hag.

Biết rằng những lời có cánh không khác nào liều thuốc độc với các cầu thủ trẻ, vì vậy Erk ten Hag luôn rất thận trọng với từng phát ngôn mỗi khi nói về Garnacho. "Tôi thích làm việc với cậu ấy. Garnacho rất thích thử thách. Cậu ấy có sự dũng cảm và tự tin. Nhiệm vụ của đội bóng là thúc đẩy Garnacho tiến lên nấc thang mới trong sự nghiệp".

Erik ten Hag cũng nhấn mạnh rằng Garnacho có tiềm năng rất lớn. Và nếu cầu thủ này tiếp tục giữ được thái độ tốt cũng như duy trì sự tập trung, bản thân hoàn toàn nâng tầm đẳng cấp, từ đó trở thành tên tuổi lớn.

Những chia sẻ của Erik ten Hag nói lên tất cả. Ông quan tâm, chăm sóc rất kỹ cho Garnacho, nhưng không hề nuông chiều. Cựu thuyền trưởng Ajax vẫn coi học trò là "viên ngọc thô" cần được mài giũa. Đó là nước cờ đúng đắn.

Với Man Utd, chiến thắng trước Everton trên sân Old Trafford ghi đậm dấu ấn của Garnacho. Dù cho không ghi bàn, nhưng nếu thiếu đi những pha rê dắt tốc độ và đầy tinh quái đến từ tài năng người Argentina, Man Utd sẽ chẳng thể tìm được hai quả penalty.

Sau tất cả, Garnacho vẫn đang là một trong số ít những gương mặt đáng xem nhất của "Quỷ đỏ" mùa này.

