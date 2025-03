Bức tranh u ám của giới trọng tài Anh

Howard Webb, Giám đốc tổ chức điều hành trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL), tiết lộ các trọng tài tại Premier League hiện nhận mức thu nhập trung bình lên tới 240.000 bảng mỗi năm. Con số này gần gấp đôi mức lương của các trọng tài tại giải hạng Nhất (Championship).

Thông tin được Webb đưa ra trong buổi thuyết trình nội bộ dành cho các CLB thuộc hệ thống EFL (bao gồm Championship, League One và League Two). Webb thẳng thắn mô tả một bức tranh tài chính u ám đang dần hình thành, khi chi phí vận hành tăng vọt mà nguồn thu không theo kịp.

21 trọng tài thuộc nhóm "Select Group 1" (nhóm tinh hoa điều hành tại Premier League) đang tiêu tốn của PGMOL trung bình 240.000 bảng/người/năm, bao gồm tiền lương cơ bản, phí cầm còi trận đấu, thưởng và các khoản bảo hiểm liên quan.

Ở cấp độ thấp hơn, 18 trọng tài của nhóm “Select Group 2” (điều hành tại Championship) nhận khoảng 120.000 bảng/năm, trong khi các trợ lý trọng tài chỉ nhận 110.000 bảng. Với các trọng tài đang làm nhiệm vụ tại League One và Two, mức thu nhập chỉ vào khoảng 30.000 bảng/năm.

PGMOL cho biết chi phí hoạt động của tổ chức tăng gấp đôi trong vòng 8 năm, từ 16 triệu bảng lên 33,7 triệu bảng vào năm nay. Với doanh thu dự kiến chỉ đạt 31,2 triệu bảng, tổ chức này đứng trước khoản lỗ 2,5 triệu bảng trong năm tài chính hiện tại.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, thâm hụt có thể chạm ngưỡng 23,1 triệu bảng trong 5 năm tới.

Hiện tại, PGMOL nhận khoảng 17,4 triệu bảng từ Premier League, 7 triệu bảng từ EFL, 4,2 triệu bảng từ FA và 1 triệu bảng từ Women’s Professional League Limited. Webb cũng tiết lộ PGMOL sẽ phải làm việc với Premier League để kêu gọi tăng thêm nguồn hỗ trợ tài chính.

Ngoài gánh nặng tài chính, Webb còn chỉ ra một số vấn đề nội bộ đang làm trì trệ hệ thống trọng tài. Một trong số đó là thực trạng "công việc trọn đời" khi tỷ lệ thay mới trọng tài chỉ đạt 3% trong giai đoạn 2018 - 2024, thấp hơn nhiều so với mức lý tưởng là 10%/năm.

Điều này khiến những gương mặt trẻ khó có cơ hội bước lên, đồng thời gây ra sự ì ạch trong khâu vận hành. PGMOL xem xét việc hợp nhất hai nhóm trọng tài (Select Group 1 và 2), đồng thời thực hiện một loạt "giải phóng có quản lý" trong vòng 18 tháng tới để tạo nên một hệ thống có hiệu suất cao.

Ngoài ra, PGMOL cũng đối mặt với nguy cơ thâm hụt tài chính từ một vụ kiện với cơ quan thuế HMRC. PGMOL thua trong vụ kiện liên quan đến việc phân bổ trọng tài bán thời gian trong hai mùa giải cách đây hơn một thập kỷ, và có thể đối mặt với khoản phạt lên tới 600.000 bảng.

Buổi trình bày của Webb nhận được phản ứng trái chiều từ các CLB. Một số đội bóng đồng thuận với định hướng cải cách, song cũng có ý kiến cho rằng nếu được rót thêm ngân sách, PGMOL cần đảm bảo khoản tiền đó thực sự được đầu tư để cải thiện chất lượng chuyên môn thay vì mở rộng bộ máy hành chính.

