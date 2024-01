Phong cách của minh tinh 'Aquaman'

Vogue đưa tin Nicole Kidman dự họp báo ra mắt phim truyền hình mới, Expats, ở Mseum of Modern Art ở New York (Mỹ). Minh tinh diện bộ váy đen xẻ cao, hở lưng táo bạo giữa thời tiết 0 độ C. Bộ váy của nhà mốt Atelier Versace khiến Kidman trở thành tâm điểm. Cô hoàn thiện diện mạo bằng vòng tay, hoa tai và nhẫn kim cương cùng thương hiệu Roberto Coin.