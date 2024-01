Kendall Jenner, Gigi Hadid và mốt 'mặc như ông nội tuổi 70' gây sốt

Kendall Jenner, Gigi Hadid chuộng trang phục dày dặn, đứng tuổi theo phong cách "ông nội". Xu hướng này được dự đoán gây sốt năm 2024.

Theo Vogue, thuật ngữ "eclectic grandpa" (tạm dịch: ông nội chiết trung) do Pinterest tạo ra sau khi lượt tìm kiếm các cụm từ "grandpa core", "grandpa style"... tăng nhanh từ cuối tháng 12/2023. Từ đây, xu hướng ăn mặc già dặn "giống ông nội tuổi 70" trở nên thịnh hành.

Kendall Jenner, Gigi Hadid và nhiều sao ưa chuộng

Nhiều ngôi sao quốc tế là Kendall Jenner, Gigi Hadid, Harry Styles và Jenna Bush Hager bắt đầu ưa chuộng loạt item kín đáo, đứng tuổi như: áo khoác truyền thống, áo len, quần cạp cao, giày loafer cho phong cách đường phố. Điều đó góp phần khiến xu hướng eclectic grandpa lên ngôi.

Theo Who What Wear, Gigi Hadid thậm chí ra mắt dòng sản phẩm thời trang từ vải cashmere mang tên Guest in Residence, với mục đích tôn vinh những món đồ cũ được lưu truyền trong quá khứ. Hay nói cách khác, thế hệ sau cũng có thể mặc đồ của thế hệ trước.

Lấy cảm hứng từ thời trang của bố mẹ, từ những thứ từng mang lại sự thoải mái cho bản thân khi đi du lịch, Hadid mong muốn Guest in Residence là hiện thân chính xác của điều đặc biệt về phong cách "ông nội".

Khác với vẻ sexy thường thấy, người mẫu Kendall Jenner trở nên kín đáo bất ngờ với hình tượng eclectic grandpa. Cách phối áo len, sơ mi nhiều lớp là công thức cô thường xuyên áp dụng, nhưng kiểu áo len kẻ sọc mang đến sự vui tươi hơn so với những lựa chọn trước đây của cô.

Gigi Hadid, Kendall Jenner, Alex Chung và Tyler, the Creator là những ngôi sao đón đầu xu hướng "ông nội chiết trung". Ảnh: whowhatwear.

Giữ đúng tinh thần thanh lịch xây dựng trước nay, người mẫu Alexa Chung mix-match áo vest dệt kim với áo khoác dài, chân váy chữ A cơ bản. Theo Vogue, đã nhiều năm trôi qua kể từ khi phong cách Twee hay Indie Sleaze của Chung "gây bão" trên mạng xã hội, song cô chưa bao giờ thất bại trong việc truyền cảm hứng.

Trong khi đó, Tyler, the Creator - rapper kiêm nhà sản xuất thu âm người Mỹ - được đánh giá cao nghệ thuật ăn mặc, ý nghĩa trang phục, cũng như việc đón đầu xu hướng hiện đại. GQ Magazine cho rằng những trào lưu gần đây được lấy cảm hứng bởi chính Tyler, the Creator.

"Trang phục của anh ấy là sự kết hợp giữa phụ kiện dành cho chàng trai trượt ván, cách cắt may theo phong cách preppy nhưng kiểu dáng là của một ông nội sành điệu chính hiệu", tạp chí viết.

Dạo một vòng làng mốt đầu năm 2024, có thể thấy trên sàn diễn giới thiệu Bộ sưu tập (BST) 2024 của Loewe, ngoài những chiếc váy xếp nếp đặc trưng, Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson giới thiệu kiểu quần cạp cao mới, đồ dệt kim ba chiều và áo sơ mi polo chất liệu mỏng. Đó là những trang phục cổ điển đậm chất "ông nội" nhưng có thêm nét phá cách.

Nhà thiết kế Grace Wales Bonner lại yêu thích các kiểu vest bảnh bao, áo len dệt kim mềm mại kết hợp quần thể thao, sneakers bắt mắt. Tất cả tạo nên hình tượng eclectic grandpa hoàn chỉn.

Tương tự, Miuccia Prada thể hiện tính cách cá nhân vào các sản phẩm mới của mình và nhận nhiều lời khen ngợi. Trái lại, BST Xuân - Hè 2024 của Miu Miu vấp tranh luận bởi sự pha trộn những yếu tố thập niên 2000 với dép xỏ ngón, quần bơi, các chi tiết cũ kỹ như da sờn và túi xách nhồi bông kiểu Jane Birkin.

Sự ra đời của xu hướng "ông nội"

Ngày nay, giới trẻ tỏ ra nhạy cảm với sự thay đổi dù rất nhỏ của dòng chảy thời trang, và theo GQ, xu hướng eclectic grandpa được thúc đẩy bởi chính thế hệ gen Z - những người đã chán nản với tinh thần sôi nổi, náo nhiệt và đang khát khao sự ổn định, thoải mái.

Xuất phát từ mong muốn này, họ tìm đến các món đồ dày dặn, chất lượng, có thể sử dụng lâu dài giống cách người lớn tuổi hay sắm sửa, thay vì ham rẻ mà chọn đồ kém chất lượng và vứt đi sau vài lần mặc.

Tờ Who What Wear có đoạn viết: "Teenyboppers (thế hệ thanh thiếu niên thích chạy theo mốt và xu hướng trong âm nhạc, thời trang và văn hóa) có thể không cần sở hữu một ngôi nhà, nhưng họ chắc chắn có gu thời trang phù hợp với thời đại".

Tờ báo đồng thời nhận định ngay cả khi kết hợp các món đồ đứng tuổi cho trang phục đi tàu điện ngầm, hoặc chỉ đơn giản nằm dài trên chiếc sofa, cũng có thể là một diện mạo sang trọng cho các tín đồ thời trang trẻ tuổi.

Ăn mặc theo kiểu eclectic grandpa còn phù hợp đến triển lãm hoặc đi nghe nhạc. Chúng thể hiện cách phối thú vị, tránh xa sự nhàm chán của trang phục công sở.

Các item già dặn như áo len, áo khoác cổ điển, áo vest, quần cạp cao phối nhung... đang lên ngôi. Ảnh whowhatwear.

Không riêng gen Z, tủ đồ của những người U40, U50 lăng xê mốt eclectic grandpa chủ yếu toàn đồ dệt kim tinh tế, giày lười, mũ bóng chày, đồng hồ và bất cứ thứ gì mang tinh thần retro hoặc cổ điển. Việc Gigi Hadid hay Tyler, the Creator sử dụng áo len, áo vest, giày bệt... tác động lớn đến thị trường, có thể khiến các mặt hàng này dễ "cháy hàng" trong thời gian tới.

Who What Wear đánh giá những sáng tạo mới nhất của Emily Bode, phong cách đường phố của Công nương Diana và Pedro Pascal - ứng cử viên hàng đầu trong danh sách sao mặc đẹp nhất do GQ bình chọn, thể hiện chính xác hình ảnh một eclectic grandpa thực thụ.

Riêng việc Công nương Diana từng xuất hiện cùng cách phối đồ mang hơi hướm này cho thấy phong cách thời trang "ông nội chiết trung" tồn tại từ lâu, và đến nay vẫn được ưa chuộng.