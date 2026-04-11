Phó Tổng thống Vance đến Islamabad: Khởi động cuộc đàm phán lịch sử

Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu cùng ông Witkoff và Kushner vừa hạ cánh xuống Islamabad.

Phái đoàn Iran đến Islamabad, ra 2 điều kiện với Mỹ

Tổng thống Mỹ: Trọng tâm thỏa thuận là hạt nhân, eo biển Hormuz tái mở cửa

Iran tuyên bố không chấp nhận ngoại giao lừa dối

Phái đoàn Iran đến Pakistan có 71 người, chuyến bay đặc biệt có cả “người đã khuất”

Mỹ làm trung gian đàm phán Israel và Lebanon

Đàm phán Mỹ - Iran có khả năng kéo dài sang Chủ nhật

Hiện tại là hơn 11 giờ sáng theo giờ địa phương [05:00 GMT] tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Thời tiết tại đây đang nhiều mây khi thành phố chuẩn bị đón tiếp các phái đoàn cho cuộc đàm phán rất được mong đợi giữa Mỹ và Iran.

An ninh được thắt chặt khi diễn ra sự kiện đàm phán hòa bình Mỹ - Iran tại Islamabad. Ảnh: National.

Theo Al Jazeera, trưa ngày 11/04/2026 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Nur Khan (Rawalpindi), bắt đầu chuyến thăm chính thức Pakistan để tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran.

Phía Iran đã có mặt tại Islamabad vào nửa đêm qua, dẫn đầu đoàn là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf.

Mặc dù chưa có mốc thời gian chính thức cho thời lượng của các cuộc hội đàm, nhưng các đánh giá ban đầu cho thấy: Các cuộc thảo luận được kỳ vọng sẽ diễn ra xuyên suốt trong ngày hôm nay.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết các cuộc đối thoại có thể duy trì trong tối đa 15 ngày kể từ sau thông báo ngừng bắn vào tuần trước.

Trong khi đó, nhóm vũ trang Lebanon cho biết các tay súng của họ đã nhắm mục tiêu vào một điểm tập trung quân đội Israel tại khu định cư Kiryat Shmona ở miền Bắc Israel bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Lưu thông qua eo biển Hormuz chậm lại, tàu liên quan đến Iran chiếm ưu thế

Theo National, lưu thông qua Eo biển Hormuz đã tiếp tục sụt giảm kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực vào thứ Tư.

Nguồn: WSJ.

Thứ Sáu: Chỉ có 2 con tàu đi qua tuyến đường thủy này, đánh dấu mức thấp kỷ lục mới kể từ khi lệnh tạm dừng giao tranh bắt đầu (theo dữ liệu từ S&P Global Market Intelligence được tờ New York Times trích dẫn).

Thứ Năm: Có 12 con tàu quá cảnh qua eo biển, trong đó 9 tàu đi ra khỏi vùng Vịnh.

Trước khi xung đột nổ ra, lưu lượng giao thông bình thường tại đây đạt khoảng 140 tàu mỗi ngày.

Theo phân tích từ tờ Financial Times, trong số 14 con tàu hiếm hoi có thể đi qua eo biển kể từ thứ Tư, có đến 9 tàu được xác định là có liên quan đến Iran.

Tầm quan trọng trong đàm phán

Vấn đề Eo biển Hormuz sẽ là một trong những chủ đề then chốt khi các nhà đàm phán từ Washington và Tehran chính thức nhóm họp tại Pakistan vào ngày hôm nay. Việc khôi phục tự do hàng hải tại tuyến đường huyết mạch này là ưu tiên hàng đầu của phái đoàn Mỹ.

Mỹ triển khai thêm lực lượng tới Trung Đông

Lầu Năm Góc đang tăng cường lực lượng tại Trung Đông để sẵn sàng cho các kịch bản tác chiến tiềm tàng. Hoạt động này diễn ra song song với quá trình chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran tại Pakistan.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Theo Wall Street Journal ngày 10/4, các máy bay chiến đấu và máy bay tấn công đã vừa có mặt tại Trung Đông. Ngoài ra, khoảng 1.500 đến 2.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ của Lục quân có thể sẽ đến nơi trong vài ngày tới.

Hàng nghìn thủy thủ và lính thủy đánh bộ cũng đang trên đường tới khu vực này. Theo một quan chức Hải quân, tàu sân bay USS George H.W. Bush cùng các tàu chiến hộ tống đã rời Virginia để đến Trung Đông vào cuối tháng 3 và đang ở Đại Tây Dương.

Tàu USS Boxer cùng các tàu tháp tùng, chở theo Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 11, đã khởi hành từ California vào giữa tháng 3 và đang ở Thái Bình Dương. Dự kiến các con tàu sẽ mất hơn một tuần để đến được khu vực này.

Thế giới nín thở chờ đợi kết quả đàm phán Mỹ - Iran

Tính mạng của hàng triệu người khắp Trung Đông và vận mệnh của nền kinh tế toàn cầu sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc đàm phán mang tính quyết định giữa Mỹ và Iran vào hôm nay tại Pakistan.

Thủ đô Islamabad đã tạm dừng hoạt động bằng một kỳ nghỉ lễ công cộng kéo dài hai ngày nhằm thắt chặt an ninh cho sự xuất hiện của các phái đoàn. Một lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần đang được duy trì, nhưng các đợt ném bom dữ dội của Israel vào Lebanon và những bất đồng về việc liệu Lebanon có nằm trong thỏa thuận ngừng bắn hay không đang đe dọa phá vỡ sự yên tĩnh bất ổn này.

Cả hai phía đều bày tỏ sự lạc quan thận trọng nhưng vẫn đầy nghi ngại. Tổng thống Donald Trump phát biểu: "Tôi rất lạc quan... Họ (lãnh đạo Iran) đang đồng ý với tất cả những điều họ phải đồng ý. Hãy nhớ rằng, họ đã bị đánh bại. Họ không còn quân đội".

Trong khi Chủ tịch quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói: "Chúng tôi có thiện chí, nhưng chúng tôi không có sự tin tưởng. Thật không may, kinh nghiệm đàm phán với người Mỹ của chúng tôi luôn kết thúc bằng sự thất bại và vi phạm các cam kết".

Phái đoàn Iran đến Pakistan có 71 người, chuyến bay đặc biệt có cả “người đã khuất”

Tasnim - hãng truyền thông nhà nước Iran - đưa tin phái đoàn chính thức của Iran tại Islamabad gồm 71 người, dẫn đầu bởi Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi, bao gồm các nhà đàm phán cấp cao, chuyên gia quân sự và đội ngũ cố vấn thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Những người bạn đồng hành của tôi trên chuyến bay của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf. Ảnh: Văn phòng Chủ tịch Quốc hội Iran.

Chuyến bay đặc biệt đến Islamabad không chỉ chở các đại diện đàm phán mà còn mang theo ảnh của những người tử nạn trong các cuộc không kích của liên quân Mỹ-Israel.

Trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf đã đăng tải những hình ảnh này kèm dòng trạng thái: "Những người bạn đồng hành của tôi trên chuyến bay này, Minab168 - những học sinh và nhân viên thiệt mạng trong vụ tấn công ngày 28-2".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đứng trên máy bay của phái đoàn. Ảnh: Mehr.

“Trước tính chất phức tạp và độ nhạy cảm cao của các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, phái đoàn Iran không chỉ bao gồm những nhà đàm phán chính mà còn có các ủy ban và chuyên gia để phục vụ cho tham vấn cần thiết”, bản tin của Tasnim nêu.

Hãng tin Mehr của Iran cũng công bố hình ảnh cho thấy Ngoại trưởng Abbas Araghchi đứng trên máy bay của phái đoàn, trên những băng ghế trống có đặt cặp sách và những bức ảnh của các trẻ em thiệt mạng trong cuộc không kích trúng vào một trường tiểu học ở Minab trong ngày đầu cuộc chiến.

Theo truyền thông nhà nước Iran, cuộc tấn công này khiến ít nhất 168 trẻ em và 14 giáo viên thiệt mạng. Theo CNN, cuộc không kích được phía Mỹ đánh giá là xảy ra ngoài ý muốn và có khả năng do thông tin thiếu chính xác gây ra.

Lệnh ngừng bắn khiến người Iran vừa mừng vừa lo

Đa số người dân Iran hoan nghênh lệnh ngừng bắn, nhưng họ cũng lo ngại cuộc chiến sẽ khó lòng kết thúc trong ngắn hạn vì còn nhiều vấn đề lớn chưa được giải quyết.

Hiện tại, người dân Iran đang tận hưởng những ngày yên tĩnh quý giá sau hơn một tháng liên tục hứng chịu các đòn không kích của Mỹ và Israel.

Người Iran hiểu rằng lệnh ngừng bắn tồn tại mong manh, vì chiến dịch của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon vẫn đang tiếp diễn, cũng như việc Tehran không mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz.

Maryam Saeedpoor, nhiếp ảnh gia sống ở trung tâm Tehran, cho biết cô không cảm thấy yên tâm trước thỏa thuận ngừng bắn cũng như việc ông Trump rút lại những lời đe dạo. Đối với cô, lệnh ngừng bắn không có nghĩa chiến sự đã kết thúc. Cô cảm thấy lo lắng cho các ngành công nghiệp và cơ sở hạ tầng của nước nhà sau quãng thời gian bị tàn phá vừa qua.

Ông Ali Jafarabadi, người đứng đầu chuỗi nhà sách Book City lớn nhất Iran, cho biết nhiều người tìm đến việc đọc sách khi phải ở nhà nhiều hơn vì những đợt không kích xảy ra liên tiếp.

Người dân Iran tìm đến việc đọc sách nhiều hơn khi chiến sự nổ ra. Ảnh: Reuters.

Doanh số bán sách trong chuỗi nhà sách của ông đang tăng lên, nhưng ít nhất 6 chi nhánh của chuỗi tại Tehran đã bị hư hại trong chiến sự.

Saeedpoor và Jafarabadi cho biết họ cũng như nhiều người dân Iran khác đều có thái độ ôn hòa, không mong muốn những tình huống cực đoan xảy ra.

Tình báo Mỹ: Iran duy trì hàng nghìn tên lửa

Dù Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định chương trình tên lửa của Iran đã "bị phá hủy 80%", các báo cáo tình báo lại chỉ ra rằng Iran vẫn duy trì khả năng khôi phục lực lượng đáng kể bằng cách đưa các bệ phóng ra khỏi các khu vực lưu trữ dưới lòng đất.

Trước đó, Đại tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cũng khẳng định rằng kết quả của cuộc chiến đã khiến Iran mất đi 80% hệ thống phòng không, 90% các nhà máy sản xuất vũ khí và hơn 90% lực lượng hải quân truyền thống.

Theo đánh giá từ giới chức Mỹ và Israel, hơn 50% (Israel ước tính 2/3) bệ phóng tên lửa Iran đã bị phá hủy hoặc kẹt dưới lòng đất. Tuy nhiên, nhiều bệ phóng trong số này có thể được sửa chữa hoặc đào ra từ các tổ hợp ngầm.

Tên lửa đạn đạo giảm khoảng một nửa, nhưng vẫn còn hàng nghìn tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Cụ thể, Iran còn hơn 1.000 quả trong số 2.500 tên lửa tầm trung so với lúc bắt đầu cuộc chiến.

Thiết bị bay không người lái (UAV) còn chưa đến 50% do tiêu thụ nhiều và các cơ sở sản xuất bị tấn công. Nguy cơ hiện tại là Tehran có thể nhập khẩu các hệ thống tương tự.

Tên lửa hành trình còn một lượng nhỏ, đủ khả năng nhắm vào tàu chiến tại Vịnh Ba Tư nếu đàm phán thất bại.

Do đó, dù năng lực sản xuất hiện tại của Iran bị triệt tiêu, khả năng kiểm soát an ninh vùng Vịnh của Tehran vẫn còn hiện hữu. Một lệnh ngừng bắn có thể là cơ hội để Iran tái thiết lập lực lượng nếu các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu không được thắt chặt.

Mỹ làm trung gian đàm phán Israel và Lebanon

Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ đảm nhận vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon. Thông tin này được Văn phòng Truyền thông Phủ Tổng thống Lebanon công bố chính thức trên mạng xã hội X vào thứ Sáu, theo Jerusalem Post.

Một đơn vị pháo binh Israel nã pháo về phía Lebanon. Ảnh: Reuters.

Theo nội dung bài đăng, một cuộc điện đàm đã diễn ra vào lúc 21h giữa các đại diện của Lebanon và Israel, với sự tham gia trực tiếp của Đại sứ Mỹ tại Beirut.

Theo Axios vào thứ Sáu, Mỹ và Lebanon đã đưa ra yêu cầu Israel tạm thời các cuộc tấn công nhắm vào Hezbollah trước khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước bắt đầu.

Dẫn lời hai nguồn tin am hiểu vấn đề, Axios cho biết Lebanon đã thực hiện yêu cầu này thông qua các nhà trung gian của Mỹ, mô tả việc tạm dừng giao tranh là một "cử chỉ" thiện chí tiềm năng của Israel dành cho Lebanon.

Báo cáo cũng cho biết yêu cầu này hiện vẫn đang được Thủ tướng Benjamin Netanyahu xem xét. Trong khi đó, phía Israel đã từ chối cho phép Pháp tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp giữa nước này và Lebanon.

Lebanon nỗ lực thúc đẩy đàm phán trực tiếp với Israel

Trong những tuần gần đây, Lebanon đã chủ động tìm kiếm các kênh đàm phán trực tiếp với Israel. Mục đích chính là ngăn chặn một chiến dịch quân sự quy mô lớn của Tel Aviv vào lãnh thổ nước này. Các đề nghị được chuyển giao thông qua các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump và chính phủ Pháp (Tổng thống Emmanuel Macron).

Chính quyền Trump (Mỹ) nêu điều kiện tiên quyết là Lebanon phải thực hiện các bước nghiêm túc để giải giáp Hezbollah trước khi Washington thảo luận với Israel.

Trẻ em tìm cách che chắn khỏi khói bụi bốc lên từ những đống đổ nát sau cuộc không kích quy mô lớn của Israel nhắm vào khu vực Corniche al-Mazraa, thủ đô Beirut, Lebanon, ngày 10/4/2026. Ảnh: Thông tấn xã Anadolu.

Theo báo cáo từ Anadolu, Bộ Y tế Lebanon vào thứ Sáu cho biết số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel vào nước này kể từ ngày 2/3 đã tăng lên 1.953 người, cùng với 6.303 người khác bị thương.

Tổng thống Macron đã nỗ lực thúc đẩy đàm phán trực tiếp và nhiều lần điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, Israel tỏ ra ít quan tâm vì cho rằng chính phủ Lebanon không có hành động thực chất chống lại Hezbollah.

Israel ban đầu kiên quyết duy trì hoạt động quân sự trên lãnh thổ Lebanon. Tuy nhiên, lập trường này đã thay đổi sau yêu cầu từ phía Mỹ.

Trong cuộc hội đàm giữa ông Netanyahu và ông Trump, phía Mỹ đã đề nghị Israel “giảm quy mô” hoạt động quân sự tại Lebanon để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán với Iran tiến triển.

Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào thứ Ba tuần tới với sự tham gia của Yechiel Leiter (Đại sứ Israel tại Washington), Nada Hamadeh (Đại sứ Lebanon tại Mỹ) và trung gian Michel Issa (Đại sứ Mỹ tại Lebanon).

Tổng thống Trump cảnh cáo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran trước thềm các cuộc đàm phán diễn ra hôm nay. Ông cho rằng Tehran “không có lá bài nào” ngoài việc “gây sức ép ngắn hạn” thông qua eo biển Hormuz.

“Người Iran dường như không nhận ra rằng họ không có lá bài nào, ngoài việc gây sức ép ngắn hạn với thế giới bằng cách sử dụng các tuyến đường thủy quốc tế. Lý do duy nhất họ còn tồn tại đến hôm nay là để đàm phán”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump cũng cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình, Mỹ sẽ nối lại các hành động quân sự với cường độ mạnh hơn tại Iran.

“Chúng tôi đang đưa lên tàu những loại đạn dược tốt nhất, vũ khí tối tân, thậm chí còn tốt hơn những gì chúng tôi đã sử dụng trước đó và đã phá hủy họ”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với New York Post ngày 10/4 theo giờ địa phương.

Trong bối cảnh Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã lên đường tới Pakistan để dẫn đầu các cuộc đàm phán với phía Iran, ông Trump cho rằng 24 giờ tới sẽ mang tính quyết định.

“Chúng ta sẽ biết trong khoảng 24 giờ nữa. Chúng ta sẽ sớm biết thôi”, ông nói. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ nghi ngờ về thông điệp từ phía Iran: “Chúng ta đang làm việc với những người mà chúng ta không biết liệu họ có nói thật lòng hay không. Trước mặt chúng tôi, họ nói sẽ loại bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân, mọi thứ đều chấm dứt. Nhưng khi trả lời báo chí, họ lại nói: Không, chúng tôi muốn làm giàu uranium. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chờ xem”, ông Trump cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Iran: Chúng tôi có thiện chí nhưng không tin tưởng

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, dẫn đầu đoàn đàm phán của Iran tới Pakistan. Ảnh: Reuters.

Khi có mặt tại sân bay Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ, trưởng đoàn đàm phán của Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran - cho biết phái đoàn có đặt hy vọng về thỏa thuận hòa bình, nhưng không đặt niềm tin vào Mỹ. “Chúng tôi có thiện chí, nhưng chúng tôi không tin tưởng”, ông Mohammad Bagher Ghalibaf nói với giới truyền thông tại sân bay.

Ông Ghalibaf cho biết nếu Mỹ “sẵn sàng cho một thỏa thuận thực chất”, Iran cũng có thể làm điều tương tự. “Đáng tiếc, kinh nghiệm đàm phán của chúng tôi với người Mỹ luôn kết thúc bằng thất bại và việc vi phạm các cam kết đến từ phía Mỹ”, ông Ghalibaf nói thêm.

Bộ chỉ huy liên quân của quân đội Iran cảnh báo rằng họ đang “đặt ngón tay lên cò súng” do phía Mỹ và Israel liên tục “vi phạm lòng tin”.

Mỹ và Iran đều nghi ngờ, cảnh báo trước hòa đàm Islamabad

Trong chuyến bay tới Islamabad, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi đi thông điệp cứng rắn, cảnh báo Iran không được "giở trò" trong tiến trình đàm phán dự kiến khởi động vào ngày 11/4. Ông Vance khẳng định Washington sẵn sàng đối thoại thiện chí nhưng sẽ không dung thứ cho bất kỳ nỗ lực trì hoãn hay lừa dối nào từ phía Tehran.

Bầu không khí hòa đàm đang căng thẳng khi Iran đặt ra hai điều kiện tiên quyết: thực thi lệnh ngừng bắn tại Lebanon và giải phóng các tài sản bị phong tỏa. Ngược lại, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phủ nhận việc Lebanon nằm trong phạm vi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần này. Ông Trump thậm chí còn gia tăng áp lực khi tuyên bố lực lượng Mỹ đã tái vũ trang, sẵn sàng "đánh tan" đối phương nếu thương lượng thất bại.

Ở phía Tehran, Majid Takht-Ravanchi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran về vấn đề chính trị, cũng tuyên bố Iran sẵn sàng đối thoại song sẽ không chấp nhận kiểu "ngoại giao lừa dối". "Iran không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào tiềm tàng điều kiện giúp đối phương tái vũ trang và phát động chiến tranh trong tương lai", ông Takht-Ravanchi nói.

Hố sâu ngăn cách

Các nhà phân tích cho rằng đang tồn tại những hố sâu ngăn cách giữa hai bên về các vấn đề liên quan đến việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz trong tương lai, các tài sản bị đóng băng của Iran, tương lai chương trình hạt nhân của nước này và cuộc xâm lược của Israel vào Lebanon.

Mỹ và Israel lập luận rằng lệnh ngừng bắn tại Lebanon không phải là một phần của thỏa thuận, trái ngược hoàn toàn với khẳng định của Iran và Pakistan. Mặc dù vậy, Mỹ đã ra tín hiệu rằng Israel có thể giảm bớt cường độ tấn công.

Hôm thứ Năm, ông Trump chia sẻ với một phóng viên Israel rằng ông đã khuyến nghị Thủ tướng Benjamin Netanyahu thực hiện các hoạt động quân sự chống lại Hezbollah một cách “kín kẽ” hơn trước thềm các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn.

Những nhận xét của Trump được đưa ra sau khi các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 300 người thiệt mạng trên toàn quốc vào thứ Tư, đánh dấu một trong những ngày đẫm máu nhất của chiến dịch tấn công. Dẫu vậy, các cuộc oanh tạc của Israel vẫn tiếp tục vào thứ Sáu.

Israel oanh tạc Lebanon giữa thềm đàm phán Islamabad

Phóng viên Al Jazeera, Obaida Hitto, đưa tin từ thành phố Tyre rằng “không có dấu hiệu nào của việc giảm bớt hay chậm lại tại đây ở miền Nam Lebanon”. Trong khi đó, Kuwait cho biết họ đã xử lý bảy máy bay không người lái đang hướng về không phận trong 24h qua.

Các cuộc tấn công nhắm thẳng vào hạ tầng chỉ huy và các tòa nhà chính phủ tại thành phố Nabatieh.

Israel không kích 100 mục tiêu tại Lebanon trong 10 phút Sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực, Israel vẫn tiến hành không kích dữ dội vào Lebanon. Đặc biệt trong ngày 8/4 theo giờ địa phương, Isreal tiến hành đợt tấn công lớn nhất vào Lebanon tính từ đầu chiến sự. Trong vòng 10 phút, Không quân Israel tiến hành tấn công 100 mục tiêu khiến ít nhất 182 người thiệt mạng.

Cơ quan an ninh Lebanon xác nhận có thêm nhiều nhân viên an ninh và dân thường thiệt mạng. Số lượng binh sĩ thuộc quân đội chính quy Lebanon tử vong trong các đợt tấn công của Israel đã đạt mức cao nhất kể từ đầu xung đột.

Tính đến ngày 9/4, có tới 1.700 người thiệt mạng, trong đó có 130 trẻ em.

Lực lượng Hezbollah tuyên bố đã thực hiện các đợt bắn phá đáp trả bằng pháo phản lực vào các khu định cư và căn cứ quân sự của Israel dọc biên giới phía Bắc để trả đũa.

Phái đoàn Iran tới Islamabad dự đàm phán hòa bình với Mỹ Sáng ngày 11/4 theo giờ địa phương, phái đoàn ngoại giao của Iran đã có mặt tại Islamabad (Pakistan) để chuẩn bị cho hoạt động đàm phán với Mỹ diễn ra vào cuối tuần này. Tiếp đón đoàn tại sân bay là lãnh đạo Bộ Ngoại giao Pakistan và một số quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà.

Tối thứ Sáu, phái đoàn cấp cao Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf dẫn đầu đã tới thủ đô Islamabad (Pakistan) để bắt đầu tiến trình đàm phán ngừng bắn với phía Mỹ.

Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu. Ảnh: Ảnh: PressTV.

Tehran cảnh báo: Nếu các điều kiện tiên quyết từ phía Iran không được đáp ứng đầy đủ, tiến trình này sẽ không diễn ra.

Tháp tùng ông Ghalibaf gồm có Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati, cùng một số thành viên quốc hội.

Phía Washington dẫn đầu đoàn là Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Đặc phái viên khu vực của Washington Steve Witkoff và Jared Kushner - Cố vấn và là con rể của Tổng thống Donald Trump.

Cuộc gặp diễn ra sau khi Tổng thốngDonald Trump tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công vào Iran trong vòng hai tuần (từ thứ Ba vừa qua). Quyết định này được đưa ra sau 40 ngày liên quân Mỹ và Israel tiến hành các chiến dịch quân sự nhắm vào lãnh thổ Iran.

Iran ra điều kiện với Mỹ

Iran đã đưa ra cảnh báo rằng Mỹ phải lựa chọn giữa ngừng bắn và "tiếp tục chiến tranh thông qua Israel", đồng thời nhấn mạnh rằng Washington "không thể có cả hai".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 10/4 viết trên mạng xã hội X: Mỹ phải thiết lập lệnh ngừng bắn tại Lebanon và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa. Ông nêu rõ hai biện pháp này “đã được các bên thống nhất nhưng vẫn chưa được thực hiện”.

Việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa vốn là yêu cầu thường trực trong các cuộc đối thoại trước đây của Iran. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Tehran đặt vấn đề này làm điều kiện tiên quyết cho tiến trình đàm phán ngừng bắn sắp tới.

Trước đó Iran cũng ra tuyên bố: “Thế giới đang chứng kiến những vụ thảm sát tại Lebanon. Quả bóng đang nằm bên sân của Mỹ, và thế giới đang dõi theo liệu họ có thực hiện đúng các cam kết của mình hay không”.

Iran đưa ra tuyên bố trên cùng ngày thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem yêu cầu Chính phủ Lebanon chấm dứt các nhượng bộ vô điều kiện đối với Israel. Phía Hezbollah khẳng định duy trì các hoạt động quân sự cho tới khi Mỹ và Israel chấm dứt hành vi gây hấn nhắm vào Lebanon.

Từ ngày 8/4, quân đội Israel đã tấn công hơn 100 địa điểm “chỉ trong vòng 10 phút” tại nhiều khu vực ở Beirut, Thung lũng Beqaa và miền nam Lebanon. Đây được coi là đòn tấn công phối hợp “lớn nhất” kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự hiện tại ở Lebanon.

Tổng thống Mỹ: Trọng tâm thỏa thuận là hạt nhân, eo biển Hormuz tái mở cửa

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực của Iran trong việc sở hữu vũ khí hạt nhân và áp đặt phí quá cảnh đối với tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump tại căn cứ Joint Base Andrews ngày 10/4. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước báo giới ngày 10/4 theo giờ địa phương tại căn cứ Joint Base Andrews trước chuyến đi tới bang Virginia, Tổng thống Trump cảnh báo Washington sẽ không dung thứ cho bất kỳ hạn chế nào đối với tuyến vận tải biển quan trọng đi qua eo biển Hormuz.

Ông Trump nói: “Tôi nghĩ mọi việc sẽ diễn ra khá nhanh. Chúng ta sẽ mở lại eo biển, dù có hoặc không có sự hợp tác của họ. Nếu không được, chúng ta sẽ kết thúc việc này bằng cách này hay cách khác. Mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp”.

Ông nhấn mạnh: “Iran không thể có vũ khí hạt nhân. Đó là 99% vấn đề”.

Phó Tổng thống JD Vance là người dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Mỹ. Đánh giá về vai trò này, ông Trump gọi đây là một "nhiệm vụ lớn" và gửi lời chúc may mắn đến cấp phó của mình.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance kỳ vọng đàm phán với Iran sẽ "tích cực" Phó Tổng thống Mỹ JD Vance là người dẫn đầu đoàn đàm phán của Mỹ đến Pakistan. Trả lời phỏng vấn báo giới, Tổng thống Trump nói về nhiệm vụ đàm phán với Iran của ông Vance: “Chúc ông ấy may mắn. Đây là trách nhiệm lớn”.

Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức nhỏ giọt

Dù lệnh ngừng bắn tạm thời đã được thiết lập, kỳ vọng về một làn sóng tàu chở dầu tái khởi động việc băng qua eo biển Hormuz vẫn chưa trở thành hiện thực.

Lưu thông hàng hải tại tuyến đường năng lượng quan trọng nhất thế giới này hiện chỉ diễn ra ở mức độ hạn chế.

Theo dữ liệu từ MarineTraffic, hàng trăm con tàu vẫn đang trong trạng thái chờ đợi tại các vùng biển lân cận do lo ngại xung đột.

Theo WSJ, ngày 9/4, chỉ ghi nhận 4 lượt tàu băng qua eo biển. Trước thời điểm cuối tháng 2, trung bình có hơn 100 lượt tàu qua lại mỗi ngày. Kể từ khi xung đột bùng phát, lưu lượng vận tải qua đây đã giảm hơn 80%.

Iran đã thông báo với các bên trung gian về việc áp đặt hạn ngạch vận tải. Theo đó, quốc gia này chỉ cho phép tối đa khoảng 12 tàu mỗi ngày được phép băng qua eo biển, thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế của thị trường năng lượng toàn cầu.