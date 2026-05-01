Tàu chiến Mỹ mất điện nhiều tiếng

Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Higgins của Hải quân Mỹ bị mất điện và hệ thống động lực trong nhiều giờ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Higgins tham gia diễn tập. Ảnh: Thủy quân Lục chiến Mỹ.

CNN đưa tin, tàu quân sự USS Higgins gặp sự cố kỹ thuật trong ngày 28/4. Tình huống này khiến con tàu cùng khoảng 300 thủy thủ trên tàu rơi vào trạng thái “bất lực” giữa biển.

Theo tuyên bố được Hải quân Mỹ đưa ra trong ngày 1/5, tàu Higgins “mất điện trên toàn bộ tàu” tại thời điểm xảy ra sự cố và không có người bị thương sau sự việc.

Người phát ngôn của Hạm đội 7, Trung tá Matthew Comer, cho biết: “Các báo cáo ban đầu cho thấy đã xảy ra sự cố điện, có thể đã gây ra tia lửa hoặc khói, nhưng sự cố đã chấm dứt ngay khi nguồn điện bị ngắt”.

Ông Comer cũng cho hay hệ thống điện và động lực của tàu khu trục lớp Arleigh Burke này hiện đã được khôi phục.

Một quan chức quốc phòng nói với CNN rằng tình trạng mất điện và động lực đã kéo dài “trong nhiều giờ”. Các chuyên gia nhận định đây là khoảng thời gian rất đáng quan ngại, bởi trong quãng thời gian này, con tàu không thể kiểm soát chuyển động trên biển, hệ thống radar vận hành bằng điện và hệ thống phòng thủ chiến đấu đều không hoạt động.

“Con tàu rơi vào trạng thái bất lực, mù điện tử, thậm chí không thể di chuyển”, ông Carl Schuster, cựu đại úy Hải quân Mỹ, nhận định. Ông cho biết các máy phát điện chạy bằng diesel trong trường hợp khẩn cấp cũng chỉ đủ cung cấp điện cho hoạt động liên lạc và điều hòa không khí.

Tuyên bố của Hải quân Mỹ không nêu rõ sự cố xảy ra ở khu vực nào tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nguyên nhân của sự cố đang được tiếp tục điều tra.

Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke như USS Higgins là lực lượng nòng cốt của hạm đội tàu mặt nước Hải quân Mỹ, với hơn 70 tàu đang hoạt động.

Tàu USS Higgins được đưa vào biên chế từ năm 1999, có thủy thủ đoàn khoảng 300 người và thường lưu lại căn cứ tại Yokosuka, Nhật Bản.

Với chiều dài khoảng 154 m và lượng giãn nước hơn 8.200 tấn, tàu USS Higgins được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis cùng các ống phóng thẳng đứng cho nhiều loại tên lửa, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk tấn công mặt đất.

Trong tháng trước, tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ cũng gặp sự cố. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu, bắt đầu từ khu vực giặt là. Vụ chập cháy xảy ra ngày 12/3 không liên quan đến hoạt động chiến đấu. Hai thủy thủ đã được điều trị y tế với các vết thương nhẹ.