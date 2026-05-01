Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tàu chiến Mỹ mất điện nhiều tiếng

  • Thứ sáu, 1/5/2026 19:33 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS Higgins của Hải quân Mỹ bị mất điện và hệ thống động lực trong nhiều giờ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Higgins tham gia diễn tập. Ảnh: Thủy quân Lục chiến Mỹ.

CNN đưa tin, tàu quân sự USS Higgins gặp sự cố kỹ thuật trong ngày 28/4. Tình huống này khiến con tàu cùng khoảng 300 thủy thủ trên tàu rơi vào trạng thái “bất lực” giữa biển.

Theo tuyên bố được Hải quân Mỹ đưa ra trong ngày 1/5, tàu Higgins “mất điện trên toàn bộ tàu” tại thời điểm xảy ra sự cố và không có người bị thương sau sự việc.

Người phát ngôn của Hạm đội 7, Trung tá Matthew Comer, cho biết: “Các báo cáo ban đầu cho thấy đã xảy ra sự cố điện, có thể đã gây ra tia lửa hoặc khói, nhưng sự cố đã chấm dứt ngay khi nguồn điện bị ngắt”.

Ông Comer cũng cho hay hệ thống điện và động lực của tàu khu trục lớp Arleigh Burke này hiện đã được khôi phục.

Một quan chức quốc phòng nói với CNN rằng tình trạng mất điện và động lực đã kéo dài “trong nhiều giờ”. Các chuyên gia nhận định đây là khoảng thời gian rất đáng quan ngại, bởi trong quãng thời gian này, con tàu không thể kiểm soát chuyển động trên biển, hệ thống radar vận hành bằng điện và hệ thống phòng thủ chiến đấu đều không hoạt động.

“Con tàu rơi vào trạng thái bất lực, mù điện tử, thậm chí không thể di chuyển”, ông Carl Schuster, cựu đại úy Hải quân Mỹ, nhận định. Ông cho biết các máy phát điện chạy bằng diesel trong trường hợp khẩn cấp cũng chỉ đủ cung cấp điện cho hoạt động liên lạc và điều hòa không khí.

Tuyên bố của Hải quân Mỹ không nêu rõ sự cố xảy ra ở khu vực nào tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nguyên nhân của sự cố đang được tiếp tục điều tra.

Các tàu khu trục lớp Arleigh Burke như USS Higgins là lực lượng nòng cốt của hạm đội tàu mặt nước Hải quân Mỹ, với hơn 70 tàu đang hoạt động.

Tàu USS Higgins được đưa vào biên chế từ năm 1999, có thủy thủ đoàn khoảng 300 người và thường lưu lại căn cứ tại Yokosuka, Nhật Bản.

Với chiều dài khoảng 154 m và lượng giãn nước hơn 8.200 tấn, tàu USS Higgins được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis cùng các ống phóng thẳng đứng cho nhiều loại tên lửa, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk tấn công mặt đất.

Trong tháng trước, tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ cũng gặp sự cố. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu, bắt đầu từ khu vực giặt là. Vụ chập cháy xảy ra ngày 12/3 không liên quan đến hoạt động chiến đấu. Hai thủy thủ đã được điều trị y tế với các vết thương nhẹ.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

An Hòa

Mỹ Nhật Bản Mỹ USS Higgins Arleigh Burke tàu khu trục

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ám ảnh ám sát bao trùm giới chính trị Mỹ

Bạo lực gia tăng trong giới chính trị, bạo lực súng đạn trở thành "chuyện thường" trong cuộc sống người dân. Đó là những vấn đề trầm kha nhìn thấy từ vụ nổ súng tại tiệc có ông Trump tham dự.

Tình báo Mỹ dò xét Iran để rút quân

Cơ quan tình báo Mỹ đang dò xét, đánh giá cách Iran phản ứng nếu Tổng thống Trump đơn phương tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến đã kéo dài hai tháng, rồi tiến hành... rút quân.

Tàu sân bay Mỹ phải đem đi sửa giữa chiến sự Iran

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ đang rút khỏi các hoạt động liên quan đến cuộc chiến tại Iran, để di chuyển tới căn cứ của Hải quân Mỹ tại đảo Crete để sửa chữa.

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý