Phó tổng thống Mỹ có con khi đương nhiệm, chuyện hiếm 155 năm

Ông JD Vance và phu nhân Usha vừa chào đón con trai thứ tư, đánh dấu một sự kiện hiếm gặp trong lịch sử nước Mỹ khi một phó tổng thống Mỹ đương nhiệm có thêm con.

Đệ nhị phu nhân Usha Vance và Phó tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Reuters.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Đệ nhị phu nhân Usha Vance ngày 20/7 chào đón người con thứ tư. Đây được cho là lần đầu tiên sau 156 năm một Phó tổng thống Mỹ đương nhiệm có thêm con trong thời gian tại nhiệm, theo Guardian.

Ông Vance thông báo trên mạng xã hội X rằng bé trai được đặt tên là Alec Neel Vance, chào đời tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed ở Bethesda, bang Maryland.

"Usha và em bé đều khỏe mạnh. Ba con của chúng tôi vô cùng háo hức được gặp em trai", ông viết.

Alec là con thứ tư của vợ chồng ông Vance, sau ba anh chị là Ewan (9 tuổi), Vivek (6 tuổi) và Mirabel (4 tuổi), theo thông tin từ Reuters.

Theo Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng, đây là một sự kiện rất hiếm trong lịch sử nước Mỹ. Lần gần nhất một phó tổng thống đương nhiệm có thêm con là vào năm 1870, khi Phó tổng thống Schuyler Colfax và người vợ thứ hai Ellen Wade chào đón con trai Schuyler Colfax III. Trước đó, Phó tổng thống John C. Calhoun cũng có thêm một người con khi đang tại nhiệm vào năm 1829.

Ông JD Vance (41 tuổi), sinh ra tại bang Ohio, và bà Usha Vance (40 tuổi), con gái của những người nhập cư gốc Ấn Độ, quen nhau khi cùng theo học Trường Luật Yale. Hai người tốt nghiệp năm 2013 và kết hôn một năm sau tại bang Kentucky.

Gia đình ông Vance có thêm thành viên mới cũng phản ánh quan điểm mà vị phó tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa theo đuổi nhiều năm qua.

Kể từ khi bước vào chính trường năm 2021, ông nhiều lần bày tỏ lo ngại về tình trạng tỷ lệ sinh giảm tại Mỹ và kêu gọi các gia đình sinh nhiều con hơn.

Phát biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa năm 2024, Đệ nhị phu nhân Usha Vance cho biết khát vọng lớn nhất của chồng bà là trở thành một người chồng, người cha và xây dựng một gia đình gắn bó, ấm áp như điều ông luôn mong ước từ thuở nhỏ.

Ông Vance cũng từng tiết lộ quyết định sinh thêm con của hai vợ chồng chịu ảnh hưởng một phần từ sự ra đi của người bạn thân, nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, vào năm ngoái, CBS cho biết.

Tại một cuộc tuần hành phản đối phá thai hồi tháng 1/2025, ông tuyên bố: "Tôi muốn nước Mỹ có thêm nhiều trẻ em".

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng nhiều lần thể hiện quan điểm khuyến khích sinh con. Khi vợ chồng ông Vance thông báo sắp đón thành viên mới hồi tháng 1, Nhà Trắng đã đăng trên mạng xã hội: "Chúng ta là chính quyền ủng hộ gia đình nhất trong lịch sử. Xin chúc mừng".

Tuy nhiên, đến nay chính quyền Mỹ vẫn chưa hiện thực hóa cam kết mà ông Vance từng đưa ra, đó là giảm chi phí sinh hoạt để việc nuôi dạy con cái trở nên dễ dàng hơn đối với các gia đình Mỹ.