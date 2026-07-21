Thuế 50% của ông Trump đẩy Mỹ - Canada tới bờ vực căng thẳng

Tổng thống Trump đang viện dẫn Đạo luật Thương mại năm 1930 để áp mức thuế 50% lên một số hàng hóa nhất định của Canada, đe dọa tái bùng phát chiến tranh thương mại hai nước.

Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc gặp với ông Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 10/2025. Ảnh: Reuters.

Các hàng hóa Canada chịu ảnh hưởng trải dài từ thiết bị điện (như thiết bị làm lạnh) đến máy móc, theo các phụ lục thuộc ba tuyên bố Tổng thống Donald Trump ký hôm thứ 20/7 (giờ địa phương).

Mức thuế này, vốn được chính quyền cho biết bao gồm lượng hàng nhập khẩu trị giá 20 tỷ USD từ Canada, sẽ chưa có hiệu lực trong vòng 30 ngày.

Thủ hiến bang Ontario, Doug Ford, đã ngay lập tức kêu gọi Canada trả đũa. "Nếu các mức thuế này tiếp tục được thực thi, Canada nên đáp trả thuế đối thuế, đô la đối đô la", ông Ford, người vốn đang vận động cho các biện pháp trả đũa quyết liệt hơn đối với các mức thuế khác của Mỹ, phát biểu trong một bài đăng trên X.

Ông Trump đã dẫn chiếu Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, một đạo luật cho phép tổng thống áp thuế lên hàng hóa tới 50% mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội khi một quốc gia bị cho là phân biệt đối xử với hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, đạo luật này chưa từng được áp dụng theo cách như vậy.

Tuần trước, ông Trump đã đe dọa áp thuế cao hơn đối với hàng hóa Canada như một hình phạt vì khói cháy rừng lan sang phần lớn lãnh thổ Mỹ.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao trong chính quyền đã nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng các mức thuế mới không liên quan đến vấn đề này. "Tổng thống có các lựa chọn khác cho việc đó", vị quan chức cho biết.

Các khoản thuế nhập khẩu mới là động thái đáp trả hành vi bị cáo buộc là phân biệt đối xử đối với xe có động cơ, đồ uống có cồn và sản phẩm từ sữa của Mỹ, vị quan chức này nói.

Một số mặt hàng nhập khẩu then chốt của Canada được miễn trừ khỏi đợt áp thuế mới nhất này, bao gồm các sản phẩm năng lượng, khoáng sản thiết yếu, thủy hải sản và các hàng hóa khác đang chịu thuế theo từng ngành cụ thể như ô tô và kim loại.

Tuy nhiên, không giống như các khoản thuế khác mà ông Trump đã ban hành chống lại Canada, sẽ không có ngoại lệ cho các hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), vốn hiện đang trong quá trình đàm phán lại.