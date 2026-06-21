Phó Tổng thống JD Vance và phái đoàn Iran hội tụ tại Thụy Sĩ

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng phái đoàn Iran hội tụ tại Thụy Sĩ để khởi động vòng đàm phán trực tiếp vào ngày 21/6 tại Bürgenstock dưới sự trung gian của Pakistan và Qatar.

Phái đoàn Iran đã hạ cánh xuống Thụy Sĩ để đàm phán với Mỹ Truyền thông nhà nước Iran ngày thứ Bảy đưa tin, phái đoàn Iran đã đến Zurich, Thụy Sĩ, để tham gia đàm phán với Mỹ. Các cuộc đối thoại dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng trên núi Bürgenstock, dưới sự dẫn đầu của trưởng đoàn đàm phán Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm thứ Bảy rằng phái đoàn nước này đã hạ cánh xuống Zurich, Thụy Sĩ để đàm phán với Mỹ.

Các cuộc đàm phán dự kiến được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng trên núi Bürgenstock. Phái đoàn Iran do trưởng đoàn đàm phán Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Mỹ và Iran sẽ tham gia các cuộc đàm phán cùng với các bên trung gian là Pakistan và Qatar vào ngày 21/6 tại Burgenstock, Thụy Sĩ, trong khuôn khổ “Bản Ghi nhớ Islamabad”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, tuyên bố tại Thụy Sĩ: "Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc thực thi các cam kết từ phía đối tác và làm rõ phương thức họ hoàn thành nghĩa vụ. Nếu bất kỳ phần nào trong cam kết không được thực hiện, toàn bộ thỏa thuận sẽ gặp khó khăn". Ông Baghaei nhấn mạnh Mỹ cần sớm triển khai các biện pháp cần thiết, nếu không sẽ làm tổn hại đến thỏa thuận.

Phó Tổng thống Vance rời Washington để tới Thụy Sĩ

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã khởi hành vào chiều muộn thứ Bảy từ Căn cứ Liên hợp Andrews tới Lucerne, Thụy Sĩ, nơi ông dự kiến tham gia đàm phán với Iran.

Phó Tổng thống Vance để tới Thụy Sĩ đàm phán với Iran. Ảnh: CNN.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner, hiện đã có mặt tại hiện trường để xử lý các yếu tố kỹ thuật của cuộc đàm phán.

Trước đó vào thứ Bảy, ông Vance cho biết kế hoạch di chuyển của ông, vốn đã thay đổi trong tuần qua, là một "điệu nhảy phối hợp tinh tế", trong đó các "nghi thức ngoại giao" phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

Các ưu tiên hàng đầu trước thềm đàm phán

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác định các ưu tiên trọng tâm bao gồm việc thiết lập cấu trúc đàm phán, đạt bước tiến về vấn đề hạt nhân và hướng tới lệnh ngừng bắn tại Lebanon.

"Chúng tôi sẽ duy trì sự hiện diện của lãnh đạo chính trị cấp cao nhất, trong khi đội ngũ chuyên gia kỹ thuật sẽ trực tiếp làm việc tại hiện trường", ông Vance phát biểu trước khi khởi hành.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác định ba ưu tiên trọng tâm: thiết lập cấu trúc đàm phán, thúc đẩy vấn đề hạt nhân và hướng tới lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Ảnh: Reuters.

Dù lịch trình lưu lại Thụy Sĩ chỉ gói gọn trong một đến hai ngày, Phó Tổng thống kỳ vọng sẽ đạt được những tiến triển đáng kể trong việc xử lý vật liệu hạt nhân của Iran. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh việc đạt lệnh ngừng bắn tại Lebanon - quốc gia đang tiếp tục hứng chịu hỏa lực tên lửa từ Israel - là một nhiệm vụ cấp bách đòi hỏi sự quản lý liên tục.

"Đây là hai nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự của chúng tôi. Tôi tin rằng phía Iran cũng sẽ đưa ra các vấn đề mà họ mong muốn thảo luận", ông nói thêm.

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ thu phí Hormuz

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không thu phí hàng hải tại eo biển Hormuz trong 60 ngày ngừng bắn. Tuy nhiên, nếu sau thời hạn này mà thỏa thuận với Iran không đạt được, Mỹ có thể thu phí các quốc gia Trung Đông như một khoản chi phí bảo an.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ không có “phí qua lại” tại eo biển Hormuz trong 60 ngày. Ảnh: Reuters.

Ông khẳng định trên Truth Social rằng chỉ Mỹ mới có quyền đặt ra các quy định về phí tại khu vực này.

"Sẽ không có phí quá cảnh tại eo biển Hormuz trong thời gian 60 ngày ngừng bắn. Sau thời hạn này, nếu thỏa thuận không đạt được, chỉ Mỹ mới có quyền áp đặt phí và các khoản thu này phải phục vụ lợi ích của Mỹ", Tổng thống Trump viết trên Truth Social ngày 20/6.

Thủ tướng Israel chỉ đạo quân đội dừng tấn công Lebanon

Chiều 20/6, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Israel Katz đã chỉ đạo quân đội "kiềm chế nổ súng" sau khi tham vấn phía Mỹ, dù quân đội Israel vẫn sẽ duy trì hiện diện tại miền Nam Lebanon.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo quân đội "kiềm chế nổ súng" sau khi tham vấn phía Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định cam kết ngừng bắn nhưng tuyên bố sẽ tiếp tục hành động để loại bỏ mọi mối đe dọa. Bất chấp các chỉ đạo trên, truyền thông Lebanon đưa tin các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn tại khu vực này.

Bộ Y tế Lebanon cho biết số người chết trong cuộc xung đột tại nước này đã vượt quá 4.000 người.



Mỹ khẳng định giao thông tại Hormuz vẫn thông suốt

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 20/6 khẳng định hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn thông suốt và không bị cản trở, bất chấp tuyên bố đóng cửa trước đó từ phía Iran.

Theo CENTCOM, đã có 55 tàu thương mại vận chuyển hơn 17 triệu thùng dầu đi qua khu vực này trong ngày, đồng thời khẳng định Mỹ vẫn duy trì hiện diện để bảo đảm an ninh hàng hải.

Trước đó, Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran và Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã thông báo đóng cửa eo biển, cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và chỉ trích Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại miền Nam Lebanon.

Iran cảnh báo tàu thuyền tránh xa khu vực này để đảm bảo an ninh, đồng thời đe dọa thực hiện các biện pháp tiếp theo nếu "sự xâm lược" không chấm dứt.

Những thông tin trái ngược từ hai phía đang khiến tình trạng vận hành của một trong những hành lang dầu mỏ quan trọng nhất thế giới trở nên bất ổn và thiếu rõ ràng. Mỹ hiện vẫn giữ thái độ cảnh giác nhằm đảm bảo các điều khoản trong thỏa thuận với Tehran được thực thi đầy đủ.