Phó thủ tướng yêu cầu rà soát tổng thể hạng mục di sản Huế sau lũ

  • Thứ sáu, 31/10/2025 11:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Kiểm tra khắc phục hậu quả sau lũ tại Đại Nội Huế, Phó thủ tướng yêu cầu rà soát tổng thể các hạng mục tại Quần thể di tích Cố đô Huế dễ bị tổn thương do mưa lũ.

Sáng 31/10, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ và công tác vệ sinh môi trường tại Đại Nội Huế. Phó thủ tướng nghe lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua.

Lu lich su Hue anh 1

Phó thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau lũ tại di sản thế giới Quần thể di tích Cố đô Huế.

Phó thủ tướng ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương của chính quyền địa phương và đội ngũ làm công tác bảo tồn trong việc ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho di sản.

Đồng thời nhấn mạnh, Quần thể di tích Cố đô Huế là di sản thế giới, việc bảo vệ những công trình kiến trúc cung đình trong điều kiện thời tiết cực đoan cần được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là hệ thống thoát nước, chống thấm, gia cố nền móng và bảo quản hiện vật.

Phó thủ tướng yêu cầu chính quyền thành phố, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế rà soát tổng thể các hạng mục dễ bị tổn hại do mưa lũ, xây dựng phương án ứng phó dài hạn theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu.

Phó thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung khắc phục nhanh hậu quả, vệ sinh, tiêu thoát nước, đảm bảo sớm mở cửa trở lại phục vụ khách tham quan với tinh thần nước rút đến đâu, dọn đến đó. Đồng thời quan tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Trong những ngày mưa lũ lịch sử tại Huế, nhiều điểm di tích thuộc khu Di sản Huế bị ngập sâu. Sau đợt dọn dẹp đầu tiên vào ngày 29/10, nước lũ dâng cao trở lại khiến công tác vệ sinh khu Di sản Huế phải “làm lại từ đầu”. Riêng khu vực quảng trường Ngọ Môn rất rộng bị ngập sâu, nước rút để lại lượng bùn khổng lồ.

Lu lich su Hue anh 2

Gần 200 cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tích cực dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ để sẵn sàng đón khách tham quan trở lại.

Ngay sau khi nước rút đi, gần 200 cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế được huy động tỏa về các điểm di tích trọng yếu như Đại Nội, Lăng Tự Đức, Minh Mạng, Khải Định, cung An Định... để khơi thông nước đọng, xúc bùn, rửa sân gạch và lau chùi nội thất.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho hay, sau khi lũ rút xuống, toàn bộ lực lượng ứng trực ra quân tổng vệ sinh. Mục tiêu là dọn sạch bùn đất, khôi phục cảnh quan và đưa các điểm di tích hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất. Đến 8h sáng 31/10, các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế bắt đầu bán vé phục vụ khách tham quan trở lại.

Từ đêm nay (31/10), khu vực Huế - Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có thể đón mưa lớn trở lại với lượng mưa đến đêm mai (1/11) khoảng 100-200mm, có nơi trên 350mm.

Lượng mưa cao nhất tại Bạch Mã (Huế) trong một ngày lên tới 1.739,6 mm, chỉ kém trận mưa lớn nhất lịch sử thế giới có 85,4 mm và là một trong những trận mưa dữ dội nhất lịch sử thế giới.

Mưa lớn hai ngày qua ở miền Trung khiến nhiều sông vượt báo động 3, nhiều nơi ở TP Huế ghi nhận lượng mưa kỷ lục, vượt giá trị lịch sử.

https://vtcnews.vn/pho-thu-tuong-yeu-cau-ra-soat-tong-the-hang-muc-di-san-hue-sau-lu-lich-su-ar984310.html

Nguyễn Vương/VTC News

Lũ lịch sử Huế Thế giới Di động Phó thủ tướng Mai Văn Chính Cố đô Huế Huế Lũ lịch sử

