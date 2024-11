Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách đặc thù và các văn bản có liên quan để thực hiện Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tổ công tác có nhiệm vụ thực hiện Kết luận số 77 của Bộ Chính trị về Đề án "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố".

Cụ thể các thành viên Tổ công tác, gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà là Tổ trưởng. Các Tổ phó gồm: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Tổng Thanh tra Chính phủ.

Các thành viên Tổ công tác gồm: Ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Lê Minh Ngân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Trần Tiến Dũng - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Dương Quốc Huy - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thành viên Tổ công tác còn có các ông: Đỗ Thành Trung - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Phạm Quang Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Nguyễn Sỹ Hiệp - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ…

Ngoài ra, thành viên Tổ công tác còn có sự tham gia của Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội; TP.HCM; Đà Nẵng; Khánh Hòa và Long An.

Thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 963 của Thủ tướng Chính phủ và quy chế làm việc của tổ công tác.

