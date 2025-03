Sáp nhập, tổ chức lại các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu

Chiều 5/3, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả," Nghị quyết số 05- NQ/TW ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị và Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo, từ năm 2021-2024, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đến nay tổ chức Quân đội đã cơ bản tinh, gọn, mạnh, vượt trước tiến độ 1 năm so với Nghị quyết số 05 đề ra.

Thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã báo cáo Bộ Chính trị Phương án tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp tổ chức Quân đội; trong đó điều chỉnh, sắp xếp lại một số cơ quan (sáp nhập Cục Tài chính, Cục Kế hoạch và Đầu tư, Cục Kinh tế, tổ chức lại thành Cục Tài chính; sáp nhập Viện Lịch sử quân sự vào Viện Chiến lược quốc phòng, tổ chức lại thành Viện Chiến lược và lịch sử quốc phòng Việt Nam; sáp nhập Cục Bản đồ vào Cục Tác chiến; sáp nhập Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Cục Chính sách, tổ chức lại thành Cục Chính sách-Xã hội).

Việc điều chỉnh tổ chức, lực lượng quân đội là tất yếu khách quan, phù hợp với thực tiễn, đồng thời, thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới về điều chỉnh tổ chức lực lượng của quân đội, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, đúng đắn về vị trí, ý nghĩa của việc sáp nhập, tổ chức lại các cơ quan; xác định quyết tâm, “bứt phá” mạnh mẽ, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu," giữ vững và phát huy thành tích của các cơ quan trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể; kiện toàn các tổ chức, triển khai các hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; xây dựng các tổ chức vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, sẵn sàng nhận và chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của tổ chức; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết tốt công tác chính sách cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu nhanh chóng xây dựng, ban hành các quy chế lãnh đạo của cấp ủy, quy định trên từng mặt công tác, phân công nhiệm vụ của người chỉ huy; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chế độ, quy định của cơ quan.

Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, bảo đảm sự kế thừa và phát triển vững chắc.

Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng mối đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ huy, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, giải quyết hài hòa các mối quan hệ trong công tác góp phần giữ vững ổn định cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.