Phó thủ tướng: Rà soát các gói thầu, đẩy tiến độ sân bay Long Thành

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát các gói thầu có nguy cơ chậm tiến độ, tăng cường nguồn lực, đảm bảo đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm nay.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc triển khai ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với tình hình thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Rà soát các gói thầu có nguy cơ chậm tiến độ

Theo chỉ đạo, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá đúng thực tế tiến độ của toàn bộ dự án. Trong đó, các gói thầu thuộc dự án thành phần 3 và 4 có nguy cơ chậm tiến độ, không hoàn thành trong năm 2026 cần được đặc biệt rà soát.

Trên cơ sở đó, các cơ quan liên quan phải kịp thời chỉ đạo chủ đầu tư, cơ quan chủ quản đưa ra giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Các bộ, ngành cũng được yêu cầu chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý.

Với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Phó thủ tướng yêu cầu chủ động rà soát, điều chỉnh và cập nhật tiến độ từng hạng mục, gói thầu, hướng tới mục tiêu hoàn thành, đưa sân bay Long Thành vào vận hành khai thác trong năm 2026.

ACV đồng thời phải phân tích nguyên nhân và có giải pháp tháo gỡ những vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Các nhà thầu được yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động tập kết vật tư, vật liệu và bảo đảm nguồn lực tài chính để đẩy nhanh thi công, đặc biệt tại những gói thầu còn khối lượng lớn và có nguy cơ chậm tiến độ.

Trong số này có gói thầu 4.8 về giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; gói thầu 5.10 về nhà ga hành khách; gói thầu 7.8 về nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ.

Yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng

Một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh là giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho ACV, không làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.

Địa phương cũng được yêu cầu tổ chức thực hiện các công trình, hạng mục được Thủ tướng giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Trong đó, đặc biệt lưu ý hạng mục đường ống dẫn nhiên liệu từ cảng đầu nguồn vào sân bay Long Thành.

Song song đó, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính phối hợp với UBND TP.HCM và Đồng Nai chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh loạt dự án giao thông kết nối với sân bay như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cùng các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM.

Mục tiêu là sớm hoàn thành các tuyến giao thông này để có thể khai thác đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tăng hiệu quả đầu tư và khả năng kết nối của sân bay.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục nắm tình hình, tổ chức lực lượng và biện pháp bảo đảm an ninh, đồng thời phòng ngừa vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quá trình thi công, quản lý và vận hành dự án.

Trong quá trình đẩy nhanh tiến độ, các cơ quan liên quan phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật và an toàn, không hợp thức hóa sai phạm.

Về dài hạn, chỉ đạo cũng quán triệt định hướng nghiên cứu đầu tư sân bay Long Thành trở thành trung tâm dịch vụ, logistics và trung chuyển hàng không của khu vực Đông Nam Á, gắn với hệ sinh thái dịch vụ hàng không và phi hàng không hiện đại, đồng bộ, hướng tới hình thành "Thành phố sân bay Long Thành".