Phó thủ tướng: Quan hệ Việt - Mỹ không phải là cho - nhận, được - mất

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định quan hệ Việt Nam - Mỹ không phải là mối quan hệ "cho - nhận, được - mất", mà là mối quan hệ "cùng kiến tạo, cùng phát triển, cùng thắng".

Sáng 12/11, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Mỹ tại Washington đã phối hợp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Mỹ lần thứ 8 nhằm tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế song phương.

Mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, là thị trường xuất khẩu lớn nhất, đồng thời là một trong những động lực chính của đầu tư tại Việt Nam.

Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ, quan hệ kinh tế giữa hai nước dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ, đồng thời các doanh nghiệp và nhà đầu tư Mỹ đã đóng góp đáng kể vào chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Tại hội nghị, Trợ lý Ngoại trưởng Michael DeSombre cho rằng Việt Nam có tiềm năng lớn về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, các doanh nghiệp Mỹ sẵn sàng duy trì vai trò dẫn đầu như những nhà đầu tư và đối tác chủ chốt của doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Michael DeSombre cũng khẳng định vai trò chiến lược của Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh kinh tế toàn cầu và chuỗi cung ứng bền vững thông qua đa dạng hóa và hợp tác.

Các đại biểu chia sẻ về các vấn đề quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper đánh giá cao những đóng góp của khu vực tư nhân đối với quan hệ song phương, doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển vượt bậc 3 thập kỷ qua.

Ông Marc Knapper khẳng định Mỹ tiếp tục cam kết hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Việt Nam, bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới, năng lượng sạch, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại Hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cho rằng năm 2025 đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ, một hành trình từ "đối đầu thành đối tác, từ nghi ngờ thành tin cậy, từ quá khứ đau thương thành hiện tại hợp tác toàn diện và tương lai cùng phát triển thịnh vượng".

Phó thủ tướng khẳng định quan hệ Việt Nam - Mỹ không phải là mối quan hệ "cho - nhận", "được - mất", mà là mối quan hệ cùng kiến tạo, cùng phát triển, cùng thắng.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tiếp tục mở rộng đầu tư, đồng hành cùng Việt Nam trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đề nghị Chính phủ Mỹ gỡ bỏ các hạn chế kiểm soát xuất khẩu theo Danh mục D1 và D3, sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng và công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

"Trong thế giới đầy biến động hôm nay, chỉ có niềm tin mới tạo nên hợp tác, chỉ có hợp tác mới dẫn đến thịnh vượng và chỉ có thịnh vượng mới tạo nên tương lai bền vững", Phó thủ tướng bày tỏ.

Trước các vấn đề quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, ông Adam Sitkoff - Giám đốc Điều hành AmCham - cho biết AmCham sẽ tiếp tục hợp tác với cả hai chính phủ về những thách thức và cơ hội quan trọng mà cộng đồng doanh nghiệp quan tâm nhất.

"Các thành viên của chúng tôi đầu tư vào thành công lâu dài của Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp hai nước có trách nhiệm thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều, đồng thời cùng chính phủ tháo gỡ các trở ngại còn tồn tại", ông Adam Sitkoff bày tỏ.