Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm Tập đoàn Bosch

  • Thứ ba, 24/3/2026 20:39 (GMT+7)
Sáng 24/3 (giờ địa phương), ngay sau khi đến Stuttgart, CHLB Đức, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác đã đến thăm Tập đoàn Bosch.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng thăm Tập đoàn Bosch. Ảnh: VGP/Thu Sa.

Tập đoàn Bosch thành lập năm 1886, hoạt động tại hơn 60 quốc gia với khoảng trên 420.000 nhân viên toàn cầu. Doanh thu hàng năm đạt khoảng trên 90 tỷ euro, trong đó lĩnh vực công nghệ ôtô và di chuyển thông minh chiếm tỷ trọng lớn nhất (49,3% thị phần ở châu Âu, 19,7% thị phần châu Á - Thái Bình Dương, 31% thị phần châu Mỹ).

Tập đoàn có thế mạnh nổi bật trong các lĩnh vực như hệ thống điện - điện tử ôtô, chip bán dẫn chuyên dụng cho ôtô, công nghệ sản xuất thông minh và các giải pháp năng lượng bền vững.

Lãnh đạo Tập đoàn Bosch đã giới thiệu với Phó thủ tướng và đoàn công tác một số nét chung về hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và các sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn. Ảnh: VGP/Thu Sa.

Trung tâm nghiên cứu Bosch Renningen là trung tâm R&D lớn nhất của Bosch trên thế giới, với hơn 1.700 nhà khoa học và kỹ sư. Trung tâm tập trung nghiên cứu các lĩnh vực như AI và robot, xe tự lái, chip bán dẫn, IoT, công nghệ năng lượng.

Tại Việt Nam, Bosch hoạt động từ năm 1994 và thành lập công ty 100% vốn nước ngoài vào năm 2007 với các dự án tiêu biểu: (1) Nhà máy sản xuất CVT push-belt cho hộp số ô tô tại Đồng Nai, là nhà máy lớn của Bosch trên thế giới cho linh kiện hộp số; (2) Trung tâm R&D tại TPHCM tập trung phát triển linh kiện và phần mềm ô tô; (3) Trung tâm phần mềm tại TPHCM và Hà Nội tập trung phát triển các sản phẩm công nghệ AI cho ô tô; (4) Hợp tác với các viện, trường và startup trong ký kết và triển khai MoU với Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội; hợp tác với Saigon Innovation Hub để hỗ trợ startup công nghệ.

Phó thủ tướng tìm hiểu các sản phẩm của Tập đoàn Bosch. Ảnh: VGP/Thu Sa.

Nhân dịp này, bà Katja von Raven, Thành viên HĐQT và ông Nick Bercio, Trưởng bộ phận Quan hệ đối ngoại chính trị và Chính phủ của Tập đoàn đã giới thiệu với Phó thủ tướng và đoàn công tác một số nét chung về hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh và các sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn.

Phó thủ tướng tặng quà ông Nick Bercio, Trưởng bộ phận Quan hệ đối ngoại chính trị và Chính phủ của Tập đoàn. Ảnh: VGP/Thu Sa.

Cảm ơn Bosch đã dành thời gian đón tiếp đoàn, Phó thủ tướng đánh giá cao vị thế của Bosch là một trong những nhà cung cấp công nghệ và linh kiện ôtô hàng đầu thế giới, đóng vai trò quan trọng trong các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của Đức và châu Âu tham gia vào thị trường Việt Nam, Bosch đã triển khai nhiều dự án có quy mô lớn, thực hiện chuyển giao công nghệ, liên kết thực chất với các doanh nghiệp trong nước, góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn.

Theo Phó thủ tướng, các mô hình hợp tác theo hướng hình thành một hệ sinh thái toàn diện, gắn kết với khu vực trong nước như của Tập đoàn Bosch tại Việt Nam có vai trò quan trọng trong thu hút nguồn vốn FDI thế hệ mới, chất lượng cao, chuyển giao tri thức, chuyển giao công nghệ và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có chiều sâu.

Phó thủ tướng đề nghị Bosch áp dụng những kết quả nghiên cứu, sản phẩm, xu hướng công nghệ mới tại Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đồng thời, lãnh đạo Chính phủ mong muốn Bosch triển khai hợp tác, mở rộng đầu tư mạng lưới các trung tâm R&D tại Việt Nam; đầu tư các cơ sở sản xuất công nghệ cao mới tại Việt Nam nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu; tăng cường chuyển giao công nghệ; tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp và viện nghiên cứu Việt Nam phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; là cầu nối đưa các doanh nghiệp, đối tác trong hệ sinh thái của Tập đoàn mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Thu Sa/Báo Chính Phủ

