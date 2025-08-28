Phó chủ tịch TP.HCM có thêm nhiệm vụ

UBND TP.HCM ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

UBND TP.HCM vừa thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng làm Trưởng ban và Phó giám đốc Sở Tài chính Đỗ Đăng Ái làm Phó trưởng ban.

Ban có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH MTV do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành CTCP và các quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số, có quyền và trách nhiệm giúp UBND TP.HCM chỉ đạo và thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp, đồng thời được quyền sử dụng con dấu của UBND TP cho các văn bản do Trưởng ban ký.

Các văn bản do Phó Trưởng ban hoặc thành viên là lãnh đạo Sở Tài chính sẽ dùng con dấu của Sở Tài chính.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp tự giải thể sau khi hoàn thành chuyển doanh nghiệp thành CTCP.

Hiện, TP.HCM có 46 doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có 22 công ty dịch vụ công ích.

Vào tháng 5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giao Sở Tài chính phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS) xây dựng đề án sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước theo mô hình tập đoàn, hoàn thành trong tháng 9 để trình các cấp trong tháng 10.

Phát biểu kết luận tại phiên họp kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ông cũng nhấn mạnh TP.HCM mới cần có ít nhất 2 tập đoàn Nhà nước lớn để dẫn dắt, từ đó đưa khu vực kinh tế Nhà nước trở thành một trụ cột quan trọng trong phát triển.

TP mới đã có một doanh nghiệp mạnh là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC (HoSE: BCM), trước thuộc UBND tỉnh Bình Dương.

Ông gợi ý tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước để hình thành thêm một tập đoàn lớn, có thể là "Tập đoàn Sài Gòn", để kết hợp sức mạnh và tối ưu hóa nguồn lực sẵn có.

Mặt khác, một số chuyên gia cũng gợi ý doanh nghiệp nhà nước nên nhận những lĩnh vực thất bại với kinh tế thị trường (công ích, phúc lợi) hay các dự án hạ tầng cần nguồn lực lớn, thu hồi vốn dài hạn mà tư nhân khó tham gia.