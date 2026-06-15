Phó chủ tịch thường trực TP.HCM thăm, chúc mừng Tri Thức - Znews nhân ngày 21/6

Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Lộc Hà tin tưởng với định hướng và những thành tựu đã đạt được, Tạp chí Tri Thức - Znews sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM (phải) và Nhà báo Lâm Quang Hiếu, Tổng Biên tập Tạp chí Tri Thức - Znews tại cuộc gặp sáng 15/6. Ảnh: Phương Lâm.

Sáng 15/6, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, thay mặt lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM đến thăm và chúc mừng Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026).

Cùng dự có bà Lý Việt Trung, Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM - Tổng biên tập báo Phụ Nữ TP.HCM - và bà Nguyễn Lê Vân, Phó trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà ghi nhận sự phát triển của Tạp chí Tri Thức - Znews trong bối cảnh ngành báo chí đối mặt nhiều thách thức đan xen cơ hội .

Theo ông, trong thời đại 4.0, các cơ quan báo chí cần quyết liệt đổi mới sáng tạo hơn nữa để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông. Ông bày tỏ tin tưởng với định hướng và những thành tựu đã đạt được, tạp chí sẽ tiếp tục lớn mạnh và đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM .

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí. Ảnh: Phương Lâm.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí phát huy vai trò tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và phản ánh các lĩnh vực quan trọng của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội.

"Sau quá trình sắp xếp, hợp nhất ba địa phương, quy mô của TP.HCM đã mở rộng đáng kể. Các sở, ban, ngành đang xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể và tính toán cơ chế đặt hàng phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế của TP.HCM nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan báo chí", Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Phó chủ tịch Thường trực TP.HCM Nguyễn Lộc Hà và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ Ban Biên tập, phóng viên Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews. Ảnh: Phương Lâm.

Thay mặt Ban Biên tập và đội ngũ phóng viên, nhà báo Lâm Quang Hiếu, Tổng Biên tập Tạp chí Tri Thức - Znews trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của lãnh đạo TP.HCM dành cho tạp chí.

Chia sẻ về những bước tiến, các giải thưởng trong nước và khu vực đã đạt được cùng các định hướng sắp tới, nhà báo Lâm Quang Hiếu khẳng định tạp chí sẽ tiếp tục đồng hành, gắn bó với TP.HCM, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, phát triển văn hóa đọc, góp phần lan tỏa tri thức, xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.