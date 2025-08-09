Phim 'thây ma' Hàn gây sốt

"My Daughter Is A Zombie" là một tác phẩm thú vị đan xen zombie và tình phụ tử. Xa rời hình tượng khát máu đáng sợ, bộ phim zombie của Jo Jung Suk hài hước, chữa lành.

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim.

Hậu cơn sốt Yadang: The Snitch, Hàn Quốc tiếp tục phải chứng kiến cảnh ế ẩm, lạnh lẽo tại phòng vé. Hàng loạt bom tấn từ kinh đô điện ảnh như Jurassic World: Rebirth, Superman hay The Fantastic Four: First Step cũng không thể thu hút khán giả tại xứ sở kim chi. Song, My Daughter Is A Zombie (tựa Việt: Zombie cưng của ba) nhanh chóng giải cơn khát cho phòng vé tại quốc gia này.

Báo cáo từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc cho biết My Daughter Is A Zombie dẫn đầu phòng vé 10 ngày liên tiếp với tổng số lượt xem vượt 2,6 triệu, theo News1. Không cài cắm thông điệp đao to búa lớn, My Daughter Is A Zombie hấp dẫn người xem bởi sự chân thành, cảm xúc và giải trí.

Hành trình giải cứu con gái khỏi virus zombie

Với thời lượng 107 phút, My Daughter Is A Zombie xoay quanh cặp bố con Jung Hwan (Jo Jung Suk) và Soo Ah (Choi Yoo Ri). Là nhân viên sở thú, Jung Hwan nổi bật với năng lượng tích cực, ấm áp, đôi lúc ngốc nghếch, vụng về. Tương tự, Soo Ah là một cô bé tuổi teen năng động, ước mơ trở thành thần tượng nổi tiếng. Đặc biệt, họ cùng chia sẻ đam mê với nhảy múa.

Không dài dòng, My Daughter Is A Zombie vào thẳng vấn đề đại dịch zombie bùng phát khắp Hàn Quốc, đe dọa tới tính mạng hai bố con. Trong lúc chạy trốn, Soo Ah bất ngờ nhiễm bệnh hóa thành thây ma trước sự ngỡ ngàng của Jung Hwan. Đặt cược vào phương pháp gợi nhớ ký ức tiêu diệt virus, ông bố khờ khạo quyết tâm giành lại con gái bằng mọi giá.

Cùng sự giúp đỡ của bạn thân Dong Bae (Yoon Kyung Ho) và mẹ già Bam Sun (Lee Jung Eun), Jung Hwan và Soo Ah trải qua hành trình trị liệu dở khóc, dở cười. Vận dụng kỹ năng huấn luyện khi còn làm việc tại sở thú, Jung Hwan thiết kế hàng loạt bài tập. Dẫu xây xước, bầm dập, mệt mỏi, cả ba vẫn kiên trì trên hành trình chữa lành cho Soo Ah.

Bộ phim là hành trình "thuần hóa" cô con gái zombie.

Dịch bệnh dần được kiểm soát theo thời gian cũng là lúc Jung Hwan tái ngộ “crush” Yeon Hwa (Cho Yeo Jung). Thế nhưng, Yeon Hwa là mối hiểm họa với Soo Ah khi mang trong mình nỗi uất hận zombie. Qua lời kể của bà Bam Sun, Yeon Hwa và người xem mới thấu hiểu hoàn cảnh hai bố con. Thực tế, Jung Hwan không phải bố ruột mà là bác trai của Soo Ah. Sau khi mẹ cô qua đời vì tai nạn thảm khốc, Jung Hwan nhận nuôi, chăm sóc và yêu thương Soo Ah.

Những tưởng cuộc sống yên bình thì biến cố ập tới. Việc Jung Hwan đưa Soo Ah tới khu vui chơi vô tình làm lộ sự việc. Ngay lập tức, Mun Gi (Jo Han Su) - gã bố đẻ tồi tệ đột ngột xuất hiện đòi giao nộp cô để lấy tiền thưởng. Đôi bên xảy ra xô xát, song phần thắng thuộc về Jung Hwan và Soo Ah.

Chưa dừng lại ở đó, quân đội tiếp tục truy lùng hai bố con. Tình huống cấp bách buộc Soo Ah cắn Jung Hwan để họ được đoàn tụ. Khi quân đội ập vào xả súng, khoảnh khắc giúp Soo Ah hồi tỉnh, lấy lại ý thức. May mắn, Jung Hwan cũng hồi phục nhờ vaccine sản sinh bởi tình cảm phụ tử giữa họ.

Xúc động, giải trí nhưng còn hạn chế

Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, My Daughter Is A Zombie đã có lợi thế ngay từ xuất phát điểm. Việc làm phim dựa trên một kịch bản được khán giả yêu thích giúp nhà sản xuất đảm bảo đầu ra cả về doanh thu phòng vé lẫn hiệu ứng truyền thông. Xô đổ nhiều cột mốc phòng vé Hàn Quốc năm 2025, tác phẩm tham vọng cán mốc 4 triệu lượt xem do đa số bộ phim khác dừng ở mức 3 - 3,5 triệu lượt.

Như đã đề cập, về mặt nội dung, My Daughter Is A Zombie là một góc tiếp cận hấp dẫn về chủ đề zombie. Pha trộn hài hước và gia đình, thông điệp xuyên suốt của bộ phim tình cảm cha con ấm ấp thay vì những cuộc rượt đuổi kịch tính. Thực tế, Jung Hwan và Soo Ah là bác - cháu, song cả hai vươn tới giá trị lớn lao hơn về tình cảm gia đình.

Trong phim, Jung Hwan khiến người xem ấn tượng bởi tinh thần lạc quan, tình yêu thương vô bờ bến dành cho Soo Ah. Bất kể dạng người hay thây ma, ông bố khờ chưa một lần trách móc con gái, nỗ lực hết mình cứu chữa dù cơ hội mong manh. Và rồi, tình cảm bất diệt đó lan tỏa tới những người xung quanh như Dong Bae, bà Bam Sun, Yeon Hwa. Từng tuyến nhân vật, từng tình tiết tràn ngập màu sắc chữa lành.

Một bộ phim đậm hương vị gia đình.

Xen lẫn những phân cảnh lấy nước mắt, My Daughter Is A Zombie còn khéo léo lồng ghép những tình huống hài hước. Trong phim, nhiệm vụ chọc cười khán giả phần lớn do Jung Hwan, Dong Bae và bà Bam Sun đảm nhận. Ngoài ra, bộ phim sử dụng yếu tố âm nhạc như ca khúc No.1 của BoA, I Am The Best của 2NE1.

Song, My Daughter Is A Zombie chưa phải là một tác phẩm trọn vẹn. Một số tình tiết thiếu thuyết phục, thậm chí cường điệu quá mức để tạo tiếng cười. Đơn cử, phân đoạn khu vui chơi, người phụ nữ tỏ ra bình thản khi phát hiện Soo Ah là zombie. Hiệu ứng kỹ xảo về chú mèo cam thiếu chân thực vô tình tạo cảm giác khiên cưỡng.